Bidenovy plány blokuje "železná žena". Mormonka bez víry je pro senátory záhadou

Prezident Joe Biden se chce zapsat do historie USA největšími státními investicemi do sociálních a zdravotních programů za posledního půl století. Do cesty se mu ale postavil "nezávislý hlas Arizony", demokratická senátorka Kyrsten Sinemaová. Pochází z mormonské rodiny, dělá triatlon a podle médií jsou její názory velkou záhadou.

Demokraté mají v Kongresu jen velmi těsnou většinu. Konkrétně v horní komoře, v Senátu, nemohou ztratit ani jeden hlas, pokud chtějí prosadit Bidenův program. To se nyní ukázalo jako zásadní problém. Dvojice demokratů, senátor Joe Manchin ze Západní Virginie a senátorka Kyrsten Sinemaová z Arizony, oznámila, že prezidentovy progresivní návrhy v současné podobě nepodpoří.

Odbojná dvojice si ve Washingtonu už vysloužila posměšnou přezdívku "Manchinema". Složenina jejich jmen má naznačovat, že takříkajíc patří do jednoho pytle. Jenže tak to ve skutečnosti není. Manchinův odmítavý postoj vůči progresivní agendě je srozumitelný.

Je demokrat, ale z konzervativního, republikánského státu, kde Donald Trump porazil v loňských prezidentských volbách Bidena o 39 procentních bodů. Manchin upozorňuje, že většina lidí v Západní Virginii agendu progresivních demokratů nechce.

V případě Sinemaové se ale její kolegové v Kongresu a komentátoři v médiích dohadují, jaká je její motivace. V Arizoně loni těsně zvítězil Joe Biden a tamní voličská základna, kromě jiného s početnou hispánskou komunitou, je už rovnoměrně rozložena mezi obě strany.

Na rozdíl od Manchina se Sinemaová nemůže tak jednoduše odvolat na odpor svých voličů vůči Bidenovým plánům. "Sinema is enigma" neboli "Sinemaová je záhadou", vystihl před pár dny titulek článku v listu Wall Street Journal, že není jasné, co přesně pětačtyřicetiletá senátorka chce.

Senátorka z benzinové stanice

Důvodem je i to, že během své politické kariéry Sinemaová opsala pozoruhodný oblouk. Ani osobnostně a názorově ji nelze jednoduše zařadit do nějaké škatulky. Sinemaová je, jak se ji různými výrazy snaží vystihnout američtí novináři, "skutečný originál", "individualistka", "osamělá běžkyně".

Ve starších rozhovorech novinářům vyprávěla, že v dětství žila tři roky s matkou, dvěma sourozenci a nevlastním otcem v bývalé benzinové stanici "bez vody a elektřiny". Americký deník New York Times ale následně zjistil, že domácnosti chodily účty za elektřinu, plyn i telefon.

List nicméně potvrdil, že tehdy budoucí senátorka skutečně vyrůstala v nouzi. Objevil totiž výpověď jejího nevlastní otce, který před soudem vysvětloval, že nemají na platby a "peníze jim nevystačí ani na zaopatření dětí".

V politice začínala doma v Arizoně jako levicová protiválečná aktivistka. Demonstrovala i za zrušení trestu smrti. V roce 2002 kandidovala za Zelené do státního parlamentu Arizony a mezi celkem pěti kandidáty skončila poslední. O dva roky později přestoupila k demokratům, v roce 2012 byla zvolena do amerického Kongresu.

Jejím osobním hrdinou a vzorem byl ovšem vždy republikánský senátor z Arizony John McCain. A k nevoli většiny demokratů v Kongresu podpořila některé návrhy předchozího, republikánského prezidenta Donalda Trumpa, například přísnější imigrační zákony.

Pochází z mormonské rodiny, ale sama se prohlašuje za člověka "bez vyznání". Což je v USA, kde si většina politiků zakládá na své víře, výjimečná věc. Na rozdíl od svých kolegů neskládala svůj senátorský slib s rukou na Bibli, ale na americké ústavě.

Pozoruhodná je Sinemaová ještě v dalších ohledech. Dělá triatlon, v roce 2013 se stala první členkou Kongresu (a to i mezi muži), která dokončila v čase 15:12:33 závod Železný muž. Vedle toho je i prvním otevřeným bisexuálem (opět včetně mužů), který byl kdy zvolen do amerického Senátu.

Ve svých předvolebních spotech, když loni znovu kandidovala do Senátu, využila svého nevlastního bratra, bývalého člena námořní pěchoty a nyní policisty. "Bezpečí a síla, ať to stojí, co to stojí", zněl slogan jejích spotů, které ukazovaly vojenské vrtulníky a letadlové lodě.

