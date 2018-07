Kdo je mladá agentka Kremlu u republikánů: Využívala ženské zbraně a maskovala se vášní pro Trumpa

Americká policie zatkla Rusku Mariji Butinovou a obvinila ji ze spiknutí. Ve středu ji čeká soudní přelíčení.

Washington - Podle profilu na sociální síti Instagram má devětadvacetiletá Marija Butinová tři velké vášně: zbraně, Donalda Trumpa a dobré vztahy Spojených států s Ruskem.

Podle všeho to ale byla jen zástěrka. Butinovou v neděli ve Washingtonu zatkla policie a obvinila ji ze spiknutí a z toho, že se nenechala registrovat jako agent pracující pro ruskou vládu. Ve středu ji čeká první soudní přelíčení.

Američtí prokurátoři jsou přesvědčení, že se Butinová chtěla infiltrovat do vládnoucí Republikánské strany. Operaci měl řídit dnešní místopředseda ruské centrální banky Alexandr Toršin.

V červenci 2015 pohledná žena upoutala pozornost prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na setkání v rámci festivalu Freedom Fest v Las Vegas a dovolil jí, aby mu položila otázku. Rusovláska se ho zeptala na jeho zahraniční politiku a názor na protiruské sankce kvůli anexi Krymu.

"Já Putina znám a věřím, že s ním budeme docela dobře vycházet. Nemyslím si, že ty sankce potřebujeme," odpověděl tehdy Trump.

Marije Butinové se poté účastníci setkání, které tradičně navštěvují američtí konzervativci a libertariáni, ptali, proč cestovala z Ruska až do Nevady. "Zajímá mě to a chci tyto informace přivézt do Ruska. Doufám, že to bude užitečné pro mou zemi," řekla podle deníku The Guardian.

Tou dobou ale Butinová již byla známá mezi částí amerických konzervativců díky své vášni pro zbraně. Založila v Rusku organizaci Právo na zbraně, která si kladla za cíl prosadit právo na nošení zbraní pro všechny ruské občany.

Rozepnuté knoflíky

V Rusku samotném se o ní příliš nevědělo, zato její představitelé navázali velmi těsné vztahy s americkou National Rifle Association. Za ruskou organizací stál vlivný senátor Alexandr Toršin, pro kterého Butinová pracovala od roku 2011 jako asistentka. Oba dva se stali doživotními členy NRA a každý rok přijížděli na výroční konferenci. Následně publikovali fotografie s nejrůznějšími konzervativními politiky.

Toršin minulý rok řekl agentuře Bloomberg, že se seznámil s Donaldem Trumpem na konferenci NRA v Nashvillu v roce 2015 a příjemně si s ním popovídal. Současný americký prezident je také členem asociace. Na pozvání ruské organizace také přijížděli američtí politici do Moskvy.

Butinová byla v prostředí obránců práv na zbraně, kterému dominují spíše prošedivělí muži, výjimečná. Manželé Alan Gotlieb a Julianne Versnelová, kteří založili washingtonskou organizaci Second Amedment Foundation, se s ní setkali na konferenci v Moskvě v roce 2013.

"Nechovala se úplně profesionálně. Vždycky měla o jeden nebo několik knoflíků rozepnutých více, než by bylo slušné," řekla Guardianu Julianne Versnelová. Její manžel byl smířlivější. "Věděla, jak využít své mládí a krásu pro to, aby se s ní lidé bavili," vzpomínal Adam Gotlieb.

Vše inkognito!

Aby Butinová nemusela při každé cestě do Spojených států žádat o povolení, přestěhovala se v roce 2016 do Washingtonu díky studentskému vízu. Pomáhal jí přitom dlouholetý člen NRA a vlivný zákulisní hráč v Republikánské straně Paul Erickson.

Podle amerických médií ji tou dobou začala vyšetřovat FBI kvůli podezření, že Moskva přes NRA posílá peníze na Trumpovu kampaň. Sledování jejích e-mailů a další komunikace ukázalo, že Butinová dostává od Toršina pokyny, aby nic neuspěchala. "Bylo by špatné, kdy ses předčasně prozradila," napsal jí podle deníku New York Times Toršin přes Twitter. "Samozřejmě, všechno jedině inkognito! Musíme postupovat potichu a opatrně," odpověděla mu Butinová.

To agenty FBI přirozeně zaujalo. Následně se ukázalo, že Butinová dostala za úkol vybudovat tajný komunikační kanál mezi Trumpovým štábem a Kremlem. Příliš se jí to ale nepovedlo, dokázala se pouze setkat s Trumpovým synem Donaldem juniorem.

Marija Butinová zorganizovala v únoru 2017 návštěvu skupiny ruských politiků na tradiční prezidentské snídani. Alexandr Toršin ale nakonec nemohl přijít, jeden z pracovníků Bílého domu na poslední chvíli jeho pozvání zrušil kvůli Toršinovým stykům s ruským organizovaným zločinem. Toršina španělská policie podezřívá, že pral peníze pro takzvanou Taganskou mafii, jejíž účastníky nyní ve Španělsku soudí.

Butinová letos svědčila před kongresovou komisí vyšetřující ruské vměšování do amerických prezidentských voleb a v dubnu FBI u ní doma provedla domovní prohlídku. "Bizarní je, že Toršina vůbec nenapadlo ji zaregistrovat jako představitelku Ruska, což by její činnost zcela legalizovalo. Soudě podle zveřejněných materiálů provozovala klasický lobbing, žádnou špionáž," kroutí hlavou ruský novinář Leonid Ragozin, který se věnuje rusko-americkým vztahům. Takhle Butinové hrozí až pětiletý trest vězení.

