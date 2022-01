Rusko posílá vojáky do Kazachstánu potlačit povstání. První výsadkáři už tam přistáli

Protesty v Kazachstánu propukly poté, co vláda zvýšila o sto procent ceny zkapalněného ropného plynu LPG, který používá jako palivo do automobilů 90 procent lidí. Demonstrace začaly na západě a ve středu už zachvátily celou zemi. Demonstranti vnikli do vládních budov, radnic, sídel vládnoucí strany Nur Otan, a dokonce do rezidence prezidenta. Na krátkou dobu ovládli také letiště v největším městě Almaty. Pronikli i do několika skladů armádních zbraní.