V době pandemie koronaviru, kdy byla zavřena kadeřnictví, nosila barevné paruky, aby zakryla odrůstající vlasy. Ráda se výrazně obléká, jednání Senátu řídila například v růžovém svetru s nápisem "Nebezpečné stvoření".

Palec dolů pro levici

Jako demokratka torpédovala agendu svého vlastního prezidenta Joea Bidena už letos na jaře. Spolu se senátorem Manchinem si vymohli, že z Bidenova stimulačního balíku na pomoc americkému byznysu a občanům vypadlo navýšení minimální mzdy.

Kromě toho, že tak zastavila jeden z požadavků progresivního křídla Demokratické strany, navíc Sinemaová naštvala své kolegy i tím, že svůj hlas doprovodila na kamery teatrálním gestem "palce dolů". Nyní je ale ve hře ještě více, jde o klíčové cíle celé Bidenovy prezidentské agendy.

Kyrsten Sinema is presiding over the Senate wearing a shirt that reads "DANGEROUS CREATURE." pic.twitter.com/ESJcmpWBp8 — Sahil Kapur (@sahilkapur) February 23, 2021

Biden a progresivní demokraté navrhují státní výdaje ve výši 3,5 bilionu dolarů (v přepočtu 76 bilionů korun). Peníze by šly na zvýšení přídavků na děti, placenou rodičovskou dovolenou či hrazenou nemocenskou a studenti státních univerzit by už nemuseli platit školné. Státní finance by měly také směřovat do Bidenovy "zelené agendy" - na podporu producentů čistých zdrojů energie.

Dohromady, ve svém objemu i šíři záběru, by šlo o nejrozsáhlejší státní programy od poloviny 60. let minulého století, kdy byl za prezidenta Lyndona Johnsona založen systém zdravotního zabezpečení pro seniory a federální zdravotní pomoci pro chudé Američany.

Sinemaová a Manchin jsou ale proti. Jejich odpor navíc ve výsledku ohrožuje i další Bidenovu prioritu: balík investic do obnovy americké infrastruktury ve výši 1,2 bilionu dolarů (zhruba 26 bilionů korun).

Prezident pro tento návrh získal i podporu republikánů, ale sami progresivní demokraté schválení návrhu teď zablokovali. Je to pro ně vyjednávací páka vůči Manchinovi a Sinemaové, kteří pomáhali infrastrukturní investice dohodnout s republikány, a záleží jim na jejich schválení. Jenže progresivní demokraté jim teď říkají: Pokud vy nepřistoupíte na naši agendu, my nebudeme pro investice do infrastruktury.

I was really resisting using this buuuut now it seems appropriate: pic.twitter.com/c00cP7JmGt — Josh ''The Notorious JPG'' Gray 🌵 (@jpgftw) April 18, 2021

Bidenovo prezidentství v patu

Celý Bidenův politický program se tím ocitl v patu. Demokratický prezident bude muset hledat kompromis mezi dvěma frakcemi své vlastní strany.

Joe Manchin vyhlásil, že chce progresivní výdajové plány výrazně osekat - z 3,5 bilionu na 1,5 bilionu dolarů. Sinemaová své konkrétní požadavky nezveřejnila. Když už se sama baví s médii, tak s těmi v Arizoně a s novináři ve Washingtonu komunikuje prostřednictvím mluvčího.

Podle amerických médií, která vycházejí z informací z jejího okolí, Sinemaové vadí, že Biden a progresivní demokraté chtějí kvůli částečnému vyrovnání státních výdajů zároveň zvýšit daně. Její mluvčí John LaBombard před víkendem potvrdil, že původní návrh je pro ni nepřijatelný a chce dojednat změny.

"Vzhledem k velikost a šíři návrhu k tomu nyní neposkytneme detailnější komentář, rozhovory pokračují," uvedl LaBombard. Podle něho druhá strana, tedy Bílý dům, dobře ví, co senátorka chce. "Prezident Biden a jeho tým jsou si plně vědomi priorit a názorů senátorky Sinemaové," prohlásil mluvčí.

Senátorka prý dělá jen to, co slíbila voličům. "Kyrsten Arizoňanům vždy říkala, že bude nezávislým hlasem jejich státu, ne hlasem jedné či druhé strany," tvrdí mluvčí. Na nezávislém arizonském hlasu Kyrsten Sinemaové teď ovšem může záviset osud celého prezidentství Joea Bidena.

