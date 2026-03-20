„Kdo ví o překvapení víc než Japonsko?“ Trumpův vtip zneklidnil Tokio

Tiskovou konferenci japonské premiérky v Bílém domě vykolejila nečekaná poznámka Donalda Trumpa o více jak 80 let starém útoku na Pearl Harbor
Donald Trump obhajoval neinformování spojenců před útokem na Írán narážkou na Pearl Harbor. Výrok pronesl po boku premiérky Sanae Takaičiové, která reagovala jen strnulým úsměvem. Trumpův vtip zastínil komplexní vyjednávání o zapojení spojenců do ochrany tankerů v Hormuzském průlivu.
Nepříjemně trapné překvapení připravil prezident Spojených států Donald Trump japonské premiérce Sanae Takaičiové při čtvrteční tiskové konferenci. Na dotaz japonského reportéra, proč Američané před útokem na Írán neinformovali své spojence, zavtipkoval Trump zmínkou o útoku na Pearl Harbor.
„Chtěli jsme překvapení a kdo ví o překvapeních víc než Japonsko? Proč jste mi neřekli o Pearl Harboru?“ odpověděl japonskému reportérovi pobavený Donald Trump.
Trumpův vtípek doprovodil smích členů jeho kabinetu, kteří se konference také účastnili, ministra obrany Peta Hegsetha, ministra zahraničí Marka Rubia a viceprezidenta J. D. Vance. Naopak strnulý úsměv zůstal na tváři premiérky Japonska Sanae Takaičové.
Zastíněné jednání o Hormuzu
Napjatý moment zastínil jednání mezi Japonskem a USA o japonské asistenci v zajištění Hormuzského průlivu. Japonsko patří mezi šest zemí, které vyslyšely žádost Washingtonu o pomoc spojenců s ochranou tankerů převážejících ropu přes tuto klíčovou úžinu.
Pomoc kromě Japonska přislíbilo také Spojené království, Německo, Itálie, Francie a Nizozemsko. „Jsme připravení podílet se na snahách zajistit bezpečný provoz průlivem,“ uvedlo šest zemí ve společném prohlášení.
Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších dopravních tepen světa, zablokoval Írán v rámci probíhajícího konfliktu se Spojenými státy a Izraelem. Před konfliktem úžinou proudila každý den zhruba pětina světové produkce ropy. Blokáda tak už více než týden žene světové ceny nejen paliv prudce vzhůru.
Znepokojení Japonci vyjadřují podporu premiérce
Připomínka více než 80 let starého útoku Japonska na námořní základnu Spojených států na Havaji vyvolala rozporuplné reakce.
Trumpovi podporovatelé přivítali riskantní vtípek s nadšením. Trumpův syn Eric na svém profilu na sociální síti X sdílel video z tiskové konference s komentářem „Jedna z nejlepších odpovědí novináři v historii.“
Naopak o rozpacích informuje agentura Reuters z Japonska. „Vzhledem k historickému kontextu mě poznámka Donalda Trumpa právě teď jako občana Japonska celkem zneklidňuje,“ sdělil jeden z obyvatel Tokia.
Další Japonci poté chválili premiérku za to, že podle nich důstojně ustála náročnou situaci.
Útok na Pearl Harbor odstartoval druhé dějiště druhé světové války v Pacifiku. To ukončilo až shození dvou atomových bomb na japonská města Hirošimu a Nagasaki.
Jak připomíná britský deník The Guardian, Japonsko se od konce druhé světové války drží přísné politiky pacifismu, která je ukotvená i v Spojenými státy vynucené „nové“ ústavě země z roku 1947.