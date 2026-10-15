„Katastrofa biblických rozměrů.“ Izraelka popsala hrůzy 7. října i život po masakru

„Tři hodiny nám trvalo pochopit, že se děje něco biblického. Tři dny, abychom pochopili rozsah a krutost,“ říká Liat Cohen Ravivová, která od osudného rána 7. října pomáhá lidem, jejichž životy masakr Hamásu obrátil naruby. Aktuálně.cz si na neblahé výročí s Liat sedlo k rozhovoru, ve kterém popisuje trauma, velké odhodlání, ale i svůj pohled na další soužití s Palestinci.
Vraťme se úplně na začátek – k ránu 7. října 2023. Mohla byste nám popsat, jak se všechno postupně odehrávalo? Mám pocit, že si většina Čechů úplně nedokáže představit, co se tehdy stalo a jaký to mělo dopad.
Večer 6. října byl sváteční. Můj dům je v porovnání s ostatními v naší rodině poměrně velký, takže jsem hostila všechny. A tím myslím asi 45 až 50 lidí, jsme velká rodina. Když všichni odešli, uklízela jsem až do jedné hodiny ráno. Pak jsem v kuchyni nechala vzkaz: „Prosím, nebuďte mě, potřebuji se vyspat.“
Kolem sedmé ráno mě vzbudil manžel. Omlouval se, že mě budí, ale že se podle něj děje něco vážného. Zapnuli jsme televizi. Ta informovala o vážné situaci.
Ve srovnání s tím, co se odehrávalo na Telegramu a Facebooku, to bylo naprosto nic. Teroristé Hamásu prostřednictvím telefonů lidí vysílali záběry svých vražd živě všem.
Jak jste se dozvěděla, že se děje něco vážného? A jak dlouho trvalo, než vám došlo, jak vážná ta situace ve skutečnosti je? Člověk si nejdřív asi úplně neuvědomuje, co se děje.
Nejdřív jsem pochopila, že je to vážné. Zatímco manžel sbíral informace a telefonoval příbuzným, psala jsem si se třemi nejlepšími kamarádkami. Všechny žily v komunitách na jihu země, blízko hranic s Gazou. Tyto obce byly napadené.
Nejdřív jsem jim psala úplně naivní zprávy: Vezměte děti, naložte je do auta a přijeďte k nám, nemusíte tam zůstávat. V tu chvíli jsme mluvili hlavně o bombardování, raketách a sirénách. Člověk si říkal, že to není nic úplně neobvyklého, že se to prostě děje.
Postupně jsme ale zjišťovali, jak naivní ty zprávy byly. Dodnes si je uchováváme. Psala jsem kamarádce Mikal, ať vezme děti a přijede k nám, že pro všechny máme místo. Až na konci následujícího dne jsem se dozvěděla, že byla se dvěma malými dětmi, kterým bylo čtyři a šest let, 26 hodin zavřená v bezpečnostní místnosti. Neměli vodu ani jídlo a nemohli ven.
S další kamarádkou Ayelet jsem si psala a o 48 hodin později jsem se dozvěděla, že přišla o manžela a syna. Další kamarádka Adi ztratila osmnáctiletého syna. A tak bych mohla pokračovat.
Zmínila jste, že jste si v tu chvíli psala s kamarádkami, které žily na jihu země. Některé z nich později přišly o své blízké. Jak jste se snažila zjistit, co se s nimi děje?
Když jsem pochopila, jak vážná situace je, začala jsem se připravovat, že pojedu na jih. Lidé se na mě obraceli, protože věděli, že jsem aktivní v komunitě a mám kontakty. Ptali se, jestli můžu někomu zavolat, něco zařídit nebo nějak pomoct. Říkala jsem si, že jsem na opačném konci země a musím se dostat na jih.
Vzbudila jsem dcery a řekla jim, že pojedeme pomáhat lidem. Jenže moje nejstarší dcera Don, která v izraelské armádě cvičila elitní jednotky a specializovala se na výbušniny a podzemní tunely, mi řekla: „Na jih nepojedeme. Musíme odsud dostat lidi pryč.“
Moje reakce byla: „O čem to mluvíš? Vždyť se to děje v Gaze.“ Ona mi odpověděla, že tamní teroristé mají stejné systémy a že se mohou dostat i k nám. Musíme pryč.
Začaly jsme se hádat. Doma se téměř nikdy nehádáme tak hlasitě, a moje dcera navíc normálně nekřičí. Tehdy ale křičela, ať se zastavím a soustředím. Byla jsem tak ponořená do toho, co se děje na jihu, že jsem nedokázala uvažovat o tom, co by mohlo následovat u nás.
Prakticky ihned musely vaše děti do armády. Jak jste zvládala strach o ně, v takové nejisté situaci?
Nemyslím si, že v takové chvíli o tom člověk přemýšlí. Když jste v režimu přežití, jste prostě v režimu přežití. Soustředíte se na přítomnost, na to, co musíte udělat právě teď. Kdybyste se zároveň snažili dělat správná rozhodnutí a neustále si uvědomovali, že můžete být v ohrožení života, nebylo by to užitečné.
Všichni odešli do armády a já šla do našeho krizového centra v Metule. Obce na libanonské hranici mají civilní týmy první pomoci a připravené krizové místnosti. To je naše realita.
Je pro vás běžné, že musíte počítat s raketami a útoky z libanonské hranice od Hizballáhu? Je to součást každodenního života?
Ano. Může to být každodenní život. Nedávno jsem mluvila se studenty a ptala se jich, kolik hranic má Česká republika. Několik jich máte. Ale je některá z nich nepřátelská? Odpověděli, že ne. Řekla jsem jim, že Izrael to má jinak.
Jsme jediná demokracie na Blízkém východě, která je zároveň židovským státem. Být demokracií na Blízkém východě je náročné. Být židovským státem je náročné. A být demokratickým židovským státem je dvojnásobně náročné.
Během války zněly na severu sirény průměrně asi 35krát denně. A nešlo jen o cvičení. Za sirénami často následovaly dopadající rakety.
Kolik času máte v Metule na to, abyste se schovali do krytu?
Nula. Od odpálení rakety do jejího dopadu může uplynout jen osm až dvanáct sekund. Není dost času na to, abyste se někam dostali.
Někteří lidé se vás určitě ptají, proč v Metule zůstáváte, když je to tak nebezpečné.
Někdo to dělat musí. Tímto způsobem vymezujeme hranice naší země, která je už tak velmi malá. Nemůžeme si dovolit přijít o všechno. Když se odstěhuji já, odejde někdo další. A když odejde další, odejde další člověk. Kde to skončí? My se nestěhujeme. A navíc je to nejkrásnější místo na světě. Opravdu. Žít na severu Izraele, v Metule, je inspirující.
Ztratili všechny své přátele
Izrael je malá země a zdá se, že téměř každý zná někoho, koho 7. říjen osobně zasáhl – minimálně většina Izraelců to říká. Máte podobnou zkušenost i vy?
Ano. Abych to popsala správně, tak vám řeknu jeden osobní příběh. O jedné šábesové páteční večeři u nás doma, zhruba rok a půl po začátku války. Náš dům byl jedním z prvních, kam se lidé do Metuly vrátili. Přijeli za námi přátelé našich dětí, chtěli vidět, co se s městem stalo. U stolu nás sedělo asi patnáct, většinou mladí lidé ve věku mých dcer.
Nejdřív to byla úplně normální večeře. A pak se rozhovor změnil ve vyjmenovávání lidí, které ztratili. Moje dvaadvacetiletá dcera přišla o tři přátele. Jeden z nejlepších kamarádů mé dcery, který s ní vyrůstal v Metule, velel družstvu v jednotce Golani. Družstvo mělo osm lidí. Když byli překvapeni útokem, přežil jako jediný.
Během 25 sekund přišel o celou svou jednotku. Seděl mezi těly svých kamarádů a čekal, až pro něj někdo přijde. Opakoval, že přežil. Zůstal tam celé hodiny, možná dokonce dva dny. Tohle jsou příběhy, které si ta její generace ponese dál. Pro stovky tisíc mladých lidí se staly součástí jejich historie a identity.
Asi lepší o tom mluvit než mlčet.
Byl to smutný, ale důležitý večer. Můj manžel chtěl, aby se o tom přestalo mluvit. Já jsem mu říkala, ať je nechá. Byli mezi přáteli, v bezpečném prostředí, a potřebovali mluvit o tom, co prožili.
Jedna z dívek přišla o 47 přátel. Představte si, že u stolu sedí lidé ve věku vašich dětí a začnou si počítat, kolik kamarádů ztratili.
Ztrátu můžete nechat, aby zničila váš život, což se bohužel mnoha lidem stává. Anebo se z ní může stát příběh o síle, odolnosti a schopnosti nevzdat se. O tom, kdo jste jako člověk. Může se stát součástí vaší identity. Potřebujeme, aby tato generace vychovala další generaci. Naše země je neustále v nebezpečí.
Pro české publikum může být těžké představit si, čím se 7. říjen lišil od jiných útoků. Někteří lidé to možná vnímají jako jen nějaký „další teroristický útok“. Jak byste jim to vysvětlila?
Bylo to mimořádně zraňující. Tisíce teroristů pronikly na izraelské území a dostaly se hluboko do země. Především jsme byli překvapeni, což se obvykle nestává.
Během velmi krátké doby zemřelo mnoho lidí. A pořád přicházely další záběry a další obrazy. Bylo to hrozné. Myslím, že lidé, kteří říkají „další útok“, ta videa z toho dne neviděli.
V souvislosti se 7. říjnem jste mluvila o biblické katastrofě. Jak dlouho trvá takovou událost zpracovat?
Řekla jsem, že nám trvalo tři hodiny pochopit, že se děje něco biblického. Tři dny, abychom pochopili rozsah, dopad a krutost. A i po třech letech to stále zpracováváme.
Ráda bych k tomu ještě řekla, že pokud se někdo rozhodne aktivně sledovat filmy a videa o válce v Gaze a odsuzovat nás, měl by mít podle mě minimálně také dost slušnosti na to, aby si pustil 47minutový soubor záběrů natočených teroristy Hamásu z toho dne. Záběry, na kterých stínají hlavy, znásilňují, zabíjejí a vraždí miminka, děti, ženy i staré ženy. Aby měl úplný obraz.
Jak hluboké je podle vás trauma, které tento den v izraelské společnosti zanechal? Dá se na něj už dnes podívat s odstupem?
Myslím, že je stále příliš brzy na to, abychom mohli říct, že jsme trauma zpracovali. I trauma holokaustu zpracováváme dodnes, z mnoha různých úhlů. To, co se stalo 7. října, s námi zůstane ještě hodně dlouho.
Počet Izraelců, kteří vyhledávají pomoc v oblasti duševního zdraví, výrazně vzrostl. A mezi vojáky v záloze jsou stovky tisíc lidí, kteří se zotavují z následků války. Očekáváme, že jejich počet ještě poroste. Někdy totiž trvá, než si člověk uvědomí, že má problém.
Moje dcera Tomer opustila armádu zhruba před rokem. A teprve v posledních dvou měsících začala mluvit o tom, že má problémy se spánkem. Dřív jsme o tom nevěděli.
Je podle vás důležité, že můžete o tom, co se stalo, mluvit také s lidmi v zahraničí? Pomáhá vám vědomí, že vás někdo poslouchá a snaží se pochopit, čím jste prošli?
Ano. Trauma je to, co se vám stalo, smíchané s pocitem, že jste na to sami. Moje dcera potřebuje vědět, že na to není sama. Izrael potřebuje vědět, že na to není sám.
Proto je pro mě důležité, že jsme mohli přijet do České republiky a setkat se s lidmi, kteří nám naslouchají. Od začátku Izraele, když se podíváte na jeho historii, je podpora Česka pozoruhodná. A v posledních třech letech je to ještě výraznější.
Jedním z prvních ministrů zahraničí, kteří přijeli do Izraele, byl Jan Lipavský. Dorazil tři dny po útoku, kdy se tam stále bojovalo. To není jen prohlášení, že jsme s vámi na dálku. Přijel přímo na místo. Je to odvážné a pro nás to má velký význam.
Snažte se získat úplný obrázek
Máte pocit, že se Izrael po 7. říjnu ve světě ocitl v izolaci? Změnila se podle vás situace také kvůli nárůstu antisemitismu a kritiky Izraele?
Pokud se na věci díváte z dálky, udělejte si také názor z dálky. Jestli chcete mít pevný názor, přibližte se, snažte se porozumět a ptejte se. Buďte zvědaví a dívejte se na věci v širších souvislostech.
Mluvila jsem tady v Praze například se sedmnáctiletým studentem, který mi řekl, že má důkazy, že izraelská armáda v Gaze ubližuje dětem. Řekla jsem mu, že válka přináší oběti. Neznám válku na světě, ve které by žádné oběti nebyly. Někdy umírají civilisté. Je to hrozné, ale samo o sobě to neznamená genocidu.
Pak mi řekl, že pochází ze syrské drúzské komunity. Zeptala jsem se ho, jestli ví, že izraelská armáda před rokem zasáhla v Sýrii a chránila tamní židovskou komunitu, která byla ohrožena. Byl překvapený.
