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Zahraničí

Ničitelé z Francie nacvičovali boj v tajných táborech, zní obvinění

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Francouzská policie zatkla hlavního podezřelého ze žhářského útoku na historickou radnici v Limoges, která byla zničena během víkendových nepokojů. Starosta Cannes David Lisnard přišel se zásadním obviněním, že za násilnostmi stojí organizované skupiny radikálů, které se připravují na pouliční střety v tajných výcvikových táborech.

Fire in Limoges city hall amid protests in France
Požár radnice v Limoges se stal stal symbolem víkendového pustošení výtržníků po celé FranciiFoto: REUTERS – Lucas Destrem
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Podezřelého podle BBC zadržela v úterý 20. října elitní policejní jednotka RAID ve městě Val-d’Issoire, přibližně 50 kilometrů od Limoges. Muž byl již v minulosti vyšetřován kvůli násilí vůči policistům a podle francouzských médií se pohyboval v prostředí radikální krajní levice.

Figuruje rovněž na francouzském bezpečnostním seznamu Fiche S, který slouží ke sledování osob představujících potenciální bezpečnostní hrozbu. Samotný zápis na tomto seznamu však neznamená odsouzení za trestný čin. 

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Vyšetřovatelé podezřelého spojují s požárem radnice, který vypukl 17. října během rozsáhlých protivládních demonstrací. Skupina maskovaných útočníků podle starosty Limoges Guillauma Guérina rozbila okna budovy, násilím překonala hlavní vchod a následně objekt zapálila.

Policie vyšetřuje případ jako organizované zničení majetku nebezpečným způsobem. Do vyšetřování se zapojila také francouzská protiteroristická policejní složka SDAT. 

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Prezidentský kandidát za Republikánskou stranu a starosta města Cannes David Lisnard v rozhovoru pro francouzskou rozhlasovou stanici RTL otevřeně mluví o údajné existenci radikálních výcvikových táborů v oblasti Plateau de Millevaches.

FILE PHOTO: French high school students protest in Paris
FILE PHOTO: French high school students protest in Paris
France High School Protests
French high school and university students protest in Saint-Denis near Paris
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8 fotografií

Tato převážně venkovská oblast se rozkládá na území departementů Corrèze, Creuse a Haute-Vienne ve střední Francii. Podle Lisnarda se zde soustřeďují bývalí radikální ekologičtí aktivisté, příslušníci militantního hnutí Black Bloc a jednotlivci přicházející ze zahraničí. 

Nacvičují společně taktiku

Lisnard tvrdí, že se tito aktivisté organizují, pořizují vybavení určené ke střetům s policií a nacvičují taktiku městské guerilly. Oblast označil za významné zázemí krajně levicového extremismu a vyzval k rozpuštění násilných organizací bez ohledu na jejich politickou orientaci.

Kritizoval také levicového prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona, který podle něj oblast pravidelně navštěvuje. Tvrzení o organizovaných výcvikových táborech však dosud nebyla nezávisle potvrzena. 

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Podobně se vyjádřil také starosta Limoges Guillaume Guérin. Ten připisuje odpovědnost za útok krajně levicovým radikálům a požaduje přísné potrestání pachatelů. Francouzské bezpečnostní složky podle něj nedokázaly radnici ochránit, protože jejich kapacity byly vyčerpány rozsáhlými pouličními nepokoji. Guérin zároveň požaduje státní pomoc s obnovou historické památky. 

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Samotná radnice v Limoges byla slavnostně otevřena v roce 1883 a patří mezi nejvýznamnější historické stavby města. Monumentální novorenesanční budova, inspirovaná pařížskou radnicí, přežila první i druhou světovou válku.

Po 143 letech existence ji však během několika hodin vážně poničil úmyslně založený požár, za kterým podle dosavadního vyšetřování stojí skupina maskovaných útočníků, přičemž hlavní podezřelý je spojován s krajní levicí. 

Oheň zničil rozsáhlé části interiéru a střechu historické budovy. Zřítila se také ikonická 43 metrů vysoká hodinová věž, jejíž pád připomněl požár pařížské katedrály Notre-Dame v roce 2019. Podle místních úřadů se podařilo zachránit pouze část objektu a stabilita zbývající konstrukce zůstává nejistá. Škody jsou natolik rozsáhlé, že radnici čeká dlouholetá rekonstrukce. S obnovením radnice slíbil pomoc ministerský předseda Sébastien Lecornu.

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