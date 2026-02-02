Každý druhý vlak má v Německu zpoždění. Nová šéfka Deutsche Bahn slibuje nápravu

Nedochvilnost německého železničního dopravce Deutsche Bahn (DB), za kterou je dlouhodobě kritizován, se v lednu ještě zhoršila. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na deník Süddeutsche Zeitung. Podle pondělního vyjádření společnosti dorazilo včas pouze 52 procent spojů.
Lednové údaje představují prudký meziroční pokles, protože ve stejném měsíci loňského roku byla dochvilnost vlaků téměř 67 procent. Aktuální výsledek se tak blíží historickému minimu z loňského října, kdy včas dorazilo pouze 51,5 procenta spojů.
Propad je o to výraznější, že leden je z hlediska provozu obvykle považován za klidnější měsíc. Na tratích se v tomto období provádí méně údržbových a stavebních prací, které jinak plynulost dopravy omezují. Mluvčí DB uvedl, že k vysoké míře zpoždění přispělo mrazivé počasí v severním Německu. "Regionální výpadky v dopravě mohou narušit rotaci vlaků a nasazení personálu v rámci celého Německa," sdělil mluvčí agentuře AFP.
Loni celkově dorazilo pozdě téměř 40 procent dálkových spojů. Statistiky navíc nezahrnují zrušené vlaky. Stav německých drah vzbudil mezinárodní pozornost zejména během předloňského mistrovství Evropy ve fotbale. Fanoušci i fotbalové týmy se tehdy potýkali s mnohahodinovými zpožděními.
Podle kritiků je za špatným stavem německých drah zejména dlouholeté podfinancování. Podle lobbistické skupiny Pro Rail Alliance vzrostly loni kvůli vládním krokům výdaje na železnici v přepočtu na obyvatele o 70 procent. Sousední státy jako Rakousko nebo Švýcarsko však do svých drah investují stále přibližně dvojnásobek.
Nová šéfka DB Evelyn Pallaová slíbila po svém loňském nástupu do funkce zásadní změny. Zároveň však upozornila, že modernizace zanedbaného systému nebude rychlá.
Podle posledních zveřejněných statistik Českých drah dosáhla v České republice v první polovině roku 2025 včasnost vlakových spojů 98,8 procenta.
