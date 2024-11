Ohromující rozsah. Každá třetí žena v Evropské unii zažila násilí, uvádí průzkum

Třetina žen v Evropské unii zažila násilí ať už doma, v práci nebo na veřejnosti. Násilí páchané na ženách však často zůstává neviditelné, neboť pouze jedna ze čtyř obětí nahlásí incident úřadům nebo příslušným podpůrným službám, uvádí dnes zveřejněný výzkum Agentury EU pro základní práva (FRA). Se sexuálním obtěžováním a jinými formami násilí na pracovišti se setkávají zejména mladé ženy.

"Rozsah násilí na ženách je skutečně ohromující," uvedla ředitelka agentury Sirpa Rautiová u příležitosti světového dne proti násilí na ženách. V Evropě žije přibližně 229 milionů žen, "z nichž třetina dostala facku, byla udeřena pěstí, zažila útok kopanci, byla znásilněna nebo jí tímto násilím bylo vyhrožováno," řekla Rautiová. Podle těchto údajů se čísla za posledních deset let nezlepšila. "Ve srovnání s rokem 2014 nevidíme velký pokrok," uvedla šéfka FRA. Bezpečnost žen v Evropě podle ní stále stále nelze zaručit.

Reprezentativního vzorku 114 tisíc žen napříč všemi členskými státy EU se výzkumníci dotazovali od září 2020 do března 2024. Každá pátá dotazovaná žena, uvedla, že se stala obětí domácího násilí. Sedmnáct procent dotázaných uvedlo, že v dospělosti zažilo sexuální násilí. Více než třetina z nich také má zkušenost se sexuálním obtěžováním na pracovišti, které ve 42 procentech případů zažily mladé ženy ve věku 18 do 29 let.

Podle Rautiové je také znepokojující počet případů, které spadají do takzvané šedé zóny. Jedná se podle jejího vyjádření o "neviditelnou epidemii násilí", protože podle údajů vyplývajících z výzkumu jen každá osmá žena násilný trestný čin, jehož se stala obětí, nahlásila policii.

Na výzkumu spolupracoval s FRA také Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) a evropský statistický úřad Eurostat.

OSN dnes u příležitosti světového dne boje proti násilí páchanému na ženách zveřejnila další statistiku, podle které zemřelo rukou partnera nebo člena rodiny loni ve světě 51.500 žen, v průměru jedna každých deset minut. Zabitých žen bylo o 2300 více než o rok dříve, uvedla dnes ve své zprávě Organizace spojených