Mluvil o moderním Rusku, s Obamou zašel na burger. Dnes Medveděv píše: "Nenávidím je"

Dmitrij Medveděv byl svého času tváří světu otevřeného Ruska. Jako prezident jednal s Američany o odzbrojení, hovořil o modernizaci země a kriticky se vyjadřoval o sovětské minulosti. Nyní úplně otočil. Jeho výroky a také příspěvky na ruské sociální síti Telegram od začátku invaze na Ukrajinu patří k nejradikálnějším.

"Nenávidím je. Jsou to bastardi a úchyláci. Přejí Rusku smrt. Dokud budu žít, udělám všechno proto, aby zmizeli," napsal bývalý ruský prezident i premiér na Telegramu 7. června. Nesdělil, koho tím explicitně míní, ale měl na mysli "je". Tedy nepřátele Ruska: Ukrajinu, Spojené státy, NATO, Západ.

Dmitrij Medveděv zastával úřad prezidenta mezi lety 2008 a 2012. Když se do tohoto křesla vrátil Vladimir Putin, stal se premiérem a ruské vlády vedl až do roku 2020. Pak rezignoval s odůvodněním, že chce umožnit Putinem navržené ústavní změny. Nyní je místopředsedou Bezpečnostní rady.

Ještě před červnovým příspěvkem na Telegramu řekl, že Rusko musí zpřísnit tresty pro lidi, kteří se projeví jako agenti cizích vlád. Tedy pro kritiky Kremlu a války na Ukrajině.

Medveděv se také radoval z odchodu Ruska od Evropského soudu pro lidská práva, protože to prý zemi umožní obnovit trest smrti. Sankce jsou podle něj vedeny nenávistí proti ruskému lidu. Vyslovil se též pro rozmístění jaderných a hypersonických zbraní v nejzápadnější výspě Ruska, v Kaliningradské oblasti, která je enklávou vklíněnou mezi Polsko a Litvu.

Milovník kapely Deep Purple

Exprezident také odmítl zodpovědnost ruských vojáků za masakr civilistů v Buči u Kyjeva. "Jsou to fake news, které zplodila cynická představivost ukrajinské propagandy," napsal na Telegramu.

Ještě před začátkem války se vyjádřil k Ukrajině slovy: "Nemáme kam ustupovat. Za námi je Moskva." Jde o parafrázi výroku vojenského komisaře Rudé armády Vasilije Kločkova z roku 1941, který těmito slovy motivoval sovětské vojáky k boji proti nacistickému Wehrmachtu.

Postoj sedmapadesátiletého politika se oproti minulosti velmi změnil. Bývalý americký prezident Barack Obama ho ve svých pamětech z roku 2020 s názvem Země zaslíbená popisuje převážně pozitivně.

"Medveděva fascinoval internet, vyptával se mě na Silicon Valley a hovořil o tom, jak by chtěl podpořit ruský IT sektor. Horlivě se zajímal o to, jak cvičím, a líčil mi, že každý den půlhodinu plave. Přiznal se mi, že si potrpí na hardrockové kapely jako Deep Purple," napsal Obama o setkání s ním v prezidentské rezidenci kousek od Moskvy v roce 2009.

Rok poté Obama a Medveděv podepsali na Pražském hradě dohodu START 3 o omezení strategických útočných zbraní. Vypadalo to, že s Medveděvem zasedl v Kremlu muž, který je snad nejvíce v ruské historii nakloněn spolupráci se Západem.

Na hamburgeru ve Washingtonu

V roce 2009 Medveděv publikoval esej, nazvanou Rusko vpřed. Kritizoval v ní ruskou závislost na vývozu ropy, plynu a dalších nerostných surovin. Za svůj cíl označil modernizaci a inovaci ekonomiky, ruskou obdobu amerického Silicon Valley chtěl vybudovat ve městečku Skolkovo nedaleko Moskvy. V roce 2011 překvapil svět tím, že se Rusko zdrželo v Radě bezpečnosti OSN hlasování o rezoluci, která umožnila použití síly proti libyjskému diktátorovi Muammaru Kaddáfímu v době občanské války v této severoafrické zemi.

Obama ale také v pamětech psal o tom, že hlavní slovo v Rusku měl a má Putin. "Medveděv si s vámi bude chtít vybudovat dobrý vztah, aby dokázal, že na světovou scénu patří. Ale musíte si pamatovat, že příkazy pořád uděluje Putin," řekl Obamovi Michael McFaul, vrchní vedoucí pro ruské a eurasijské záležitosti v Národní bezpečnostní radě a později americký velvyslanec v Moskvě.

Nyní je doba, kdy Medveděv ve Spojených státech viděl částečný vzor pro svou zemi, dávno pryč. Když jako prezident navštívil Washington, Obama ho nečekaně vzal do restaurace Ray's Hell Burgers, kde si pochutnávali na hranolkách a hamburgeru. Dnes je něco takového nemyslitelné.