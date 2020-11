Bude první druhý gentleman. Manžel Harrisové je úspěšný právník, kariéru ale opustí

Budoucí viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová bude první žena na této pozici a také první zástupkyně hned dvou etnických menšin v úřadě. Prvenství ale bude držet i její muž. Douglas Emhoff zaujme post druhého gentlemana a stane se vůbec prvním mužem, který tento titul bude nosit. Odešel i kvůli tomu z práce.

Prezidenti ani viceprezidenti Spojených států dosud nikdy nemuseli řešit, jaký titul by měl náležet mužskému partnerovi jednoho z nich. To se ale s Kamalou Harrisovou a jejím manželem Douglasem Emhoffem změní. Jelikož takto vysoký post nikdy nezastávala žena ani gay, je Emhoff prvním mužem, který bude dělat to, co dosud "příslušelo" ženám - podporovat svoji partnerku viceprezidentku.

Dostane i nový titul, druhý gentleman, který už začal používat budoucí prezident Joe Biden. "Dougu, sám se budeš muset naučit, co to znamená překonávat bariéry v této práci," uvedl podle britského deníku The Guardian Biden.

Aby se své úloze mohl Emhoff naplno věnovat, rozhodl se, že dnem inaugurace, která proběhne 20. ledna příštího roku, opustí zaměstnání. Vydal se tak opačnou cestou než například Jill Bidenová, budoucí první dáma, která si chce svou práci pedagožky ponechat.

"Chci vidět víc žen v úřadě a víc jejich partnerů, jakýchkoliv, jak je podporují a poskytují jim příležitost a vhodné prostředí pro úspěch," řekl ke svému kroku Emhoff podle agentury AP.

Kdo je první druhý gentleman

Douglas, častěji označován jako Doug, Emhoff je 56letý právník, který se dlouho věnoval oblasti zábavního průmyslu. Mezi jeho klienty patřil například obchodní řetězec Walmart a farmaceutická firma Merck.

Z jeho případů je zřejmě nejznámější spor s řetězcem rychlého občerstvení Taco Bell, který zažalovala reklamní agentura kvůli použití jejího díla bez zaplacení. Takzvaná psycho chihuahua (ve volném překladu "šílená čivava"), o kterou se firmy přely, byla koncem 90. let ve Spojených státech velmi populární. Vyráběly se malé hračky v podobě psa, vystupovala i v hudebním videoklipu.

Taco Bell ji používal jako maskota. Emhoff zastupoval autory nápadu a spor vyhrál, ti díky němu získali od řetězce 42 milionů dolarů (přes 942 milionů korun), píše server Business Insider.

S Kamalou Harrisovou se Emhoff také seznámil díky práci. Měl jednání s klientkou, která náhle odbočila od tématu a zeptala se ho, jestli je svobodný. Když Emhoff, který byl v té době už několik let po rozvodu, odvětil, že ano, zeptala se ho, jestli by nešel na schůzku s její kamarádkou Kamalou.

Emhoff už v té době věděl, kdo Harrisová je. Když jí poprvé volal, byl podle svých slov nervózní a zpětně se za svůj vzkaz, který nechal na záznamníku, styděl. Dokonce jí chtěl zavolat znovu, aby se omluvil, ale vzpomněl si na romantický film s podobnou situací, a tak si to rozmyslel.

Harrisové se ale zpráva zřejmě líbila. Uložila si ji a podle amerického deníku New York Times si ji každé výročí pouští.

Po večeři porovnali diáře

Jejich vztah začal velmi prakticky. Po první společné večeři Emhoff poslal Harrisové e-mail se seznamem dnů, které bude mít v následujících měsících volné, aby se domluvili na další schůzce.

Vzali se v roce 2014, necelý rok po seznámení. Pro Harrisovou to bylo první manželství, Emhoff se ženil již podruhé. Z prvního manželství s filmovou producentkou Kerstin Emhoffovou má dvě dospělé děti, dceru Ellu a syna Colea.

Emhoff už dříve svou kariéru upravoval tak, aby mohl být Harrisové blíž. Po jejich seznámení si našel takovou práci, aby mohl přejíždět mezi Los Angeles a Washingtonem D. C. - městy, kde se často pohybovala i ona.

Při letošní volební kampani Harrisové si vzal pracovní volno nejen proto, aby s ní mohl cestovat, ale také aby přerušil spolupráci s klienty, kteří by mohli být vnímáni jako etický problém - například s vládou Portorika nebo se společností dodávající zbraně a vojenskou techniku, píše AP.

Obrácení rolí

Po výhře Joea Bidena v prezidentských volbách se Emhoff rozhodl práci opustit úplně, aby se mohl naplno věnovat své nové roli. Dosud v této pozici byly ženy. "Na takové obrácení genderových rolí jsme čekali desítky let," řekla agentuře AP Kim Nalderová, profesorka politologie se zaměřením na ženy a gender na Kalifornské univerzitě v Sacramentu. "V tom, že muž sestoupí z vysoké pozice, aby podpořil kariéru své ženy, se skrývá mnoho symbolismu," dodává.

Podle Barbary Perryové z univerzity ve Virginii se americké první i druhé dámy zaměřovaly většinou na podporu přehlížených témat a pomáhaly upevňovat moc svých manželů. "Nenechali jsme je překročit určitou hranici," uvedla pro britský list The Guardian. "Bude zajímavé sledovat, jak se zachováme k Dougu Emhoffovi. Umožníme mu dělat víc díky jeho pohlaví?"

Sám Emhoff ještě neřekl, na jaká témata se zaměří, ale naznačil, že by ho zajímala justice a spravedlnost - například rovný přístup k právnímu zastoupení u soudů. "Nejsem tolik zaměřený na politiku," řekl v rozhovoru ještě před volbami. "Jsem ale rozhodně její manžel."