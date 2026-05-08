„Kdo by nás nepodporoval?“ ptal se Rubio Meloniové, proč jsou spojenci chladní

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se při dnešním setkání ptal italské premiérky Giorgie Meloniové, proč spojenci USA, včetně Itálie, nepodporují úsilí Washingtonu ve válce s Íránem a jeho snahu o znovuotevření Hormuzského průlivu. Informovaly o tom světové agentury.
Spojené státy válčí s Íránem od 28. února, kdy společně s Izraelem podnikly na Islámskou republiku sérii úderů. Teherán v odvetě mimo jiné začal blokovat plavbu v Hormuzském průlivu, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu.
„Nechápu, proč by nás někdo nepodporoval,“ řekl Rubio novinářům a dodal, že USA potřebují víc než silná prohlášení, pokud se země staví proti íránským krokům. Jednání mezi oběma státníky trvalo hodinu a půl. Rubio odmítl poskytnout podrobnosti rozhovoru, uvedla agentura Reuters.
Rubio však spojence varoval, že teheránský nárok na kontrolu přístupu k Hormuzskému průlivu sebou nese riziko vytvoření nebezpečného precedentu. „Základní otázka, kterou si musí položit každá země, nejen Itálie, zní: normalizujete vztahy se zemí, která tvrdí, že kontroluje mezinárodní námořní trasu? Protože pokud ano, vytvoříte precedent, který se bude opakovat na desítkách dalších míst,“ řekl americký ministr. Itálie a další evropští spojenci USA nedávno uvedli, že by byli ochotni pomoci udržet průliv otevřený, jakmile bude dosaženo trvalého příměří nebo konflikt skončí, ale odmítli se nechat zatáhnout do přímé konfrontace s Íránem.
Itálie minulý měsíc také odmítla povolit americkým letadlům využívat leteckou základnu Sigonella na Sicílii pro bojové operace spojené s íránským konfliktem. Italští představitelé uvedli, že Washington si od Říma nevyžádal předchozí povolení k využití tohoto místa. Rubio podle AFP novinářům po jednání s premiérkou řekl, že americký prezident Donald Trump se ještě nerozhodl, jak na tento krok nejen Itálie, ale také například Španělska, zareaguje.
Rubio páteční schůzkou s Meloniovou zakončil svou dvoudenní cestu, při níž ve čtvrtek také navštívil Vatikán ve snaze urovnat vztahy mezi papežem Lvem XIV. a Trumpem, který kritizoval hlavu katolické církve za protiválečný postoj v konfliktu na Blízkém východě. „Jednání bylo velmi dobré,“ řekl v pátek Rubio novinářům. „Informoval jsem je o situaci s Íránem, vyjádřil jsem náš názor na to, proč je to důležité, a jaké nebezpečí Írán představuje pro svět,“ dodal ministr.
Je naprosto logické, aby ČR na summitu NATO zastupoval premiér, řekl Macinka
Za naprosto logické označil v pátek ministr zahraničí Petr Macinka to, že by měl na summitu Severoatlantické aliance v Turecku Českou republiku zastupovat premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel. Českým novinářům to řekl při návštěvě Berlína. Zdůraznil, že politiku určuje vláda, a je proto důležité, aby ji i prezentovala.
To tady dlouho nebylo, vrací se experti k MS. Padne ale i nemilosrdná pravda
Reprezentace do osmnácti let je bronzová, rodinná sbírka medailí v rodině Václava Nedorosta se rozrostla. Jaký je otec? Hrdý? Nervózní, kritický? I o tom je nová epizoda podcastu Bago, která se vrací i k vyhlášení Hokejisty sezony a vyhlíží start světového šampionátu.
„Mohl být trochu nad věcí, nejsem jeho podřízený.“ Babiš se ohradil vůči Pavlově kritice
Premiér Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na páteční jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným, odpověděl Babiš na dotaz novinářů po setkání se svým belgickým protějškem Bartem De Weverem.
ŽIVĚ Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským dronům po celé zemi
Emirátská protivzdušná obrana zasahuje po celé zemi proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu, uvedlo ministerstvo obrany na síti X. Írán na Spojené arabské emiráty útočil i v pondělí a úterý. Jednalo se o první útoky od začátku příměří, které utlumilo konflikt v oblasti Perského zálivu.
Desítky stíhaček pro Kyjev? Pomoc Ukrajině může přijít z nečekané strany
Loví drony i střely s plochou dráhou letu. Dokáže vystoupat až do výšky 18 kilometrů. Disponuje pokročilým systémem elektronického boje. A především – je plně kompatibilní se standardní výzbrojí NATO, což mu umožňuje odpalovat vysoce přesné řízené střely nebo přesně naváděné bomby. Řeč je o francouzském stroji Mirage 2000-5. Ukrajina jich má šest a chce mnohem víc.