Po stopách muže, který slíbil skvělou Ameriku. Mapujeme Trumpovy 4 roky v Bílém domě

V dubnu 2020 Donald Trump oznámil, že Washington pozastaví financování Světové zdravotnické organizace (WHO). Hrozil, že pokud organizace neprojde blíže neurčenými reformami, zastaví přísun amerických peněz úplně. Spojené státy přitom byly největšími přispěvateli organizace, jen loni pokryly zhruba pětinu jejího rozpočtu. Trump zároveň po WHO žádal, aby prokázala, že není závislá na Číně. Vyčítal jí, že největší asijské zemi, která podle něj tajila počátky koronavirové krize, slepě věřila. WHO tak označil za spoluviníka nynější pandemie.

"WHO nedokázala adekvátně získat, prověřit a sdílet informace tak, aby to bylo včas a transparentně,” řekl Trump.

Kritici americkému prezidentovi vytýkají, že ohrožuje chod WHO v době, kdy země zažívá pandemickou krizi. Z WHO mají Spojené státy oficiálně odejít 6. července 2021. V září 2020 se USA odmítly zapojit do iniciativy WHO k výrobě a distribuci vakcíny proti koronaviru.