Katarský letoun musel neplánovaně přistát kvůli provalené nevěře. Opilá žena manžela bila

před 4 minutami

Letadlo katarské letecké společnosti Qatar Airlies na trase z Dauhá na Bali muselo neplánovaně přistát v indickém Čennaí poté, co jedna z pasažérek začala bít svého muže. Prudká reakce se dostavila poté, co z jeho mobilu zjistila, že jí je nevěrný. Manžel měl sice mobilní telefon "uzamčený" otiskem prstu, ale při letu usnul a nezaznamenal, že žena k přístroji přiložila jeho prst. Podle zpravodajského serveru The Times byla žena notně posilněná alkoholem a soptila natolik, že posádce letadla se situace naprosto vymkla z rukou. Kapitán se rozhodl změnit letovou trasu a přistát v jižní Indii. Pár z Íránu, který letěl i se svým dítětem, si musel vystoupit, a letadlo pokračovalo bez nich.

