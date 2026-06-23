Kaviárové tousty: Mezi Kyjevem a Varšavou létají ostrá slova. Proč je spojenectví v těžké krizi

Karol Nawrocki není žádný král, vypálil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vůči svému polskému protějšku. Vztahy mezi oběma hlavami států v posledních dnech eskalují. Nawrocki se v pátek rozhodl odebrat Zelenskému Řád bílé orlice, nejvýznamnější polské státní vyznamenání.
Vše začalo tím, že Zelenskyj udělil čestný přídomek Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA) jednotce speciálních sil bojující proti ruské agresi. UPA vznikla jako podzemní armáda ukrajinských nacionalistů. Bojovala jak s Rudou armádou, tak i s nacisty.
Má ale rovněž na svědomí etnické čistky Poláků. Tou nejznámější z nich je volyňský masakr z let 1943 až 1944.
„Jeho rozhodnutí ukazuje, že podněcuje nenávist vůči Ukrajincům, aby to využil pro vnitropolitický boj – podobně jako Orbán. Je to špatná cesta, která špatně skončí,“ řekl Zelenskyj zpravodajskému webu TSN na adresu prezidenta Nawrockého.
V novém dílu podcastu pořadu Aktuálně.cz Kaviárové tousty si novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská povídali o vypjatých polsko-ukrajinských vztazích s Maciejem Ruczajem, bývalým polským velvyslancem na Slovensku, aktuálně výzkumníkem CEVRO Univerzity a novinářem působícím v Praze.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
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