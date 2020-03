Zvykněte si, karanténa potrvá, vzkazuje Asie. Bude se vracet v několika vlnách

Kdy bude po všem, otevřou se hranice a skončí karanténa? Asijské země, na které pandemie koronaviru udeřila jako první, jsou o několik týdnů před námi. Podle odborníků tedy mohou sloužit jako příklad toho, kam se situace bude zhruba ubírat i v Evropě. Příklady z Hongkongu, Japonska nebo Jižní Koreje ale ukazují, že vše ještě potrvá.

Hongkong sloužil ještě v polovině března jako ukázkový příklad toho, jak zvládnout pandemii nového koronaviru. Leží v Číně, tedy nedaleko epicentra ve městě Wu-chan, a první případy nákazy se tam objevily už v lednu. Tamní vláda zareagovala rychle a zavedla opatření, která dnes už pociťují i Evropané na vlastní kůži: omezení vycházení i sociálního kontaktu, nošení roušek na veřejnosti, práce z domova, pečlivá hygiena, karanténa, trasování nakažených.

Hongkong je důkazem, že to vše může pomoci šíření nákazy zbrzdit. Zatímco jinde počty infikovaných exponenciálně rostly, v téměř osmimilionovém městě každý den přibývaly jen desítky nakažených.

To, co právě teď zažívá třeba New York nebo Londýn, má už Hongkong za sebou. Přísná karanténa se proto po zpomalení šíření infekce na začátku března začala uvolňovat. Úředníci, kteří pracovali z domova, se mohli vrátit do kanceláří. Brzy nato se do práce vrátili i ostatní zaměstnanci. Začaly se plnit autobusy městské hromadné dopravy, do barů a restaurací přicházeli první zákazníci a život se pomalu vracel do normálu.

Rychle se ale ukázalo, že to bylo předčasné. Před dvěma týdny počet nově nakažených opět vzrostl a vláda se vylekala. Zavedla druhé kolo karantény. Úředníky i další pracující znovu poslala domů, uzavřela parky a kina, obnovila omezení vycházení a zakázala shromažďování více než čtyř osob na veřejnosti. Od minulé středy je navíc vstup do Hongkongu uzavřený pro všechny turisty.

Obyvatelé Hongkongu, kteří pracují nebo studují v zahraničí a chtějí se vrátit domů, mají nařízenou dvoutýdenní karanténu. Stejně jako na mnoha dalších místech v Asii je totiž druhá vlna nákazy spojená do velké míry s cestovním ruchem. Nově nakažení jsou často lidé, kteří přicestovali z ciziny.

Raději si zvykněte, izolace bude delší

Americká média, která teď informují o pandemii v USA a omezení vycházení v New Yorku, varují, že stejný scénář čeká i Západ. Měli bychom se prý připravit na to, že pravděpodobně strávíme v izolaci ještě několik týdnů. Magazín The Atlantic vydal o víkendu článek s titulkem "Zvykněte si: Tahle karanténa není poslední". Podle něj je příběh Hongkongu přesně tím, co čeká miliony obyvatel v Británii, Francii, Španělsku, Německu a některých státech USA.

Přísná opatření se možná zmírní, ale přijde další vlna a s ní i další karanténa. Ta první sice dočasně uleví přetíženému zdravotnickému systému, protože pozastaví nárůst počtu nakažených, sama o sobě ale nemoc Covid-19 neporazí.

"Tahle strategie omezování a pozdějšího uvolňování se ve světě hodně diskutuje. Ale musela by se udržovat v určité míře do doby, než se objeví jedna ze dvou věcí. Tou první je přirozená imunita lidí získaná infekcí a uzdravením a tou druhou je účinná vakcína dostupná alespoň polovině populace, která by tuto imunitu vytvořila uměle," vysvětluje v článku epidemiolog Gabriel Leung z Hongkongské univerzity.

Podle něj v zasažených zemích dojde k několika cyklům karantén a jejich uvolňování, než svět najde řešení, jak koronavirus porazit. Upozorňuje, že pouhým zamezením styku lidí a karanténou se nikdy nepodaří snížit počty nakažených na nulu.

Dvě vlny máme za sebou, třetí před sebou

Podobný cyklus vidíme i v Jižní Koreji a Japonsku, dalších v boji s pandemií velmi úspěšných zemích. Korejcům se díky důkladnému testování a trasování infikovaných podařilo po raketovém nárůstu počtu případů srovnat křivku nakažených. Nejhorší období prožila Jižní Korea na přelomu února a března. Teď roste počet nakažených stabilně, každý den se objeví kolem stovky nových případů.

Japonsko se koronavirové krizi dokázalo vyhnout úplně. Dnes má téměř 1900 nakažených, tedy výrazně méně než třeba Česká republika.

Jižní Korea ale nově zakázala vstup do země cestujícím z USA a také Japonsko zpřísňuje opatření. O víkendu úřady v Tokiu zaznamenaly rekordní denní přírůstek nakažených, testy potvrdily koronavirus u 68 obyvatel. Tokijská guvernérka Juriko Koikeová již dříve desítky milionů obyvatel města a jeho okolí vyzvala, aby až do 12. dubna vycházeli z domu jen v nejnutnějších případech.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová se minulý víkend nechala slyšet, že město úspěšně proplulo dvěma vlnami epidemie. "První vlna byla strach z přenosu nákazy z pevninské Číny, kvůli kterému jsme zavedli řadu opatření. Druhá vlna byly místní přenosy, které způsobilo shlukování lidí v restauracích a podobně. Teď čelíme třetí vlně," řekla s odkazem na nebezpečí, které představuje šíření nákazy ze zahraničí.