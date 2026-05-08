8. 5.
Zahraničí

Kdo to podcenil? Macinka v Německu diskutoval o sudetoněmeckém sjezdu v Brně

Zahraničí

Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru se spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra Jörgem Nürnbergerem řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Vztahy s Německem ale česká debata kolem sjezdu podle Macinky neohrozí.

Petr Macinka, ministr, politik, Jörge Nürnberger, věznice Plötzensee, pieta
Český ministr zahraničí Petr Macinka v rozhovoru s německým předsedou Česko-německého diskusního fóra Jörgem Nürnbergerem v památníku Plötzensee. Uprostřed český předseda fóra a bývalý velvyslanec v Německu Rudolf Jindrák, v pozadí bývalý velvyslanec Tomáš Kafka. Berlín, 8. května 2026.Foto: ČTK
Nürnberger v následném rozhovoru s ČTK řekl, že podle něj česká strana dopad debaty kolem sjezdu na česko-německé vztahy podceňuje.

Macinka je v pátek na návštěvě Berlína. Odpoledne se setká s německým ministrem zahraničí Johannem Wadephulem. Dopoledne uctil památku obětí bývalé věznice v berlínské části Plötzensee, kde za druhé světové války nacisté o život připravili mimo jiné i více než 670 Čechoslováků, většinou českých odbojářů.

V rozhovoru s bývalým německým poslancem za sociální demokracii (SPD) a nyní spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra Nürnbergerem přímo v Plötzensee Macinka řekl, že předák sudetských Němců Posselt při plánování jejich nadcházejícího sjezdu podcenil reakci české veřejnosti. Část, především starší lidé, se podle něj staví proti akci, další část je vůči ní lhostejná.

Nürnberger, který hovoří plynně česky, později ČTK řekl, že v české společnosti podle něj ale existuje i třetí skupina. „Snažil jsem se to panu ministrovi rozporovat. Je tam samozřejmě část společnosti - a docela velká - která vnímá konání Sudetoněmeckého dnu v Brně pozitivně,“ řekl. Podle něj tito lidé stojí o to, aby se o historii diskutovalo a vztahy se tím zlepšovaly. „A to se v posledních 30 letech od podpisu Česko-německé deklarace dobře dařilo,“ dodal.

S Macinkovým přesvědčením, že česká debata o sjezdu v Brně nebude mít na česko-německé vztahy žádný vliv, ale Nürnberger nesouhlasí. „Doufám, že to nebude mít trvalé následky. Ale myslím si, že to česká strana trochu podceňuje,“ dodal. V Německu si podle něj kontroverze všímají média i politici v Berlíně a Mnichově. „I to je podle mého názoru signál, že bychom měli být velice opatrní a spíš přemýšlet než rychle vystřelit nějakou politickou větu, která by mohla druhou stranu urazit,“ dodal Nürnberger. Zásadní je podle něj „mluvit s druhou stranou, ne o druhé straně“.

Kde podle Macinky udělali sudetští Němci chybu

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, v návrhu usnesení chce, aby dolní komora českého parlamentu s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat příští čtvrtek.

Premiér Andrej Babiš tento týden řekl, že nepovažuje sjezd za šťastný. Za vládu se ho podle něj nikdo nezúčastní. Z německé strany se na sjezd chystá mimo jiné spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder.

Macinka v rozhovoru s Nürnbergerem v Plötzensee, kterého se účastnil i český předseda diskusního fóra Rudolf Jindrák, rovněž řekl, že sudetští Němci udělali chybu v tom, s kým se na české straně spojili. Iniciativu Meeting Brno označil za aktivisty a „politickou neziskovku“. Spolek Meeting Brno podporuje kulturní činnost v moravské metropoli. Iniciativa organizuje na jižní Moravě řadu let mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

