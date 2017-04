Kazašský prezident chce zakázat ženám nosit černé oblečení. Odporuje to prý národní kultuře

před 1 hodinou

Astana - Prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev přednesl v parlamentu návrh zákona, který zakazuje ženám oblékat se do černého oblečení. Informovala o tom agentura TASS s odkazem na tiskovou zprávu prezidenta. Černé oblečení prý neodpovídá kazašské kultuře.

Nazarbajev věnoval zvláštní pozornost kazašské tradici a údajné náboženské negramotnosti mladých lidí. "V důsledku náboženské negramotnosti pěstují mladí Kazaši plnovousy a zkracují si kalhoty. Přibylo i mladých dívek, které se zahalují černým oblečením. Neodpovídá to našim národním zvykům a tradicím," píše se v prohlášení prezidenta.

"Kazaši si oblékají černou jen tehdy, když drží smutek," dodal. Zdůraznil tak, že černé oblečení nemá žádný vztah s kazašskou kulturou. Problém je podle něj nutné řešit novou legislativou.

"Pokud budou mladší Kazaši žít podle zvyků, které jsou našemu národu cizí, co bude se státem? Nezávislý Kazachstán musí mít světlou budoucnost, národ musí být sjednocený, země musí být světská a rozvíjet se," píše se dále v prohlášení. Prezident dodal, že stát nebude tolerovat ty, kteří jsou proti tomuto cíli.

Nazarbajev v roce 2011 podepsal zákon o přísné regulaci církevního života v zemi, který fakticky přiznal islámu a pravoslaví status hlavních kazašských náboženství. Výkon jejich duchovní správy však přísně reguluje. Zakazuje například pořádání jakýchkoli náboženských obřadů nebo shromáždění ve státních budovách a úřadech.

Kazašské bezpečnostní složky dlouhodobě tvrdě potírají šíření islámského extremismu v zemi. Informace o aktivitě islámských radikálů jsou v Kazachstánu přesto stále častější. Prezident se tak snaží hájit relativně klidné národnostní a náboženské poměry v zemi, aby ochránil miliardové investice z Ruska, Evropy a Číny.