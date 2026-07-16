Kavárník a nepolitik. Zelenskyj si vybral premiéra, který pro něj „není hrozbou“

Ukrajina má nového premiéra. Poslanci parlamentu ve čtvrtek schválili do čela vlády dosavadního šéfa energetické společnosti Naftogaz Serhije Koreckého. Kdo je 48letý krizový manažer, který má zemi provést jedním z nejtěžších období války?
Koreckyj není typickým kariérním politikem. Neprošel státní správou ani stranickými strukturami, jméno si ale vybudoval v ukrajinské energetice.
Právě zkušenosti s řízením strategických energetických podniků, které během války opakovaně čelí ruským útokům, jsou mezi analytiky považovány za hlavní důvod, proč si si prezident Volodymyr Zelenskyj vybral do čela vlády právě jeho.
Podle Petera Dickinsona z think tanku Atlantic Council je však důležitý ještě jeden faktor - Koreckyj podle něj nemá vlastní politické ambice a nepředstavuje tak pro prezidenta potenciálního rivala.
„Je to Zelenského člověk. Není jeho soupeřem ani politickou hrozbou, což je zřejmě velmi důležitý faktor. Je to schopný technokrat, ne politik,“ řekl Dickinson stanici TVP World.
Z majitele kaváren zachráncem státní energetiky
Koreckyj začínal jako analytik ve skupině Continuum, kde se postupně vypracoval až na generálního ředitele. Později vedl jednu z největších sítí čerpacích stanic na Ukrajině. Založil také několik vlastních firem, včetně úspěšného řetězce kaváren. Po začátku ruské invaze se ale vrátil do energetiky.
V roce 2022 se stal šéfem společností Ukrnafta A Ukrtatnafta poté, co nad nimi stát převzal kontrolu. Pod jeho vedením se Ukrnafta dostala z dlouhodobých ztrát do rekordních zisků a zařadila se mezi nejvýdělečnější státní podniky v zemi.
Loni na jaře pak stanul v čele energetického gigantu Naftogaz, kde se zaměřil především na zajištění financování a doplnění zásob plynu před zimní topnou sezónou.
Ukrajina se připravuje na další zimu
Právě přípravu země na další zimu označil za jednu z hlavních priorit i při svém čtvrtečním vystoupení před poslanci. „Jsem si plně vědom, že letošní zima může být ještě obtížnější. Musíme proto zůstat jednotní a odhodlaní, abychom ochránili obyvatele a udrželi v chodu klíčové státní systémy,“ uvedl.
Mezi další priority zařadil podporu podnikání s cílem udržet ekonomickou stabilitu, prohloubení spolupráce s mezinárodními partnery, efektivní využití zahraniční pomoci a rozvoj programů bydlení pro Ukrajince.
Koreckého jmenování je součástí rozsáhlé vládní obměny, kterou tento týden odstartoval prezident Zelenskyj. Vedle výměny premiéra dochází i ke změnám na dalších ministerstvech. Největší pozornost budí zejména odchod populárního ministra obrany Mychajla Fedorova, jehož odvolání vyvolalo protesty v Kyjevě i dalších ukrajinských městech.
Zelenskyj tvrdí, že cílem přestavby kabinetu je lépe připravit zemi na další válečnou zimu, posílit obranný průmysl a zvýšit efektivitu státní správy.
Vedro zabíjí potichu. V Evropě umírají hlavně senioři, Česko řeší, zda je připravené
Jedna devadesátiletá žena chodila doma ve svetru a tvrdila, že venku rozhodně nemůže být 35 stupňů. Jiní senioři byli nezvykle unavení, přestávali jíst a pili méně než obvykle. „Přehřátí kolikrát ani nevnímají,“ říká ředitelka terénní pečovatelské služby Hana Janů. Zkušenost z Nového Města na Moravě ukazuje problém, který podle odborníků během vln veder ohrožuje miliony lidí v Evropě.
ŽIVĚ Ukrajina má novou vládu. Zelenskyj musí navrhnout dva ministry
Ukrajinský parlament schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra i jeho novou vládu. Hlasování se netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident.
Soud udělil vysoké tresty za zřícení Morandiho mostu v Janově
Janovský soud udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto italském městě, při kterém v roce 2018 zahynulo 43 lidí. Bývalý šéf společnosti Autostrade per l´Italia (Aspi), která most spravovala, Giovanni Castellucci dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných a soud nyní čte své rozhodnutí, píší agentury.
Google bude muset v EU otevřít služby konkurenci v AI, rozhodla komise
Americká společnost Google ze skupiny Alphabet bude muset podle nových požadavků Evropské unie umožnit společnosti OpenAI i dalším konkurentům v oblasti umělé inteligence (AI) a internetových vyhledávačů přístup ke svým službám. Ve svém rozhodnutí o tom ve čtvrtek informovala Evropská komise (EK).
Ahmadínežádova sázka na Izrael nevyšla. Íránský exprezident skončil v domácím vězení
Izrael se několik let snažil získat íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda jako informátora a později ho dokonce plánoval dosadit do čela země v případě, že by režim v Teheránu padl. V pondělí to napsal deník The New York Times s tím, že Ahmadínežád kvůli opletačkám s agenty Mossadu skončil v domácím vězení pod dohledem Íránských revolučních gard.