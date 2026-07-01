Kdo odpálil ukrajinského oligarchu v Monaku? Ve hře je i „kyjevská stopa“

Vadym Jermolajev, jeden z nejbohatších ukrajinských podnikatelů, v pondělí málem přišel o život při bombovém útoku v Monaku. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, kdo za útokem mohl stát, a pracují s více verzemi. Vedle organizovaného zločinu se objevila i hypotéza o možném zapojení ukrajinských struktur.
V pondělí večer položil neznámý muž batoh před bytový dům v ulici Rue du Révérend Père Louis Frolla v Monaku. Krátce po deváté večer k domu dorazil Jermolajev se ženou a synem. Nálož ukrytá v batohu explodovala ve chvíli, kdy se skupina přiblížila ke vchodu.
Muž i chlapec už podle lékařů nejsou v bezprostředním ohrožení života. Žena ale zůstává v kritickém stavu a kvůli zraněním přišla o nohy. V médiích se objevilo tvrzení, že žena byla podnikatelova manželka Anna Jermolajevová. Ta však ukrajinským novinářům řekla, že zraněna nebyla, protože se v době výbuchu na místě nenacházela. Další komentář však odmítla.
Média nyní spekulují o tom, kdo útok spáchal a proč. Vyšetřovatelé pracují i s verzí, že útok mohl souviset s organizovaným zločinem, a monacká prokuratura již uvedla, že případ nebude vyšetřovat jako teroristický čin, ale jako pokus o vraždu.
„Kyjevská stopa“
Podle zdrojů francouzského listu Le Figaro se ale objevuje i hypotéza o možném zapojení ukrajinské tajné služby (SBU). Podle těchto zdrojů důmyslně provedený útok nese „kyjevský rukopis“ a jeho cílem údajně nebylo podnikatele zabít, ale varovat či zastrašit. Více podrobností zdroje z vyšetřování listu nesdělily. Jermolajev je ale dlouhodobě kontroverzní postavou a jeho vztahy s Kyjevem jsou napjaté.
Ukrajinský podnikatel od 90. let vybudoval rozsáhlý holding Alef. Jeho společnost Alef-Vinal pak patřila mezi nejvýznamnější výrobce alkoholu na Ukrajině a specializovala se i na vinice na Krymu. Po ruské anexi poloostrova v roce 2014 ale z okupovaného území neodešel a místo toho obcházel evropské sankce následně uvalené na ruské podniky, psal ukrajinský server Current Time.
V souvislosti s tím a s odváděním daní do Ruska na něj roku 2023 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvalil osobní sankce. Podle ukrajinských novinářů podnikatel následně změnil vedení společnosti, aby obešel i tyto sankce.
Jermolajev si na Ukrajině mnoho příznivců nezískal ani tím, že po začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 zemi spěšně opustil. Stal se tak členem takzvaného „monackého praporu“ – tedy ukrajinských „VIP uprchlíků“, kteří ze země, ve které zbohatli, odjeli žít do luxusu na Azurovém pobřeží, psal server Ukrajinska Pravda.
Sám Jermolajev se ukrajinského občanství vzdal v roce 2017 nebo 2019 a od té doby má pouze kyperské občanství.
„Jen“ organizovaný zločin
Například podle francouzského listu Le Monde i dalších médií je ale pravděpodobnější, že útok byl vyřizováním účtů mezi kriminálními skupinami. Kolem Jermolajevova podnikatelského okruhu se v minulosti objevila řada podezření z praní špinavých peněz, sporů o majetek i násilných incidentů.
Nejnověji v prosinci 2025 byli na Kypru zadrženi i dva Jermolajevovi synové. Jeden ze synů následně přiznal vinu v případu mezinárodní sítě podvodných call center, která jsou spojována s podvody na evropských a amerických občanech v celkové výši přesahující 100 milionů eur (kolem dvou miliard korun).
Podle médií tak útok může souviset právě i s činností těchto podvodných call center. Motiv činu však zůstává nejasný a vyšetřování pokračuje.