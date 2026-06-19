Kdo má jednat s Ruskem? Summit EU ukázal rozpory mezi unijními lídry

Evropská unie není a nechce být prostředníkem v jednáních s Ruskem, stojí na straně Ukrajiny, prohlásil dnes předseda Evropské rady António Costa po skončení summitu EU v Bruselu.
Costa se stal podle médií na jednání terčem kritiky některých významných unijních politiků, například německého kancléře Friedricha Merze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za to, že jeho lidé navázali kontakty s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Costa ale své rozhodnutí brání s tím, že EU musí být schopna předávat svá sdělení Moskvě přímo a nikoli přes prostředníky.
Summit EU podle serveru Politico odhalil rozpory mezi unijními lídry ohledně toho, jak a kdy vyjednávat s Ruskem o Ukrajině a kdo by to měl udělat. Macron spolu s Merzem údajně ve čtvrtek kritizovali Costu za to, že jeho lidé zahájili komunikaci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Macron v pátek po skončení summitu uvedl, že Evropané musí být přítomni u jednacího stolu, až se mírová jednání o ukončení války na Ukrajině uskuteční. Costa by se podle něj mohl takových rozhovorů účastnit, jeho role ale musí být jasně vymezená.
„Vždy jsme zastávali názor, že jakmile začnou jednání, musí u stolu sedět také Evropané, protože se jedná o zájmy Evropy,“ prohlásil Macron.
Téma se na summitu probíralo v první jednací den. Intenzivní debatu mezi lídry potvrdil i český premiér Andrej Babiš. Představitelé některých nejvíce protiruských zemí, stejně jako Dánska a Nizozemska, podpořili Macrona a Merze. Někteří z nich měli dokonce vyjadřovat „bezprecedentní rozhořčení“.
„Evropská unie nemůže v těchto jednáních převzít roli prostředníka,“ řekl bruselskému serveru estonský premiér Kristen Michal. „Návrhy, že jsou zapotřebí alternativní komunikační kanály nebo zákulisní diplomatické cesty, jsou mylné. Historie jasně varuje před pokusy vytvářet alternativní vyjednávací rámce s diktátory,“ dodal.
Costův šéf kabinetu Pedro Lourtie podle pěti zdrojů serveru Politico v posledních týdnech dvakrát kontaktoval představitele v Moskvě. Evropská unie již několik měsíců diskutuje o tom, zda a v jaké podobě by měla komunikovat s Vladimirem Putinem a kdo by případně měl takový dialog vést. Naléhavost této otázky vzrostla poté, co americký prezident Donald Trump uzavřel předběžnou mírovou dohodu s Íránem a na nedávném summitu G7 ve Francii naznačil, že se jeho pozornost opět obrací k Ukrajině.
Costa v pátek své kroky bránil. Evropská unie podle něj nehodlá vystupovat jako prostředník v případných mírových jednáních o ukončení války na Ukrajině, protože stojí na straně Kyjeva. „To, co prostřednictvím svého úřadu dělám, je vytváření diplomatického komunikačního kanálu, protože nemůžeme být odkázáni pouze na jiné, aby nám zprostředkovávali či vykládali ruské vzkazy. Musíme být schopni předávat Rusku také naše vlastní sdělení,“ řekl šéf unijních summitů novinářům.
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