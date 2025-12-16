Kdo je druhý hrdina z Bondi Beach? Chránil ostatní, sám za to zaplatil životem

Nedělní teroristický útok na pláži Bondi Beach v Sydney má dalšího hrdinu. Je jím Reuven Morrison, který byl zastřelen, když se snažil „ochránit lidi, které miloval nejvíc“. Dvaašedesátiletý podnikatel a člen ultraortodoxní židovské komunity se podle videí na sociálních sítích snažil zastavit střelce Sajida Akrama holýma rukama. Sám přitom vražedný útok nepřežil.
Svět obletělo video na kterém je vidět zásah 43letého prodavače ovoce Ahmeda al Ahmeda, který holýma rukama odzbrojil jednoho ze střelců během teroristického útoku na Bondi Beach v australském Sydney.
Za pohotový zásah pochválil Ahmeda australský premiér Anthony Albanese i americký prezident Donald Trump. Celá situace má ovšem ještě jednoho hrdinu. Kromě Ahmeda se totiž útočníka pokusil zastavit ještě Reuven Morisson, který v neděli spolu s rodinou slavil židovský svátek Chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney.
Uprostřed nedělních oslav vtrhli na místo dva střelci, 50letý Sajid Akram spolu se svým 24letým synem Naveedem. Za několik minut zavraždili střelnými zbraněmi 15 lidí. Mezi nimi i Reuvena Morissona, který se Sajida předtím snažil zastavit.
Jednal okamžitě, říká dcera Morissona
„(Otec) začal jednat v okamžiku, kdy začala střelba,“ řekla jeho dcera Sheine Gutnicková americké televizi CBS. „Házel (na útočníka) cihly, křičel... a chránil svou komunitu, ale nakonec byl zastřelen.“
„Všichni, kdo ho znali, věděli, že to byl neuvěřitelný člověk, který byl pro tento svět obrovským přínosem. To světlo, které přinášel, jeho absolutní, nesmírná a nekonečná štědrost, jeho smysl pro humor. Byl to prostě nejúžasnější člověk,“ dodala jeho dcera.
Morisson zasáhl ve chvíli, kdy dříve zmíněný Ahmed odzbrojil Sajida Akrama. Ten následně začal utíkat. V tu chvíli na něj začal Morisson házet cihly a snažil se ho odehnat. Po chvíli Morissona trefil další z útočníků, Naveed, který střílel z nedalekého mostu.
„Pokud pro něj existoval jediný způsob, jak mohl opustit tento svět, bylo to v boji s teroristy… Padl v boji, když chránil lidi, které miloval nejvíc,“ prohlásila dcera zavražděného.
Morrison byl členem židovské ultraortodoxní komunity v Austrálii. Do země emigroval v 70. letech minulého století ze Sovětského svazu.
Největší teroristický útok v Austrálii od 90. let
Útočníci, kteří při nedělních oslavách židovského svátku Chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney zabili 15 lidí a na 40 dalších zranili, se zřejmě inspirovali ideologií Islámského státu.
„Zdá se, že to bylo motivováno ideologií Islámského státu," uvedl v úterý australský premiér Anthony Albanese. Policie také potvrdila, že kromě výbušnin v automobilech našla také dvě podomácku vyrobené vlajky této teroristické organizace.
Masakr na jedné z nejoblíbenějších a nejznámějších pláží v Austrálii přišel po vlně antisemitských útoků, které v uplynulém roce otřásly celou zemí. Úřady však nenaznačily, že by minulé události s nedělní střelbou jakkoli souvisely. Podle agentury AP měl nedělní útok nejtragičtější následky za téměř tři desítky let v zemi, jejíž zákony striktně omezují držení zbraní.