Kdo raboval a útočil na policisty v Německu? Zdrcující statistika ukazuje na cizince

Celkem 17 poškozených podniků, 339 zraněných policistů, 330 zatčení a 218 zahájených trestních řízení. To je dosavadní bilance nepokojů v Německu, především ve Frankfurtu nad Mohanem. Polovina obviněných z trestných činů ve finanční metropoli Německa nemá německé občanství. Polovina z těch, co mají německý pas, má dvojí občanství.
O znepokojivé statistice ve čtvrtek informoval týdeník Focus, Německý policejní odborový svaz (DPolG) už vyzval k větší transparentnosti ohledně původu osob podezřelých z trestné činnosti. Policie má k dispozici potřebné informace, jako je místo narození nebo možné dvojí občanství, řekl časopisu Manuel Ostermann, místopředseda DPolG.
Ostermann se tak postavil na stranu spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrindta (CSU), který z násilí obvinil levicové extremisty a „problematické migranty“. Policie ve Frankfurtu uvedla, že výtržnosti dělala hlavně asi „stočlenná levicově extremistická skupina“ a „početné skupiny mladých násilných mužů s migračním původem“.
I hesenský ministr vnitra Roman Poseck (CDU) hovořil o skupině pachatelů, která měla „převážně migrační původ“. V této záležitosti by podle něj „neměla být žádná tabu“.
Konec jednoho tabu
Policie v Německu oficiálně nerozlišuje mezi lidmi s migračním původem a bez něj. Statistiky trestné činnosti zahrnují to, zda má podezřelý německé občanství, či nikoli. Zaznamenává se také státní příslušnost podezřelých cizinců – nikoli však to, zda má německý občan zahraniční kořeny.
To se ale pomalu mění na zemské úrovni. V Bavorsku je policie od 1. října povinna uvádět původ podezřelých v tiskových zprávách – totéž platí nově i v Meklenbursku-Předním Pomořansku.
Ruud Koopmans, profesor sociologie a migračních studií na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v rozhovoru pro Focus uvedl, že má smysl zmiňovat původ pachatelů, zejména pokud činy mohou mít „kulturní pozadí jako v případech homofobního násilí, antisemitismu, ale také tam, kde je relevantní povaha skupinové příslušnosti“.
Podle Koopmanse je u skupinových trestných činů původ důležitý proto, že skupinu často drží pohromadě právě sdílené kulturní normy, rodinné vazby nebo ideologie. Ty pak určují i to, jak se jedinec chová.
Skupinová identita
Ukazuje na příklady velkých arabských nebo kurdských rodinných klanů v Německu. V těch loajalita k rodině stojí zpravidla nad zákonem, spory se řeší mezi sebou a svědci nevypovídají.
V tradičních patriarchálních kulturách, kde hraje velkou roli čest, se také mladí muži před ostatními předvádějí agresivitou, ovládáním veřejného prostoru a pohrdáním ženami nebo autoritami. Ve skupině vrstevníků z téhož prostředí se pak toto chování vzájemně posiluje.
Antisemitismus a homofobní násilí jmenuje Koopmans proto, že v nich často jde o ideologii sdílenou celou skupinou – jako v případě nenávisti k Izraeli nebo k homosexuálům. Nejde o osobní spor, ale o skupinovou identitu.
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