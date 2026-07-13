Kdo byl tajemný Paser? Archeologové přináší nové poznatky o egyptské historii

Archeologové odkryli 3000 let starou hrobku poblíž města Luxor, které se nachází v jižní části Egypta. S odvoláním na nedělní prohlášení egyptského ministerstva cestovního ruchu a památek to napsala agentura AFP. Hrobku patřící muži jménem Paser objevila nizozemská výprava z univerzity v Leidenu v thébské nekropoli v oblasti Gurna, západně od známého pohřebiště.
Odborníci na základě charakteristického uměleckého stylu nápisů odhadují, že hrobka pochází z období vlády 19. a 20. dynastie. Má tradiční uspořádání soukromých thébských hrobek z období Nové říše, které se datuje mezi lety 1570 až 1069 před naším letopočtem, a to otevřené nádvoří vedoucí ke kapli vytesané do skály ve tvaru obráceného písmene T spolu s pohřebními komorami vytesanými v podzemí.
Archeologové objevili na nádvoří několik dobře zachovaných architektonických prvků, zejména lavici z nepečených cihel, na kterou se umisťovala pohřební stéla, a schodiště s madly po stranách vedoucí ke vchodu. Uvnitř jsou nápisy se jménem Paser, na nichž je znázorněn, jak uctívá různá božstva ve svatyních i jak sedí se svou manželkou před obětním stolem.
Tým provádějící vykopávky uvedl, že bude pokračovat v dokumentačních a výzkumných pracích, aby zjistil, kdo to Paser byl, a aby lépe porozuměl této historické a archeologické době.
Nový nález nedaleko Luxoru, jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na světě, se uskutečnil v době, kdy se Egypt snaží propagovat nové objevy s cílem oživit cestovní ruch, klíčový zdroj svých příjmů.
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