Kde byl kapitán? V případě Čechů, kteří zahynuli na Jadranu, se objevila nová zjištění

Video havarovaných lodí v Chorvatsku nedaleko Splitu. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí podle posledních informací zemřeli čtyři Češi.
Při námořním neštěstí poblíž chorvatských břehů v neděli zahynuli čtyři lidé z Česka. Jak nyní informují chorvatská média, v době nehody plachetnici údajně neřídil kapitán, ale jeden z Čechů, který během havárie zemřel.
Na palubě plachetnice, která se potopila poblíž chorvatského Splitu, bylo v době srážky s menším trajektem (katamaránem) osm Čechů. Čtyři z nich havárii nepřežili. Vyšetřování příčiny neštěstí stále probíhá, na veřejnost se ale již dostávají první informace.
Jak popisují chorvatská média, plachetnici během nehody údajně neřídil kapitán, ale jeden z cestujících, kteří zemřeli. Loď také měla na poslední chvíli před kolizí změnit kurz.
Na můstku katamaránu, který loď s českými turisty potopil, podle chorvatského serveru Dalmacija Danas nebyl kapitán, ale pouze první důstojník a kormidelník.
Policie oběma mužům i kapitánovi lodi, na níž se plavili Češi, již odebrala vzorky krve a moči k toxikologické analýze, což je standardní postup.
Dokumentace pronajaté čtrnáctimetrové plachetnice, která se plavila pod francouzskou vlajkou, byla podle chorvatské policie v pořádku.
Vyzvednutí těla z vraku
Tragickou nehodu vyšetřuje místní státní zastupitelství. V současné době se chystá vyzvednutí těla čtvrté oběti z vraku lodi. Ta se potopila zhruba padesát metrů pod hladinu.
Jak dále informují chorvatská média, členům posádky byly zabaveny mobilní telefony a probíhají výslechy více než stovky cestujících katamaránu. Do případu by také mohla vnést světlo posádka další lodi, která byla v době nehody nedaleko. Vyšetřovatelé údajně disponují i videi, která tito svědci natočili.
Čtyři lidé z Česka, kteří nehodu přežili, skončili se zraněními v nemocnici, tři z nich už lékaři propustili do domácího léčení. České ministerstvo zahraničí následně uvedlo, že jedna ze zachráněných osob zůstává v nemocnici ve Splitu.
„Její zdravotní stav se ale zlepšil natolik, že byla přeložena z jednotky intenzivní péče na standardní lůžkové oddělení,“ informoval o ženě úřad v tiskové zprávě.
Přesnou příčinu nehody místní úřady dále zjišťují, jak ale uvedl námořní expert Jurica Gašpar, o problémech, týkajících se bezpečnosti plavby v této oblasti, se hovoří již řadu let. „Jeden kapitán dálkové plavby, který léta pracoval na trajektových linkách, nám tehdy otevřeně řekl, že dříve či později dojde k nehodě se smrtelnými následky, pokud se nic nezmění,“ uvedl.
Expert také upozorňuje, že řada menších plavidel běžně na inkriminovaném místě nedodržuje bezpečnostní pravidla a pohybuje se bezprostředně před velkými loděmi. Námořní právo nicméně podle něj neurčuje, které plavidlo má v kolizních situacích jednoznačnou přednost.