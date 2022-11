Chtěl unést Pelosiovou a rozdrtit jí kolena. Útočník hlásal konspirační teorie

S plným batohem na zádech se v noci připlížil k domu v San Franciscu, rozbil skleněné zadní dveře a vtrhl dovnitř. S sebou si vzal provazy, stahovací pásky a kladivo. Chtěl unést Nancy Pelosiovou, jednu z nejvýše postavených amerických političek, a rozdrtit jí kolena. V ložnici ale útočník našel jen jejího manžela.

"Kde je Nancy? Kde je Nancy?" křičel dvaačtyřicetiletý muž poté, co se minulý pátek dostal do domu. Šéfka americké Sněmovny reprezentantů ale byla na druhém konci země a měla se vrátit až za několik dnů. Doma byl pouze její dvaaosmdesátiletý manžel Paul Pelosi.

David DePape ho probudil a oznámil mu, že chce mluvit s jeho ženou. Třeba na ni i počká, uvádí americký list The New York Times, který několik dní po incidentu shromáždil detaily.

Muž vytáhl plastové stahovací pásky a chtěl Pelosiho svázat, aby si sám mohl odpočinout. Jak později vypověděl policistům, chtěl se vyspat, protože byl unavený z nošení těžkého batohu.

Pelosi se nejprve pokusil dostat se do výtahu, kde byl telefon - v tom mu ale útočník zabránil. Nakonec se Pelosimu v koupelně ve 2:23 hodin podařilo přivolat policii. Když o osm minut později přijela, oba muži se přetahovali o kladivo. Na dotaz, co se děje, DePape odpověděl, že je všechno v pořádku. Zároveň ale před zraky policistů vytrhl Pelosimu kladivo z rukou a udeřil ho do hlavy, načež se starší muž bezvládně zhroutil k zemi.

Před policií se nesnažil utéct ani schovat. "Bojuji proti tyranii stejně jako otcové zakladatelé bez možnosti vzdát se," vysvětlil následně podle prokurátorů. Sám policii instruoval, kde najde jeho batoh, ve kterém měl schované další kladivo nebo deník.

Odstrašující příklad

Paul Pelosi je nyní po operaci poraněné lebky na jednotce intenzivní péče. Má také poraněnou ruku a zlomenou paži. Podle rodiny se ale pomalu zotavuje. Pelosiovou všude doprovází ochranka, ale její manžel jakožto rodinný příslušník běžně žádnou nemá.

DePape se policii přiznal, že se do domu vloupal proto, aby Pelosiovou unesl. Političku by prý vyslýchal - pokud by mu řekla pravdu, nechal by ji jít, ale pokud by lhala, rozdrtil by jí čéšky na kolenou.

Vyšetřovatelé z FBI pro stanici CNN uvedli, že muž byl přesvědčen, že mu Pelosiová bude lhát. Politička je podle něj "šéfkou snůšky lží, kterou vypouští Demokratická strana". Proto by si údajně přál vidět, jak je do Kongresu dovezena na kolečkovém křesle.

Obviněn byl z napadení a pokusu o únos. V případě odsouzení DePapeovi hrozí až 50 let za mřížemi, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Policie uvedla, že nešlo o náhodný, ale úmyslný útok, který byl očividně politicky motivovaný.

Jako útok na Kapitol

Podle amerických médií připomíná vloupání útok na Kapitol z 6. ledna 2020. I tehdy lidé, kteří do budovy vtrhli, vykřikovali: "Nancy, Nancy, kdepak jsi, Nancy?" A oba útoky spojuje i víra v neprokázanou teorii o tom, že Joe Biden vyhrál poslední prezidentské volby podvodem. DePape navíc obdivoval jeho tehdejšího neúspěšného soupeře Donalda Trumpa.

Podle vyšetřovatelů je útočník také pravděpodobným autorem internetového blogu, kde vystupuje jako daviddepape. Webová stránka je registrovaná v Richmondu v Kalifornii, kde DePape přes dva roky žije. Objevuje se na ní mnoho rasistických a antisemitských zpráv a autor často popisuje obavy z pedofilie, rasismu namířeného proti bělochům nebo toho, že je internet kontrolován "elitou".

Jeden z příspěvků například naznačuje, že v Osvětimi nebyli za druhé světové války lidé masově vražděni plynem, zatímco další obsahuje video s přednáškou, kde je obhajován Adolf Hitler. DePape sdílel i další konspirační teorie o pandemii covidu-19 nebo právě o útoku na Kapitol.

Biden a další demokraté odsoudili útok na manžela své kolegyně jako opovrženíhodný. Republikáni reagovali různě. Šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell útok odsoudil a poněkud mírněji to udělal i Trump. Jeho syn Donald Trump junior, který minulý týden v Praze převzal za svou zesnulou matku státní vyznamenání, se útoku na sociálních sítích vysmíval.

Některá média také začala šířit nepravdivé informace, že se Pelosi ve skutečnosti s útočníkem znal nebo že byl opilý. "Samozřejmě si nepřejeme, aby se šířila nepravdivá fakta, rozhodně ne způsobem, který dál traumatizuje rodinu, jež byla už traumatizovaná dost," řekla k tomu prokurátorka Brooke Jenkinsová.

Útok ale v polarizované americké společnosti vyvolává obavy z politického násilí. V poslední době totiž útoků na politiky z obou táborů přibývá. Sama Pelosiová je častou obětí výhrůžek a nenávistných zpráv. Za týden zemi čekají volby do Kongresu, kde se rozhodne, zda budou mít prezident Biden a jeho demokraté dál těsnou většinu, nebo zvítězí republikáni.

