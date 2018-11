Více než čtvrtina Němců chce, nebo neodmítá vládu silného vůdce, tvrdí studie

Studie univerzity v Lipsku o autoritativních sklonech ukazuje, že každý čtvrtý Němec je nakloněn vládě pevné ruky.

Berlín - Více než každý čtvrtý Němec by si otevřeně přál, nebo alespoň přímo neodmítá možnost, aby spolková republika měla vůdce, který by zemi vládl pevnou rukou ku prospěchu všech. Vyplývá to ze studie univerzity V Lipsku o autoritativních sklonech, která byla představena v Berlíně. Zkoumala také nálady Němců vůči přistěhovalcům, Židům nebo Romům.

Studie, která vychází z dotazování více než 2400 lidí z května a června letošního roku, ukazuje, že vůdce by chtělo 11 procent Němců a dalších 16,6 procenta vidí argumenty pro i proti. V zemích bývalého východního Německa je podpora pro vládu vůdce vyšší - 13,9 procenta - než v zemích bývalého západního Německa - 10,3 procenta.

Podobná tendence je vidět i u dalších otázek. Zatímco na východě má 13,1 procenta lidí za to, že za určitých okolností je diktatura lepší státní formou, na západě jich je jen 6,5 procenta, a v celé zemi pak 7,9 procenta. Dalších 18,6 procenta Němců pro tuto možnost vidí alespoň nějaké argumenty.

Přes 11 procent Němců je přesvědčeno o tom, že jsou od přírody nadřazeni ostatním národům, dalších 20,5 procenta jich nemá jasný názor pro, nebo proti. To, že historici zveličují zločiny nacismu, si myslí 8,1 procenta dotázaných, dalších 19,5 procenta to považuje za zčásti pravdivé.

Větší tendence k podpoře autoritářství vykazují méně vzdělaní lidé, muži a obyvatelé východu Německa. Jde také o lidi, kteří se sice mají ekonomicky dobře, ale očekávají, že se jejich situace zhorší.