Kdo mohl mít zájem na zničení plynovodu v moři? Nejvíce indicií ukazuje na Rusko

Plynovod Nord Stream v Baltském moři je po čtyřech explozích mimo provoz. Švédské a dánské úřady začaly poškození a únik plynu vyšetřovat, ale pátrací týmy budou moci navštívit oblast z bezpečnostních důvodů až za několik dní. Zda byly exploze výsledkem sabotáže, není jasné.

Výbuchy poškodily obě větve plynovodu - Nord Stream 1 i Nord Stream 2 - poblíž dánského ostrova Bornholm v hloubce zhruba 70 metrů pod hladinou. Dvě ze čtyř explozí ale nastaly ještě ve švédských teritoriálních vodách.

Online deník Aktuálně.cz nabízí odpovědi na otázky, které se v souvislosti s bezprecedentní událostí objevují. Byť zatím neúplné a částečné, protože vyšetřování se teprve rozjíždí.

Kdo mohl mít zájem na poškození?

"Jednoznačně Rusko. Cena plynu se zvedla a nálada v Evropě je o něco nervóznější. Zvýšily se obavy o to, jak to bude v zimě a vlastně i po jejím skončení," říká odborník na energetickou politiku Martin Jirušek z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

"Pochybuji, že by za výbuchy stála Ukrajina, protože kdyby to vyšlo najevo, znamenalo by to konec její podpory ze strany Západu. A co se týká Spojených států, tak si nedovedu představit, jak by obhájily, že takto zasahují do zájmů Evropy, když jsou její spojenec," dodává k možným teoriím.

Visual point on map of Nordstream leak/burst https://t.co/OH8CRGmwHI — Jakub Oboza (@jakuboboza) September 28, 2022

Co o poškození tvrdí Rusko?

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil obvinění ruské strany za hloupé a absurdní. Podle ministerstva zahraničí se výbuchy odehrály v místech, které mají pod kontrolou americké tajné služby. Ruská státem kontrolovaná tisková agentura RIA Novosti napsala, že za útokem stojí ukrajinští teroristé.

Co se říká a dělá v jiných zemích?

Britské ministerstvo obrany zastává názor, že šlo o útok, který spáchalo Rusko, napsal s odvoláním na svůj zdroj z ministerstva londýnský deník The Times. Nálože byly podle Britů umístěné k plynovodu už dříve a nyní je někdo aktivoval. Německá kontrarozvědka se podle týdeníku Der Spiegel domnívá, že plynovod je neopravitelný a nebude již nikdy funkční.

"Zatím není známo, kdo je za touto sabotáží, ale myslím, že je to jasné," řekl šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol na konferenci o obnovitelných zdrojích v Paříži. Španělská ministryně energetiky Sara Aagesenová Muňozová řekla, že za únikem plynu z Nord Streamu je pravděpodobně Kreml.

Norsko mezitím zpřísnilo ostrahu svých potrubí, která vedou plyn do evropských zemí. "Rozmístili jsme více hlídek," prohlásil norský premiér Jonas Gahr Støre.

Přichází v úvahu jiná možnost než řízená exploze?

"Jsme si celkem jisti, že to byly exploze, a ne zemětřesení," uvedl ředitel dánské agentury pro geologický průzkum Flemming Larsen.

"Všechny výbuchy byly časově blízko u sebe, byly koordinované. Nikdo nezaznamenal žádné pohyby mořského dna, žádné zemětřesení, takže vše ukazuje na to, že jde o uměle vyvolané výbuchy," tvrdí i Jirušek.

"Pravděpodobná není ani technická závada. Nord Stream 2 nebyl ještě spuštěn, Nord Stream 1 už také mnoho plynu nedodával. Stalo se to v oblasti, kde je na dně mnoho vraků, chemikálií, průmyslového odpadu nebo náloží z druhé světové války. Proto Dánsko už dříve u ostrova Bornholm omezovalo použití kotev."

Dá se jednoznačně prokázat, kdo útok spáchal?

"Bude se pracovat spíše s nepřímými důkazy. Jaké typy lodí se v danou dobu v oblasti pohybovaly nebo odkud kam se přesouval jaký materiál. Bude to asi podobné, jako když se vyšetřovalo sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou v roce 2014 nebo vyšetřování otravy Sergeje Skripala v Británii v roce 2018," odpovídá expert z Masarykovy univerzity.

Švédská kontrarozvědka (SAPO) už případ převzala od policie a vyšetřuje ho jako "sabotáž ohrožující švédské zájmy".

Video: Zčeřený kruh v moři po úniku plynu má průměr jeden kilometr