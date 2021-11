Vyskočil s padákem do tmy a navždy zmizel. Slavný únos boeingu stále neobjasnili

Únosy dopravních letadel byly na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století ne úplně běžné, ale časté. Pachatelům se někdy podařilo obejít bezpečnostní kontroly a pronést na palubu zbraně. Případ z 24. listopadu 1971 se ale nikdy nepodařilo objasnit.

The Mystery of D. B. Cooper | Video: HBO

Některé akce měly politický motiv, například série únosů letounů teroristickými skupinami z Blízkého východu. V samotném Československu se v letech 1970 až 1978 odehrály čtyři únosy letadel - pachatelé se chtěli dostat do západního Německa a požádat tam o azyl.

Na většinu těchto případů vzdušného pirátství se už zapomnělo, policie únosce téměř vždy dopadla nebo se vzdali sami. Jedna akce se však stala legendou.

Přesně padesát let uplynulo od únosu, který provedl neznámý muž, vystupující pod falešným jménem Dan Cooper. Stopa po něm končí v hlubokých lesích amerického státu Washington, do kterých seskočil padákem s 200 tisíci dolarů výkupného. Policie stále neví, co se s ním pak stalo ani kdo to vůbec byl.

Mnoho pátracích týmů se pokoušelo najít jeho ostatky a peníze. Naposledy hledala skupina dobrovolníků podél řeky Columbia letos na jaře. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ale oznámil už před pěti lety, že případ uzavírá a přestává se jím zabývat.

"Raději se na ten papír podívejte"

Neuvěřitelný příběh začal v předvečer amerického svátku Dne díkůvzdání 24. listopadu 1971 na letišti v Portlandu ve státě Oregon. Do Boeingu 727 nastoupil na krátký let do Seattlu muž pod jménem Dan Cooper. Čtyřicátník, běloch, zhruba 180 centimetrů vysoký, podle popisu svědků ničím pozoruhodný nebo nápadný.

Usadil se na sedadle číslo osmnáct. Kromě něj a posádky cestovalo spojem společnosti Northwest Airlines dalších pětatřicet lidí.

Muž si objednal sklenku bourbonu, nasadil sluneční brýle a zapálil si cigaretu, protože tehdy se ještě na palubách smělo kouřit. Jedné ze dvou letušek dal do ruky papír, na který cosi napsal. Podle jejích pozdějších výpovědí se domnívala, že se ji pokouší "sbalit", a tak akorát naškrábal své telefonní číslo. Papíru proto nevěnovala pozornost a odložila ho do peněženky, aniž by si vzkaz přečetla.

Když ale později kolem Coopera procházela uličkou, zastavil ji a řekl: "Raději byste se na ten papír měla podívat. Mám tady bombu."

A skutečně. Na papírku stálo: "Slečno, mám tady bombu a chci, abyste si ke mně sedla. Není to vtip." Následně letušce ukázal svoji brašnu. Koukaly z ní červený drát, nádobky s nějakou kapalinou a baterie. Bylo jasné, že jde o únos.

Cooper požadoval dva padáky, 200 tisíc dolarů ve dvacetidolarových bankovkách a doplnění paliva na letišti v Seattlu. Když tam pilot přistál, únosce nařídil vypnout světla v kabině, aby znemožnil pálit ostřelovačům. Útok na letadlo ale nakonec nikdo nenařídil a muž, kterému média začala přezdívat D. B. Cooper, naopak dostal vše, co požadoval.

Propustil cestující a nařídil kapitánovi letět do Mexico City. Bez dalšího natankování by ale tak dlouhý let Boeing 727 nezvládl, takže měl stroj nejdříve přistát na letišti v Renu v Nevadě.

Cooper tam ale nedoletěl. V mrazivém počasí vyskočil s padákem a 200 tisíci dolarů do tmy nad hustými lesy a málo obydlenou oblastí ve státě Washington. Noc byla kvůli mrakům temná a několik expertů a parašutistů později vyslovilo názor, že i pro zkušeného parašutistu byly za takové situace naděje na bezpečný seskok malé.

Zmizel beze stopy

Vyšetřovatelé pracovali s verzí, že Cooper, jehož pravou identitu nikdy neodhalili, pravděpodobně měl zkušenosti s parašutismem. Je možné, že je získal jako voják ve válce ve Vietnamu. Nejspíše také věděl hodně o letadlech, což vedlo k domněnkám, že v minulosti pracoval v továrně firmy Boeing nebo pro leteckou společnost Northwest Airlines.

Do prvního pátrání se hned po 24. listopadu zapojilo přes tisíc vojáků, ale nenašli nic. Ani v dalších letech se neobjevila žádná stopa po Cooperovi - peníze ze série předané jako výkupné nikdo neutrácel. Nepohřešoval se nikdo, kdo by odpovídal Cooperovu popisu.

Uplynulo devět let, než se vyšetřovatelé mohli konečně čeho chytit. V únoru 1980 se jedna rodina chystala na břehu řeky Columbia na piknik a narazila na dvacetidolarové bankovky v hodnotě téměř šesti tisíc dolarů. Patřily k těm, se kterými Cooper seskočil.

Nic dalšího se ale nenašlo a objev nakonec přinesl víc otázek než odpovědí. Bankovky ležely daleko od místa, nad kterým únosce vyskočil. Znamenalo to, že přežil a nějakou dobu šel?

Záhady letectví

Později se ozvalo několik lidí, kteří o sobě tvrdili, že jsou tajemným D. B. Cooperem. Šířily se legendy o tom, jak si únosce užívá svých peněz na neznámém místě. Jasné důkazy, co se s ním stalo, ale chybí.

Případ se proto řadí mezi největší záhady letectví. Některé podobné se podařilo alespoň po letech nebo měsících objasnit. Například ten z počátku září 2007, kdy v Nevadské poušti zmizel se svým letadlem filantrop Steve Fossett. Vrak stroje a Fossettovy ostatky našla skupina turistů o rok později.

Legendární letkyně Amelia Earhartová zmizela se svým strojem v roce 1937 v Tichomoří a dlouho nebylo jasné, co se stalo. Zbytky stroje a nález některých pozůstatků naznačovaly, že zřejmě přežila havárii a dostala se na malý ostrov Nikumaroro, kde ale nebyla pitná voda.

Z dob druhé světové války zůstal dlouhou dobu záhadou osud amerického bombardéru Lady Be Good. V mlze a za mizerné viditelnosti přeletěl Itálii i Středozemní moře a dostal se až nad Libyi, kde 4. dubna 1943 zmizel. Trosky objevili až na konci padesátých let zaměstnanci britské těžební společnosti BP, kteří hledali v poušti ropu.

A v roce 2014 se dokonce poprvé ztratilo velké dopravní letadlo: Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines letěl s 239 lidmi na palubě místo do Pekingu na jih a zřítil se kamsi do Indického oceánu.

Video o zmizelém malajském boeingu: