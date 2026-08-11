Katedrála se zhroutila v přímém přenosu. Unikátní záběry zachytily zemětřesení v Kolumbii

Při silném zemětřesení v západní Kolumbii se zřítila část věže katedrální baziliky Panny Marie Růžencové v Manizalesu. Okamžik zachytilo video, na němž konstrukce padá na prostranství před chrámem a místo následně zahaluje oblak prachu. Do úterka si pohroma vyžádala již přes 160 obětí, po stovkách lidí se pátrá.
Otřesy zasáhly Kolumbii v pondělí 10. srpna v 7:34 místního času. Podle kolumbijských úřadů dosáhlo zemětřesení síly 7,4 stupně a jeho epicentrum leželo poblíž obce San José del Palmar. Necelou hodinu po hlavním otřesu následoval další o síle 4,6 stupně.
Bilance katastrofy mezitím podle agentury Reuters vzrostla na nejméně 164 mrtvých. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek v několika městech na západě země.
Vláda vyhlásila nouzový stav a do zasažených oblastí nasadila bezpečnostní složky. V Calí úřady evidují 85 obětí, v Pereiře dalších 66.
Katedrála Panny Marie Růžencové v Manizalesu
Katedrála patří k nejvýraznějším stavbám města. Současný chrám vznikal od roku 1928 a podle místní arcidiecéze dosahuje od podlahy ke kříži výšky 106 metrů.
Novogotická železobetonová stavba přečkala zemětřesení už během výstavby v roce 1938. Při dalších otřesech v roce 1962 se zřítila jedna z jejích bočních věží, ale byla později obnovena.
Rozsáhlé škody hlásí také další části země. V Calí se podle dostupných údajů zřítily desítky budov a stovky lidí utrpěly zranění. Poškození zasáhlo rovněž Pereiru, Quibdó a další města v kolumbijské kávové oblasti. Otřesy pocítili lidé také v Ekvádoru a Panamě.
Zemětřesení patří k nejsilnějším, která Kolumbii v posledních desetiletích zasáhla. Vedle ztrát na životech poškodilo obytné domy, nemocnice i významné historické stavby a vyvolalo rozsáhlou záchrannou operaci napříč západní částí země.