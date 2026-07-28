Kdo sedí na gumových člunech v Lamanšském průlivu? Londýn odhalil tikající bombu

Na člunech, které míří z francouzského pobřeží přes Lamanšský průliv do Británie, nesedí pouze běžní uprchlíci. Írán pašerácké trasy využívá k vysílání svých agentů. Tvrdí to britský deník The Telegraph. Britské úřady už několik podezřelých zadržely. Konzervativní opozice obviňuje vládu, že nebezpečí podceňuje.
Převaděči působící v okolí Calais reportérům popsali systém, v němž pašerácké skupiny nabídnou vybraným Íráncům cestu do Británie výměnou za budoucí protislužbu. Po usazení v zemi mohou tito lidé obdržet konkrétní úkol. Podle zdrojů listu může jít o sledování osob, logistickou podporu nebo přípravu sabotáží pro íránskou rozvědku. Migranti ale často nemusí vědět, pro koho mají úkol vykonat.
Vyšetřování spojuje tuto činnost především s jednotkou 700, která zajišťuje logistiku pro elitní síly Quds působící v zahraničí v rámci íránských revolučních gard. Británie na jednotku uvalila sankce už v září 2024. Londýn ji viní z podpory operací, jejichž cílem je destabilizovat Spojené království a další země.
Jednotka dlouhodobě zabezpečuje také přepravu zbraní, financí a dalšího materiálu pro íránské spojence na Blízkém východě jako Hamás, Hizballáh a Palestinský islámský džihád.
Jeden z anonymních íránských představitelů se deníku chlubil, že Teherán už má v Londýně „revoluční“ stoupence, kteří čekají na pokyn. Pašerácké trasy podle něj poskytují Íránu účinnější prostředek nátlaku než rakety. Jeho výrok odpovídá širší strategii, při níž Írán využívá kriminální skupiny a místní prostředníky, aby zakryl vlastní podíl na násilných operacích.
Hlavní tepna vede letecky
Samotné čluny přitom zřejmě nepředstavují hlavní cestu íránských operativců do země. Zdroje deníku se domnívají, že více osob napojených na revoluční gardy přicestovalo do Británie legálně letecky z jiných evropských států. Bezpečnostní složky považují za nejvážnější hrozbu radikalizaci části íránské diaspory a najímání místních zločinců.
Ředitel kontrarozvědky MI5 Ken McCallum už v říjnu 2025 oznámil, že britské tajné služby během jediného roku zachytily více než dvacet potenciálně smrtících plánů podporovaných Íránem. Varoval, že Teherán stále častěji najímá překupníky drog, členy gangů a drobné zločince, kteří za něj provádějí sledování, únosy či násilné útoky.
S tímto závěrem souhlasí i Kristian Gustafson, který dříve působil na vojenské akademii v Sandhurstu. Podle něj se Írán při verbování zaměřuje především na mladé muže, u kterých je znatelný protiizraelský, protisionistický a antisemitský sentiment.
Mezi nejznámější takto využívané kriminální skupiny patří švédský gang Foxtrot vedený Íráncem Rawou Majidem. Britská vláda na gang a jeho šéfa uvalila sankce kvůli útokům na židovské a izraelské cíle v Evropě. Gang je mimo jiné zodpovědný za pašování zbraní a drog, ozbrojené loupeže a vraždy. Samotný Majid utekl do Íránu, kde žije na neznámém místě.
Konzervativní poslankyně a stínová ministryně bezpečnosti Alicia Kearnsová požaduje vznik zvláštní skupiny, která by vyhledávala íránské operativce mezi nově příchozími i lidmi, kteří už v Británii žijí. Vyzvala také k přísnějšímu postupu proti institucím, které podle ní fungují jako prodloužená ruka revolučních gard. Jmenovala například Islamic Centre of England a kritizovala vládu premiéra Andyho Burnhama za nedostatečně razantní reakci.
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