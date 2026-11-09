Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
9. 11. Bohdan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Kdo raboval a útočil na policisty v Německu? Zdrcující statistika ukazuje na cizince

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Celkem 17 poškozených podniků, 339 zraněných policistů, 330 zatčení a 218 zahájených trestních řízení. To je dosavadní bilance nepokojů v Německu, především ve Frankfurtu nad Mohanem. Polovina obviněných z trestných činů ve finanční metropoli Německa nemá německé občanství. Polovina z těch, co mají německý pas, má dvojí občanství.

Nationwide protest by campaign group Gen Z regelt (Gen Z takes charge) in Frankfurt
Protivládní demonstrace ve Franfurtu nad Mohanem, 31. září 2026. Ilustrační snímek Foto: REUTERS – Kai Pfaffenbach
Reklama

O znepokojivé statistice ve čtvrtek informoval týdeník Focus, Německý policejní odborový svaz (DPolG) už vyzval k větší transparentnosti ohledně původu osob podezřelých z trestné činnosti. Policie má k dispozici potřebné informace, jako je místo narození nebo možné dvojí občanství, řekl časopisu Manuel Ostermann, místopředseda DPolG.

Ostermann se tak postavil na stranu spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrindta (CSU), který z násilí obvinil levicové extremisty a „problematické migranty“. Policie ve Frankfurtu uvedla, že výtržnosti dělala hlavně asi „stočlenná levicově extremistická skupina“ a „početné skupiny mladých násilných mužů s migračním původem“.

Související

I hesenský ministr vnitra Roman Poseck (CDU) hovořil o skupině pachatelů, která měla „převážně migrační původ“. V této záležitosti by podle něj „neměla být žádná tabu“.

Konec jednoho tabu

Policie v Německu oficiálně nerozlišuje mezi lidmi s migračním původem a bez něj. Statistiky trestné činnosti zahrnují to, zda má podezřelý německé občanství, či nikoli. Zaznamenává se také státní příslušnost podezřelých cizinců – nikoli však to, zda má německý občan zahraniční kořeny.

Reklama
Reklama

To se ale pomalu mění na zemské úrovni. V Bavorsku je policie od 1. října povinna uvádět původ podezřelých v tiskových zprávách – totéž platí nově i v Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Související

Ruud Koopmans, profesor sociologie a migračních studií na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v rozhovoru pro Focus uvedl, že má smysl zmiňovat původ pachatelů, zejména pokud činy mohou mít „kulturní pozadí jako v případech homofobního násilí, antisemitismu, ale také tam, kde je relevantní povaha skupinové příslušnosti“.

Podle Koopmanse je u skupinových trestných činů původ důležitý proto, že skupinu často drží pohromadě právě sdílené kulturní normy, rodinné vazby nebo ideologie. Ty pak určují i to, jak se jedinec chová.

Související

Skupinová identita

Ukazuje na příklady velkých arabských nebo kurdských rodinných klanů v Německu. V těch loajalita k rodině stojí zpravidla nad zákonem, spory se řeší mezi sebou a svědci nevypovídají.

Reklama
Reklama

V tradičních patriarchálních kulturách, kde hraje velkou roli čest, se také mladí muži před ostatními předvádějí agresivitou, ovládáním veřejného prostoru a pohrdáním ženami nebo autoritami. Ve skupině vrstevníků z téhož prostředí se pak toto chování vzájemně posiluje.

Antisemitismus a homofobní násilí jmenuje Koopmans proto, že v nich často jde o ideologii sdílenou celou skupinou – jako v případě nenávisti k Izraeli nebo k homosexuálům. Nejde o osobní spor, ale o skupinovou identitu.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv

ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši

Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.

Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.

Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura

Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).

Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.

Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností

Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama