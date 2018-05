Katolické Irsko směřuje k zrušení letitého zákazu potratů. Hlasovaly pro něj dvě třetiny voličů

Pro povolení potratů hlasovalo v Irsku až 68 procent lidí, více ženy, mládež a Dublin.

Dublin - Katolické Irsko směřuje k zrušení letitého zákazu interrupcí, jak vyplývá z prvních odhadů výsledku pátečního referenda na základě průzkumu názorů voličů opouštějících volební místnosti.

Zatím se ukazuje, že nejméně 68 procent účastníků hlasování je pro změnu. Pro odstranění zákazu potratů je více žen, než mužů: průzkum agentury IPSO/MRBI ukázal, že jich je 70 procent, zatímco mužů 65 procent.

Největší podíl podporovatelů liberalizace interrupcí podle zeměpisných oblastí je metropole Dublin - 77 procent.

Podle věkových kategorií jsou pro změnu nejmladší voliči ve věku od 18 do 24 let: pro zrušení zákazu je jich 84 procent, uvedla agentura IPSO/MRBI, která průzkum vypracovala pro list The Irish Times. Naopak většina voličů starších 65 let je proti.

"Nejde o oficiální výsledek, ale vypadá to dobře," reagovala na odhady irská ministryně kultury Josepha Madiganová. Ministr spravedlnosti Charlie Flanagan to označil za "další velký krok ven z irské temné minulosti".

Trend potvrdil i průzkum agentury RTE, podle níž hlasovalo pro zmírnění omezení téměř 70 procent voličů, přičemž v hlavním městě Dublinu jich bylo dokonce 80 procent.

Potraty jsou nyní v zemi povoleny pouze v případech, kdy je ohrožen život matky. Na základě odhadovaného výsledku referenda hodlá vláda irským ženám umožnit přerušit těhotenství do 12. týdne, v případech vážného ohrožení matky nebo dítěte i později.

Volební účast byla podle odhadů zřejmě vyšší než 61 procent, tedy než v roce 2015, kdy Irové v referendu odsouhlasili uzákonění manželství osob stejného pohlaví.