„Kde a jak zabít Barrona Trumpa?“ Íránci zveřejnili video s návodem na likvidaci

Íránská státní televize odvysílala video, které údajně mapuje pohyb Barrona Trumpa, 20letého syna amerického prezidenta, a otevřeně se ptá, kde a jak ho zabít. Americká tajná služba záběry prověřuje. Šéf Bílého domu Donald Trump už dříve varoval, že pokud se Írán pokusí připravit ho o život, Spojené státy íránský režim zcela zničí.
Americká tajná služba potvrdila, že prověřuje video odvysílané v pondělí íránskou státní televizí, které obsahuje výhrůžky namířené proti Barronu Trumpovi, nejmladšímu synovi amerického prezidenta.
Téměř tříminutový pořad nese název „Kde a jak bychom měli zabít Barrona Trumpa?“ a podle amerických médií ukazuje místa, kde se 20letý student údajně pohybuje. Zmiňuje jeho univerzitu, doprovodná vozidla i rozmístění ochranky tajné služby. Video zároveň tvrdí, že Barronův pohyb je „plně monitorován“.
V pořadu se také objevuje tvrzení, že na Barrona byla vypsána odměna ve výši deseti milionů dolarů. Tuto informaci se však nepodařilo nezávisle ověřit. Stejně tak není potvrzeno několik dalších tvrzení obsažených ve videu.
„Tajná služba o videu ví a prošetřuje vše, co lze vnímat jako hrozbu vůči osobám, které chráníme,“ uvedl její mluvčí Nate Herring.
Výhrůžky přicházejí v době pokračující války mezi Spojenými státy a Íránem. Barron přitom není prvním členem Trumpovy rodiny, na kterého se íránská média zaměřila. V červenci zveřejnila stanice napojená na revoluční gardy video mapující pohyb první dámy Melanie Trumpové.
Trump: Pokud mě zabijí, Írán zničíme
Výhrůžky zesílily po únorových izraelských úderech, při nichž zahynul nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Íránská státní média je dávají do souvislosti s islámským konceptem „kisás“, krevní odplaty. Komentátoři státní televize otevřeně mluví o „nezcizitelném právu“ Trumpa zabít.
Samotný Donald Trump čelí íránským hrozbám už roky. Teherán mu vyhrožuje zejména kvůli americkému útoku z ledna 2020, při kterém byl v Bagdádu zabit velitel jednotek al-Kuds, Kásim Sulejmání.
Po vypuknutí současné války se výhrůžky podle amerických úřadů zintenzivnily. Prezident proto minulý měsíc na summitu NATO v Turecku tajně přestoupil na náhradní vojenský letoun, na jehož palubu se dostal ukrytý v cateringovém voze. Trump už dříve prohlásil, že v případě pokusu o jeho atentát Spojené státy „smetou Islámskou republiku z povrchu zemského“.
Nyní se terčem íránských médií stává i jeho nejmladší syn. Americké úřady proto podle dostupných informací průběžně upravují bezpečnostní opatření kolem prezidenta i jeho rodiny.