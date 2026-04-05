Kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, vzkázal papež na Velikonoce

Kdo má v rukou zbraně, ať je složí, kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, vyzval dnes papež Lev XIV. při kázání Městu a světu. Kritizoval lhostejnost vůči válkám a mrtvým, které konflikty způsobují. Vyzval k modlitbám za mír v sobotu 11. dubna.

Pope Leo XIV delivers his "Urbi et Orbi" (To the city and the world) message from the main balcony of St. Peter's Basilica
Papež Lev XIV při kázání "Urbi et Orbi" (Městu a světu) na Slavnost Zmrtvýchvstání 5. dubna 2026.Foto: REUTERS
„Kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, mír dosažený dialogem a ne silou,“ uvedl papež. „Zvykáme si na násilí, vzdáváme se mu,“ dodal papež.

Podle něj ve světě vládne „čím dál silnější globalizace lhostejnosti“. Připomněl tak výraz, který častou používal jeho předchůdce papež František. Františkovo velikonoční kázání Městu a světu bylo jeho posledním veřejným vystoupením před smrtí. Zemřel loni na velikonoční pondělí 21. dubna.

Podle vatikánských médií na Svatopetrském náměstí a v jeho okolí poslouchalo papeže na 50 tisíc lidí. Posluchače pak papež pozdravil v několika jazycích včetně angličtiny, čínštiny, španělštiny, francouzštiny či polštiny.

Pro Lva XIV. se jednalo o první velikonoční Urbi et orbi a třetí od nástupu do úřadu loni 8. května.

