Kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, vzkázal papež na Velikonoce

Kdo má v rukou zbraně, ať je složí, kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, vyzval dnes papež Lev XIV. při kázání Městu a světu. Kritizoval lhostejnost vůči válkám a mrtvým, které konflikty způsobují. Vyzval k modlitbám za mír v sobotu 11. dubna.
„Kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, mír dosažený dialogem a ne silou,“ uvedl papež. „Zvykáme si na násilí, vzdáváme se mu,“ dodal papež.
Podle něj ve světě vládne „čím dál silnější globalizace lhostejnosti“. Připomněl tak výraz, který častou používal jeho předchůdce papež František. Františkovo velikonoční kázání Městu a světu bylo jeho posledním veřejným vystoupením před smrtí. Zemřel loni na velikonoční pondělí 21. dubna.
Podle vatikánských médií na Svatopetrském náměstí a v jeho okolí poslouchalo papeže na 50 tisíc lidí. Posluchače pak papež pozdravil v několika jazycích včetně angličtiny, čínštiny, španělštiny, francouzštiny či polštiny.
Pro Lva XIV. se jednalo o první velikonoční Urbi et orbi a třetí od nástupu do úřadu loni 8. května.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.