Tohle je podle mě Izrael. Nejde o zabíjení dětí. Jde o ochranu lidí. Pokud sledujete videa na TikToku, která přicházejí z jedné strany, zastavte se a podívejte se také aspoň na videa z druhé strany. Snažte se získat úplný obrázek. A neodcházejte s tím, že už máte definitivní názor. Odcházejte s otázkami. Čtěte, zkoumejte a snažte se pochopit.
Jedna z nejčastějších kritik Izraele se týká obvinění z páchání genocidy v Gaze. Co si o tom myslíte – postupuje armáda v Pásmu Gazy opravdu, jak by měla? Nepáchá tam válečné zločiny?
Pokud v Gaze pácháme genocidu, děláme to velmi špatně. Když se podíváte na fakta, počet obyvatel Gazy za posledních patnáct let výrazně vzrostl. Takhle genocida nevypadá. Omlouvám se, ale my nechodíme kolem a nepácháme genocidu.
Se slovem genocida by se mělo zacházet velmi opatrně. Jde o záměr, o cílenou snahu zničit určitou etnickou skupinu nebo populaci. To není to, co Izrael dělá. Reagujeme na válku, která byla zahájena proti nám, a chráníme své civilisty. Stejně jako má povinnost chránit vlastní občany každá země.
A ještě jedna věc: pokud pácháme genocidu, je zvláštní, že zároveň dál poskytujeme pomoc, vodu, elektřinu a potraviny a umožňujeme obyvatelům Gazy vycestovat za lékařskou péčí, kterou tam nemohou dostat.
Když jsme tedy u toho, jaký je váš pohled na Palestince? Je to velmi složitá a kontroverzní otázka, ale zajímá mě, jak to vnímáte.
Mé srdce je s nimi. Měli by se připojit k Izraeli v boji proti Hamásu. Hamás terorizuje vlastní lidi.
Do Gazy dnes proudí humanitární pomoc. Izrael jí poskytuje vodu, elektřinu i zdravotnickou pomoc. Posíláme tam nákladní auta s potravinami pro civilisty. Podle mě ale Hamás přebírá velkou část pomoci, nechává si ji a v nejlepším případě ji prodává vlastním lidem.
Mé srdce patří Palestincům, kteří jsou nuceni takto žít. Proč se tomu nepostavit? Pokud chcete odpor, tak dovolte Izraeli, aby vám pomohl zbavit se této situace. Takový je můj pohled.
Mnoho lidí z izraelských kibuců na hranici s Gazou žilo vedle Palestinců a pracovalo s nimi. Přesto byli teroristy 7. října bez výjimky zavražděni.
Nedává to smysl. Jediné, co z toho vyvozuji, je, že bychom měli být méně naivní, pokud jde o rozdíly v hodnotách a vnímání světa.
Často přemýšlím i o matkách. Kde jsou ty matky? Mají děti. Nepřejí si pro ně jinou budoucnost? Ano, většina z nich si ji přeje. Ale mnoho z nich chce, aby se jejich děti staly mučedníky.
To je pro mě jako pro matku něco, s čím se těžko vyrovnávám. Můj syn je mučedník. Tak to říkají. A já s tím mám problém. Potřebuji, aby moje děti byly v bezpečí, a nebudu se za to omlouvat. Moje děti mají právo být v bezpečí stejně jako vaše děti.
Ublížíte jednomu, pocítí to všichni
Změnil 7. říjen vztah Izraelců k židovským komunitám v zahraničí? Posílil pocit sounáležitosti, cití se Židé mimo Izrael osamocenější a zranitelnější?
Rozhodně. Roky jsem pracovala pro židovskou organizaci a vedla mezinárodní program, jehož cílem bylo posilovat vztahy mezi Izraelem a židovskými komunitami ve světě.
Říkáme tomu peoplehood – pocit sounáležitosti mezi lidmi. Když někdo ublíží Židovi v australském Sydney, cítí bolest také Židé v Británii nebo v České republice.
Roky jsme se snažili tento pocit sounáležitosti budovat. A pak přišel 7. říjen a už nebylo třeba nic vysvětlovat. Ublížíte Izraelcům a všichni to cítí. Ublížíte židovské komunitě v Británii a všichni to cítí. Je to jako jedno tělo s různými orgány. Myslím, že propojení židovských komunit po celém světě je dnes mnohem jasnější než dřív. A musíme o něj dál pečovat.
Co se stalo s obyvateli Metuly poté, co museli odejít? Jak jste se snažili udržet komunitu pohromadě, když jste žili mimo své domovy, třeba v hotelových pokojích?
