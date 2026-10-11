Přeskočit na obsah
Benative
11. 10. Andrej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Každý krok musí být vzájemný.“ Zelenskyj nabídl Putinovi zastavení útoků na rafinerie

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruské rafinerie, pokud Rusko přestane útočit na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, uvedl v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdůraznil, že jakékoliv kroky ke zmírnění konfliktu musí být vzájemné a provázené reálnými zárukami.

FILE PHOTO: British Foreign Secretary Miliband and Ukraine's President Zelenskiy visit the site of a recent Russian missile attack on the town of Pryluky in Chernihiv region
Archivní foto. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři v Černihivské oblasti na Ukrajině 8. října 2026.Foto: REUTERS – Valentyn Ogirenko
Reklama

"Skutečnou příčinou války v Evropě je Rusko a pouze Rusko. Útoky na energetický sektor lze zastavit okamžitě, ale (ruský vůdce Vladimir) Putin to nechce udělat. Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruské ropné rafinerie, pokud by Rusko přestalo útočit na naši energetickou infrastrukturu. Jakékoli kroky směřující k deeskalaci musí být vzájemné a podložené skutečnými zárukami," napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram.

Související

Zelenskyj dodal, že v neděli se koná jednání s evropskými lídry o další vojenské pomoci, především kvůli posílení protivzdušné obrany a dodávek munice pro ukrajinské stíhačky, v zájmu ochrany životů občanů Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské agresi.

Ukrajina ve čtvrtek brzy ráno podruhé tento týden zaútočila drony na klíčovou ropnou rafinerii Kapotňa v Moskvě.
Archivní foto z ukrajinského útoku drony na klíčovou ropnou rafinerii Kapotňa v Moskvě.Foto: Reuters

Oznámil také, že v Záporoží skončilo pátrání po přeživších a obětech sobotního ruského bombardování, které podle prezidenta zabilo celkem 23 lidí, včetně čtyř dětí.

Zelenskyj již v sobotu ironicky označil svržení pěti ruských řízených leteckých pum na Záporoží za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty, které ohlásil americký prezident Donald Trump po pátečním telefonátu s Putinem.

Reklama
Reklama

Trump se v sobotu vyjádřil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta, také prohlásil, že Zelenskyj "by měl sakra přestat" s útoky na ruské rafinerie.

Související

Trump se snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu, nikoli na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala vzhůru ceny energií na světovém trhu, poznamenala agentura Reuters.

Šéf Bílého domu si od dohody s Kremlem slibuje zlevnění paliv před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů důležitým tématem.

Osmdesátiletý americký prezident, který sliboval, že válku na Ukrajině ukončí první den ve funkci, kvůli dohodě s Putinem čelí tvrdé kritice amerických demokratů, části republikánů i některých zahraničních spojenců.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Policie v šoku. Šílený střelec v Pensylvánii pozabíjel devět lidí, včetně dvou dětí

Policie v šoku. Šílený střelec v Pensylvánii pozabíjel devět lidí, včetně dvou dětí | Video: AP
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian drone attack in Dnipro
Aftermath of a Russian drone attack in Dnipro
Aftermath of a Russian drone attack in Dnipro

ŽIVĚ Útoky pokračují na obou stranách. V Dnipru jsou ranění, v Rusku hořelo datové centrum a letiště

Ruský dron zabil řidiče kamionu v Charkovské oblasti, sedm lidí zranily ruské bomby v Slovjansku na východě Ukrajiny. Čtyři raněné si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Ukrajinské drony napadly další datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandeks, tentokrát ve Vladimiru. Kvůli útoku dronů hořelo na letišti v černomořském letovisku Soči.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama