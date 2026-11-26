Každé dítě ve Spojených státech obdrží dvě akcie americké společnosti SpaceX, uvedl v noci na čtvrtek její zakladatel a generální ředitel Elon Musk. Dodal, že první akcii získají děti od firmy už příští měsíc. Druhou by pak měly obdržet přímo od Muska v příštím roce.
Celková hodnota darovaných akcií by se podle současné tržní ceny pohybovala kolem 18 miliard dolarů (zhruba 400 miliard Kč), píše agentura Reuters. Společnost SpaceX upřesnila, že věnuje jednu nově vydanou akcii na každý aktivní účet v investičním programu Trump Account, který je určen pro Američany mladší 18 let. Dodala, že Musk osobně věnuje stejný počet akcií jako firma.
Cena akcií společnosti SpaceX uzavřela středeční obchodování na burze na 127,44 dolaru (téměř 3000 Kč) za kus. Americká vláda v říjnu uvedla, že již v rámci programu Trump Account otevřela téměř 70 milionů účtů, které mají americkým dětem pomoci vytvářet si majetek s využitím investic na akciových trzích. Podle amerického úřadu pro sčítání lidu (USCB) je v USA kolem 72 milionů dětí, napsala agentura Bloomberg.
Program Trump Account je součástí rozsáhlého daňového zákona amerického prezidenta Donalda Trumpa schváleného loni v létě. Děti splňující požadavky mají v rámci tohoto programu nárok na jednorázový příspěvek od vlády ve výši 1000 dolarů.
Musk, který je nejbohatším člověkem světa, už minulý měsíc slíbil, že v příštím roce každému americkému dítěti věnuje jednu akcii SpaceX. Neposkytl však podrobnosti o tom, jakým způsobem se tento plán uskuteční. Musk je největším akcionářem společnosti SpaceX, koncem června vlastnil kolem 6,4 miliardy akcií firmy.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Začátkem letošního roku se společnost SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na vývoj umělé inteligence (AI). V červnu pak firma vstoupila na akciovou burzu.
„Společnost SpaceX buduje infrastrukturu budoucnosti a usiluje o to, aby se lidstvo rozšířilo na další planety. Věříme, že na vlastnictví firmy, která vytváří takovéto systémy, by se měla podílet nová generace Američanů, která z toho bude mít dlouhodobý prospěch,“ uvedla společnost SpaceX ve své zprávě.
Musk je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 820 miliard dolarů (přes 18 bilionů Kč).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho volebním vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).
Tento měsíc se však Musk distancoval od Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) poté, co republikáni utrpěli drtivou porážku ve volbách do Kongresu. Musk prohlásil, že není členem hnutí a že se cítí hloupě, jelikož na republikánské kampaně vynaložil tolik peněz. Miliardář věnoval na kampaně republikánských kandidátů do Kongresu podporovaných Trumpem více než 400 milionů dolarů
Mohlo by vás také zajímat: Speciální ramena na startovací věži zachytila druhý stupeň rakety Starship. Musk prohlíží keramické dlaždice tepelného štítu.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Podívejte se na ohořelé Orlí hnízdo. Zkázu přečkal Hitlerův výtah i obvodové zdi
Nad ohořelým Orlím hnízdem v Bavorských Alpách se tyčí jeřáb a zčernalé zdi obepíná lešení. Někdejší horskou chatu, kterou sporadicky navštěvoval Adolf Hitler, vážně poničil říjnový požár. Záběry ukazují provizorní střechu na zimu i nepoškozený výtah, který teď dělníkům pomáhá vozit materiál. O budoucí podobě místa se ale dál vedou ostré spory.
Brankostroj českého útočníka nezná odpočinek. Takhle nachytal brankáře Rangers
Útočník Buffala Jiří Kulich potvrdil střeleckou formu. Brankáře Rangers vyškoli kparádní ranou.
Šest z deseti příjemců dávek má migrační původ. AfD slibuje „chléb, postel a mýdlo“
V Německu má migrační původ více než šest z deseti práceschopných příjemců základních sociálních dávek. Celostátně jejich podíl dosahuje 63,3 procenta, v Berlíně se blíží sedmdesáti procentům. V některých spolkových zemích přesahuje dokonce 75 procent, uvádějí statistiky. Německá krajně pravicová strana AfD přitom slibuje rychlé řešení – nově to připomněla její spolupředsedkyně Alice Weidelová.
Bateriový boom v Česku: Žádosti o úložiště odpovídají výkonu 150 Temelínů. Část investorů ale narazí
Bateriová úložiště získávají na evropském i českém energetickém trhu stále větší význam. Zájem investorů je obrovský: v Česku jsou evidovány žádosti o připojení úložišť s celkovým výkonem odpovídajícím 150 jaderným elektrárnám Temelín. Ne všechny projekty se ale uskuteční. Na rizika překotného rozvoje trhu upozornili účastníci kulatého stolu Aktuálně.cz.
Ledovku na jihu Čech neustál ani posypový vůz. Záchranáři od rána řeší desítky nehod
Velká část vozovek na jihu Čech je ve čtvrtek od rána namrzlá. Jde především o jižní část kraje, a to zejména o Prachaticko, Českokrumlovsko, Strakonicko a část Českobudějovicka. Policie eviduje v souvislosti s náledím více než tři desítky nehod. Situaci komplikuje mrznoucí mrholení. Řekla to dispečerka Správy a údržby silnic Andrea Sáčková.