Proti Orbánovi se spojilo šest stran. Vyzve ho odpůrce rozvodů a otec sedmi dětí

Konzervativní katolík, otec sedmi dětí a starosta 50tisícového města Hódmezővásárhely vyzve na jaře v parlamentních volbách na politický souboj maďarského premiéra Viktora Orbána. Péter Márki-Zay tento víkend zvítězil v primárkách, které o víkendu uspořádaly opoziční strany.

Politik tak povede velkou koalici, zahrnující socialisty, liberály i pravicovou stranu Jobbik. Cílem sjednocené opozice je odstavit po dvanácti letech Orbánovu vládnoucí stranu Fidesz. Devětačtyřicetiletý starosta sází na to, že právě on má šanci porazit konzervativce Orbána a dostat na svoji stranu část premiérových voličů. Přitom ale klade důraz na to, že je jiný konzervativec než předseda vlády.

Márki-Zay současného premiéra kritizuje za přílišnou náklonnost k Rusku a Číně. Podle něj Maďarsko musí být jednoznačně zakotvené na Západě a v Evropské unii. Ačkoliv je věřícím katolíkem, na rozdíl od Orbána podporuje práva LGBT komunity, včetně stejnopohlavních svazků. Tvrdí totiž, že Maďarsko je sekulární republika, a proto nemůže někoho znevýhodňovat s odkazem na náboženství nebo tradici.

Orbán sám se prezentuje jako hluboce věřící člověk, kterému jde o zachování křesťanského charakteru Maďarska. Proto odmítá migraci a manželství pro gaye a lesby. Na rozdíl od katolíka Márki-Zaye se Orbán hlásí ke kalvínské víře a má pět dětí, o dvě méně než jeho politický soupeř.

Opoziční kandidát na mítinku v Budapešti prohlásil, že má největší šance porazit Orbána a vyzval levicové a liberální voliče, aby jej podpořili, protože bude hájit i jejich zájmy. "Ježíš Kristus byl také levičák," zavtipkoval Márki-Zay na shromáždění. Zatímco v České republice se opozice spojila do dvou koalic - jedné tříčlenné (Spolu) a jedné dvoučlenné (Piráti a STAN) -, v Maďarsku vytvořilo jednu společnou kandidátku šest stran.

Neřízená střela

Péter Márki-Zay v primárkách porazil 56 ku 44 procentům místopředsedkyni Evropského parlamentu Klaru Dobrevovou, která je manželkou bývalého socialistického premiéra z let 2004 až 2009 Ference Gyurscánye. Ve prospěch Márki-Zaye odstoupil z primárek starosta Budapešti Gergely Karácsony, dlouho považovaný za nejpravděpodobnějšího vyzyvatele Viktora Orbána.

"Nadcházející volby budou o tom, jestli zůstaneme svobodní. Jestli zůstaneme evropskou zemí, nebo se otočíme na východ, staneme se zkorumpovanou diktaturou, z níž lidé prchají," prohlásil opoziční kandidát na premiéra.

Maďarský novinář Szabolcs Panyi z webu Direkt36.hu deníku Aktuálně.cz vysvětlil, že Márki-Zay je atraktivní pro řadu lidí svojí protikorupční agendou. "Pozoruhodný je tím, že se dost zaměřuje na mladé prvovoliče, často dává rozhovory mladým youtuberům, které pak mívají statisíce zhlédnutí. Na druhé straně je trochu neřízená střela, občas pronese něco, za co se pak musí omluvit," dodal Panyi.

Podle něj Márki-Zay zvládá dobře politický marketing. "Ví, jaký slogan zabere, a občas záměrně šokuje. Například když Orbánova vláda útočí na LGBT komunitu, Márki-Zay vypustí šeptandu, že Orbánův syn je gay, a také cituje detaily ze sexuálních orgií v Bruselu, kterých se zúčastnil premiérův europoslanec József Szájer. Pak tvrdí, že za jeho vlády se oba budou moci ke své orientaci bez problémů hlásit. Z etického hlediska je taková taktika kontroverzní, ale pro vládu je těžké na toto reagovat," řekl novinář.

Dodal ale, že pro některé levicové a liberální voliče bude přece jen obtížné pro Márki-Zaye hlasovat, protože je proti rozvodům a interrupcím, ačkoliv zdůrazňuje, že Maďarsko je sekulární stát a jako premiér své osobní názory v tomto směru nebude prosazovat.

Neskrývané ambice

Péter Márki-Zay se před třemi lety postaral o velké překvapení. V roce 2017 náhle zemřel starosta města Hódmezővásárhely, kterým byl kandidát Orbánovy strany Fidesz. Ta vládla tomuto městu poblíž hranic s Rumunskem a Srbskem od roku 1990. Ve volbách ale nečekaně uspěl právě Márki-Zay.

Reportér Aktuálně.cz se s ním tehdy krátce po jeho nečekaném zvolení setkal v jižním Maďarsku. Ačkoliv byl v té době "jen" čerstvým starostou 50tisícového města, neskrýval ambice a prezentoval se jako muž, který na lokální úrovni dokázal sjednotit rozdrobenou opozici a po téměř 30 letech z radnice dostat pryč starostu Orbánova Fideszu. Už v roce 2018 mluvil o tom, že opozice se musí spojit a překonat neshody.

"Názory mezi opozičními stranami jsou jiné, ale všichni podporujeme demokracii, právní stát, tržní ekonomiku a Evropskou unii. Viktor Orbán všechny tyto čtyři hodnoty narušuje, útočí na ně. Je to podobné jako v roce 1989 - musíme se postavit zlu společně a až potom diskutovat o věcech, v nichž se názorově lišíme. Pak až se bavme o daních a podobně," prohlásil tehdy.

Z dosavadních průzkumů veřejného mínění vyplývá, že šance sjednocené opozice a vládnoucího Fideszu na vítězství jsou zhruba vyrovnané. Zatím poslední průzkum, zveřejněný 5. října, přisuzuje Fideszu 47 procent hlasů a opozici 46 procent. Přesné datum voleb zatím není známé, ale nejspíše se uskuteční příští rok na jaře.

Video: Trump chválil maďarského premiéra Orbána