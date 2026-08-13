Putin dorazil na okupované ostrovy za tuňáky a kaviárem. Japonci zuří

Vladimir Putin poprvé osobně dorazil na Kurilské ostrovy, o které se Rusko přetahuje s Japonskem. Na Iturupu ale nezačal u map ani diplomatických sporů. Místo toho si prohlédl obřího tuňáka, halibuta a ochutnal místní kaviár. Politicky citlivá návštěva tak dostala poněkud nečekanou gastronomickou předehru. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance.
Jeho první zastávkou na Iturupu byl závod na zpracování ryb Jasnyj. Právě zde vznikly záběry s obřími tuňáky a halibutem, které vzbudily pozornost. Putin si nechal představit místní úlovky a ochutnal také kaviár, luxusní delikatesu, jejíž vysoká cena z ní udělala jeden ze symbolů vyhlášené gastronomické nabídky Dálného východu.
Na první pohled to mohlo působit jako návštěva rybářského závodu s ochutnávkou místních specialit. Ve skutečnosti ale Putin stál na jednom z nejcitlivějších území mezi Ruskem a Japonskem. Právě o tuto část Kurilského souostroví se Moskva s Tokiem přou už desítky let. Japonsko požaduje návrat čtyř ostrovů, které Rusko ovládá od konce druhé světové války. Kvůli jejich nevyřešenému statusu obě země dodnes nepodepsaly formální mírovou smlouvu.
Putinovu návštěvu ostře odsoudil japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi. "Severní území, včetně ostrova Iturup, jsou nedílným japonským územím, a to jak z historického hlediska, tak podle mezinárodního práva, a japonská vláda proti této návštěvě důrazně protestuje," napsal ministr na síti X s odkazem na japonské označení sporných ostrovů. Motegi si podle AP vzápětí předvolal ruského velvyslance Nikolaje Nozdreva a jeho prostřednictvím Moskvě předal důrazný protest.
Ryby ale nebyly jediným bodem programu. Putin se setkal se sachalinským guvernérem Valerijem Limarenkem, navštívil místní nemocnici a zavítal také do školy pojmenované po Eduardu Norpolovovi, ruském důstojníkovi speciálních jednotek Specnaz, který padl během války proti Ukrajině.
Návštěva Iturupu je součástí Putinovy pracovní cesty po Sibiři a ruském Dálném východě. Ve středu zavítal do Južno-Sachalinsku, kde si prohlédl vlajkovou loď ruské tichomořské flotily raketový křižník Varjag. O den později pokračoval na ostrov, jehož samotný název vyvolává v Tokiu mnohem větší pozornost než jakákoli rybářská exkurze.
Japonská agentura Kjódó Putinovu cestu interpretuje jako demonstraci toho, že Moskva nemíní ze svých územních nároků ustupovat. A to ani vůči Japonsku, které o sporné ostrovy dlouhodobě usiluje.
Šance na obnovení jednání o mírové smlouvě jsou přitom nyní velmi malé. Japonsko se po ruské invazi na Ukrajinu připojilo k USA a dalším západním zemím a uvalilo na Moskvu sankce.
Putin tak na Iturupu vyslal několik vzkazů najednou. Obří tuňáci, halibut a luxusní jikry ukázaly bohatství místních vod a potenciál ruského Dálného východu. A prezidentova přítomnost přímo na jednom ze sporných ostrovů zároveň připomněla, že Moskva jeho kontrolu považuje za samozřejmost.