Bylo to velmi těžké. Téměř rok jsme to zvládali, ale vezmete lidi, kteří žijí na venkově ve vlastních domech, a ubytujete pětičlennou rodinu do jednoho hotelového pokoje. Zkuste sdílet koupelnu s dospívajícími dětmi. To nechcete dělat celý život.
Snažili jsme se držet pohromadě pomocí společného kalendáře. Organizovali jsme setkání, přednášky a společné rozhovory, snažili jsme se zpracovávat to, co jsme prožili. Dělali jsme všechno, co šlo.
Po téměř roce už to ale bylo příliš dlouhé. Lidé potřebovali vlastní prostor a postupně se rozptýlili. Někteří se vrátili do Metuly, jiní odešli jinam. Metula má bohužel jednu z nejnižších měr návratu obyvatel na severu Izraele. Město bylo téměř zničeno a musíme znovu vybudovat infrastrukturu. Nejde jen o komunitu, ale i o fyzickou obnovu města.
Přesto chcete, aby se lidé na hranice vraceli?
Odolnost na nepřátelských hranicích nemůže znamenat jen armádu a vojáky. Musí tam být život. Komunity, kterým se daří, lidé, kteří jsou doma a cítí se bezpečně.
A přála bych si to i pro druhou stranu. V Libanonu je také mnoho slušných lidí. Na obou stranách jsou lidé, kteří chtějí prostě žít.
Věnujete se také intenzivně ženskému leadershipu. Jakou roli sehrály po 7. říjnu v Izraeli ženy?
Muži bojovali, ženy také. Ale ženy bojovaly i jiným způsobem. Přinášejí do rozhodování jinou perspektivu, a když dostanou prostor, jsou nesmírně důležité.
Odolnost se nedá budovat úplně o samotě. Do určité míry ano, ale má své limity. Odolnost se šíří, je nakažlivá. Je to živý organismus. Ženy tomu rozumějí, vytvářejí prostor pro společné fungování a pomáhají komunitám znovu držet pohromadě.
A podívejte se i na jazyk. Říkáme mateřský jazyk, nikoli otcovský. Matka předává další generaci nejen slova, ale také hodnoty, přesvědčení a pohled na svět. Proto si myslím, že právě ženy jsou součástí řešení.
Katastrofa jako příležitost
Je podle vás možné najít i přes ty hrůzy na 7. říjnu i něco pozitivního? Přinesla tato událost izraelské nebo židovské komunitě něco, co do budoucna bude potřebovat?
Každá velká katastrofa přináší také velkou příležitost. Někdy chvíli trvá, než si jí všimnete. Už jsme mluvili o propojení Izraele s židovskou diasporou. Dřív jsme museli lidem vysvětlovat, proč je důležité. Dnes je to mnohem jasnější.
Izrael se také v jistém smyslu probral. Uvědomili jsme si, jak jedinečná je naše situace a že musíme být ve střehu. To neznamená, že musíme být agresivní nebo na někoho útočit. Znamená to, že musíme být připraveni.
Události také přinesly pokoru – jednotlivcům, rodinám, komunitám i vedení země. A vedly k velké vlně nových nápadů a vynálezů. Nejsme spokojeni s tím, co se stalo, ani s tím, jak jsme situaci zvládli. To nás nutí přemýšlet, jak zabránit tomu, aby se něco podobného opakovalo nám nebo komukoli jinému.
Velkou roli sehráli obyčejní lidé. Od začátku byli silou, která nás v mnoha ohledech vedla. Civilní společnost se zvedla, mimo jiné proto, že jsme nemohli důvěřovat našemu vedení. Ale to už je jiná otázka na jindy.
Jak se vám jinak líbí v České republice?
Miluji to tady. Potkala jsem hodně Židů a Izraelců a několik lidí mi nezávisle na sobě řeklo, že Česko je jedním z bezpečných míst pro Židy v Evropě. To je nádherné.
Přijeli jsme z Rakouska, kde jsme zažili několik dost nepříjemných situací. Rozumím tomu, že se lidé bojí a mají různé mylné představy. To se může stát. Ale člověk by měl zůstat slušný, což se v některých případech nestalo.
Jsem ráda, že jsem se dozvěděla, že se tady Židé mohou cítit bezpečně. Máte krásnou zemi, krásné město a skvělé lidi. Také to, co pro nás lidé připravili a co jsme tu zažili, je velmi povzbuzující. Jsem ráda, že jsem přijela.
Když se taková země postaví na stranu Izraele, není to pro nás jen další země, která nás podporuje. Jsou to identity, které mají mnoho společných bodů. A doufám, že to tak zůstane.
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