Počet ruských vojáků, kteří zahynuli ve válce proti Ukrajině, se blíží tři čtvrtě milionu. Vyplývá to z nové analýzy nezávislých médií Meduza a Mediazona, která odhadují, že do podzimu letošního roku zemřelo nejméně 720 tisíc příslušníků ruských ozbrojených sil. Jde o výrazně vyšší číslo než dosavadní odhady. Nově totiž výzkumníci do výpočtu zahrnuli také vojáky, kteří jsou vedeni jako nezvěstní.
Samotná databáze ruského statistického úřadu Rosstat podle jejich analýzy potvrzuje nejméně 490 tisíc úmrtí do konce září 2026. Skutečný počet je ale vyšší, protože řada úmrtí se do oficiálních statistik dostává se značným zpožděním a část pohřešovaných vojáků dosud nebyla prohlášena za mrtvé.
K novému výpočtu dospěli novináři z Meduzy a Mediazony díky datům, která získali hackeři z běloruské skupiny Cyberpartisans a ukrajinské skupiny Silent Crow při průniku do systémů Rosstatu.
Archiv obsahuje téměř všechny záznamy o úmrtích registrovaných v Rusku od začátku roku 2021 do konce září 2026. Meduza a Mediazona jeho věrohodnost ověřovaly porovnáním s dalšími zdroji, včetně dědického rejstříku, soudních statistik a vlastních seznamů jmenovitě potvrzených mrtvých.
Jen pro představu, jak obrovský je rozsah ztrát: pokud vyjdeme z odhadu 720 tisíc padlých od začátku plnohodnotné ruské invaze 24. února 2022 do podzimu 2026, vychází to na jednoho padlého Rusa za méně než každých pět minut.
Půl milionu nestačí
Výzkumníci v databázi identifikovali přes 490 tisíc úmrtí souvisejících s válkou. Z toho více než 425 tisíc záznamů obsahovalo přímo uvedenou vojenskou příčinu smrti. Další případy se podařilo identifikovat například na základě soudních rozhodnutí, která pohřešované vojáky prohlásila za mrtvé.
Konečný odhad je ale podstatně vyšší. Autoři poprvé ve větší míře zohlednili také vojáky, jejichž smrt zatím nebyla úředně zaregistrována. Vycházeli přitom mimo jiné z více než 160 tisíc oznámení, kterými příbuzní na internetu pátrali po pohřešovaných vojácích. Podle analýzy byla většina těchto lidí nakonec potvrzena jako mrtvá, méně než desetina se našla živá.
Při výpočtech využili statistické metody používané v pojistné matematice a epidemiologii, které umožňují odhadovat počet událostí, jež se již staly, ale dosud se nepromítly do dostupných záznamů. Autoři zároveň upozorňují, že největší nejistota se týká posledních dvanácti měsíců. Odhad pro podzim 2026 proto může být nepřesný.
Už předchozí výpočty Meduzy a Mediazony ukazovaly, že ruské ztráty jsou výrazně vyšší, než kolik dokážou zachytit veřejně dostupné seznamy. Podle nové analýzy zemřelo do konce loňského roku přibližně 530 tisíc ruských vojáků. Předchozí odhad přitom činil 350 tisíc, protože nezahrnoval významnou část nezvěstných.
Vysoké ztráty se promítají také do situace v ruských regionech. Jak Aktuálně.cz v posledních týdnech popisovalo, některé z nich začaly omezovat finanční odškodnění rodin padlých vojáků. Například Saratovská oblast od listopadu snížila jednorázovou podporu z jednoho milionu na 100 tisíc rublů. Podobně postupovaly i další regiony, které se snaží omezovat rostoucí náklady spojené s válkou.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
„Věděla jsem, že to zkusí.“ Ruska se poklonila Ukrajince, ta mluví o provokaci
I deset dní po pikantním závěru tenisového Turnaje mistryň pokračují vášnivé dohady o tom, zda ruská šampionka Mirra Andrejevová myslela své blahopřání poražené finalistce Elině Svitolinové upřímně, či nikoli. Ukrajinská hvězda teď přišla s vlastní interpretací toho, co se v kalifornském Indian Wells odehrálo.
U Ohnišťan se srazil vlak s autobusem, několik lidí skončilo v péči záchranářů
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se v úterý ráno kolem 07:00 srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se zranilo několik lidí. Ve vlaku cestovalo asi 50 lidí, kterým se nic nestalo. Vyplývá to z informací hasičů, policie a Správy železnic.
Vybrzdíte někoho a ohrozíte ho? Nově můžete skončit ve vězení, i když se nic nestane
Řidič, který schválně vybrzdí jiné auto, vytlačí ho z pruhu nebo nebezpečně ohrožuje ostatní, by mohl nově skončit za mřížemi, i když nedošlo k nehodě. Vláda schválila novelu trestního zákoníku, která má agresivní chování za volantem postihovat přísněji.
Před ním jen Lehečka a Menšík. Český talent si vyválčil prestižní pozvánku
Jan Kumstát se jako třetí český tenista v historii kvalifikoval na Turnaj mistrů pro hráče do 20 let.
Brzdí to Hegseth. Ukrajina čeká na dodávku střel Patriot, Evropa už je zaplatila
Americký ministr obrany Pete Hegseth dosud neschválil dodávku 60 protivzdušných střel systému Patriot pro Kyjev, včetně těch z evropských arzenálů. Podle deníku The Financial Times (FT) o tom v úterý informovaly tři osoby obeznámené s touto událostí.