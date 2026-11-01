„Každý den se to zhoršuje.“ Slavná bojovnice vypráví, jak Rusové likvidují pozice

Viktoria Jurčenková, známá pod bojovým volacím znakem Runa, je velitelkou v 56. samostatné motorizované brigádě ukrajinské armády. V tuzemsku se stala jednou z tváří ukrajinského odporu a odvahy – a příjemcem pomoci, která jí a její jednotce pomáhá ve válce, kterou s východoevropskou zemí vede už více než čtyři a půl roku Rusko. V rozhovoru popisuje dopady omezení Starlinku i situaci na frontě.
Od našeho zpravodaje na Ukrajině – Česká veřejnost ji zná z rozhovorů nebo její nedávné osobní návštěvy v Praze, kde doslova vyprodala charitativní akci v prostorách Jatka78. Díky českým dárcům její jednotka pravidelně dostává do první linie terénní auta, drony, nabíjecí stanice nebo komunikátory satelitního internetu Starlink.
S Runou jsme se setkali v momentě, kdy v západoukrajinském Lvově přebírala část pomoci, na kterou vybrala peníze ve sbírce Paměť národa, a po krátkém oddychu se chystala zpět ke své jednotce na východ do Doněcké oblasti.
Nyní jste zde na Ukrajině dostali další pomoc z České republiky. Předtím jste byla v Česku na velké akci. Je teď něco dalšího konkrétního, co byste aktuálně nejvíce potřebovali?
Od našich přátel z České republiky dostáváme systematickou pomoc. Sama jsem Česko navštívila a Češi velmi často jezdí s pomocí k nám na Ukrajinu, za což jsme neuvěřitelně vděční.
Tentokrát jde o auta, nabíjecí stanice EcoFlow a Starlinky. Řekla bych, že to je na frontě vůbec nejpotřebnější a stále aktuální vybavení. Nepřítel totiž techniku velmi často zničí přímo spolu s pozicí.
Když nepřítel objeví pozici, útočí na ni tak dlouho, dokud neshoří. Pokud mají vojáci štěstí, podaří se jim zachránit. Ale technika je hlavním spotřebním materiálem. Starlinky, nabíjecí stanice i pickupy, se kterými jezdíme na pozice, dovážíme drony nebo evakuujeme raněné.
Takové auto může vydržet měsíc, může vydržet déle, ale také může přežít jediný den. Nikdy nevíme, jaká bude situace zítra a zda to dobře dopadne. Děkujeme za vaši pomoc a pevně doufáme, že bude pokračovat i v budoucnu, stejně jako naše spolupráce a přátelství.
Nabíjecí stanice, drony a komponenty k nim tu budou potřeba stále. To, jak pomáháte, nám dělá obrovskou radost.
Mluvilo se o Starlincích, které v poslední době moc nefungovaly. Jak vás to ovlivňuje?
Nepřestaly fungovat úplně. Kvalita spojení se samozřejmě trochu zhoršila, ale zatím to nemělo zásadní dopad na plnění našich bojových úkolů. Snažíme se hledat alternativy. Rychlost internetu, která nám teď zůstala, nám v zásadě stále umožňuje bojové mise provádět.
Samozřejmě chceme, aby bylo spojení stabilní, protože dnešní válka je válkou technologií. Celá fronta a dělostřelectvo závisí právě na tomto spojení. Doufejme tedy, že už k dalším podobným výpadkům nedojde, protože by nám to mohlo hodně ublížit.
Jaká je teď na konci října celková situace na frontě?
Působíme ve směru na Kramatorsk. Situace je velmi obtížná a doslova každý den se zhoršuje. Nepřítel ve velké míře používá řízené bomby (KAB), Šáhidy a FPV drony. Tyto FPV drony dosáhnou až do Kramatorsku či Slovjansku, na jakékoliv místo, ulice i silnice.
Nepřítel se snaží co nejvíce zablokovat naši logistiku k pozicím. A logistika ve městě, to jsou i pobočky Nové pošty a všechno, co potřebujeme k práci. Ale držíme se.
Vidím, že máte v rukou plyšovou kočku. Berete si tyto hračky vždycky s sebou?
Lidé o mně vědí, že mám hračky moc ráda. Obecně miluji živá zvířata – kočky a psy mám přímo u sebe na pozici. A když za námi přijedou přátelé z České republiky nebo odjinud, vědí o mé zálibě a nějakou hračku mi přivezou.
Když jsem byla v Česku, dostala jsem jich také spoustu. Všechny si je beru s sebou jako suvenýry od lidí, z různých akcí a míst. Snažím se je opatrovat, co to jde.
Když jste byla v Česku, byla to vaše první dovolená od začátku války, že? Jaké to pro vás bylo, dát si od toho všeho pauzu a odpočinout si od každodenního rizika?
Nebyla to první dovolená za celou válku, ale byla první po velmi dlouhé době. V České republice bylo obrovské ticho a klid. Člověk se mohl v klidu podívat na oblohu s vědomím, že nad ním nelétají drony. Občas nás vyděsila civilní letadla – v Česku je přítomnost letadla na obloze běžná, ale na Ukrajině vám ten zvuk hned připomene raketu.
Pokaždé, když něco letělo, znělo to jako raketa, a až když člověk uviděl letadlo, uklidnil se. Tyhle asociace nás vojáky pronásledují už moc dlouho. Jakýkoliv zvuk spojený s frontou nevěstí nic dobrého.
Ale bylo to opravdu skvělé. Byla to dovolená a zároveň služební cesta, protože jsme měli spoustu práce. Pořádaly se akce a aukce. Mnoho Čechů se chtělo setkat, pomoci a podpořit nás.
Potkali jsme spoustu lidí, povídali si a získali obrovskou podporu. Do České republiky jsme přijeli s prázdnýma rukama a vraceli jsme se s auty, nabíjecími stanicemi a další technikou. Pomoci bylo opravdu hodně.