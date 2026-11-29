Víte, jaký je rozdíl mezi Radou EU, Evropskou radou a Radou Evropy? A spadají všechny do EU? Kdo v sedmadvacítce rozhoduje, kdo platí eurem a kdo je nejmladším členem unie? Otestujte si v jednoduchém kvízu, zda víte alespoň základy o fungování Evropské unie.
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Češi znají soupeře pro příští rok. V Davis Cupu mohou potkat finalistu tří grandslamů
Čeští tenisté se utkají v první kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru doma s Norskem. Hrát se bude 5. a 6., nebo 6. a 7. února. Vítěz utkání si o postup do finálového turnaje zahraje s Nizozemskem, nebo Brazílií. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni.
ČT a ČRo nebudou financované ze státního rozpočtu ani novou daní, uvedla Schillerová
Česká televize a Český rozhlas nebudou financované ze státního rozpočtu a zřejmě nepůjde ani o novou daň. Systém, který má nahradit stávající model financování prostřednictvím poplatků, bude předvídatelný, transparentní a bude obsahovat valorizaci. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to v neděli řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Salač zakončil nejlepší sezonu kariéry na bodech, v Moto2 skončil celkově sedmý
Filip Salač završil ve Valencii letošní sezonu ve světovém šampionátu silničních motocyklů třídy Moto2 jedenáctým místem. Celkově skončil sedmý, což je jeho nejlepší výsledek v MS v kariéře. Šampionem se stal Manuel González ze Španělska.
Škodí České republice, řekl prezident Pavel o působení ministra Zůny
Prezident Petr Pavel vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice. Uvedl to v Nedělní debatě České televize. Zdůvodnil to personálními kroky nynějšího ministra obrany i jeho postojem k Ukrajině. Vidí za tím vliv vládního hnutí SPD, jež Zůnu do vlády nominovalo.
„Nejšílenější, co jsem kdy zažil.“ První šanci zazdil, pak ale český Šéf ukázal kuráž
V každém dalším zápase český reprezentační útočník Ryan Naderi potvrzuje, jak stěžejní osobností Glasgow Rangers se stal. Třikrát za posledních osm dní dotáhl slavnou skotskou fotbalovou značku k vítězství, naposled včera proti Falkirku. Co vypadalo původně na katastrofu, končilo v sobotu na Ibroxu euforií.