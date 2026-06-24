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Zahraničí

Katarská panovnická rodina koupí Berlusconiho vilu na Sardinii

ČTK

Katarská panovnická rodina koupí slavnou vilu Certosa italského expremiéra Silvia Berlusconiho na Sardinii. Ve středu to napsal deník Corriere della Sera. Podle agentury Adnkronos skupina Fininvest, která patří dětem expremiéra, transakci potvrdila s tím, že katarští panovníci za nemovitost nabídli 350 milionů eur (8,5 miliardy korun).

Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi ve vile Certosa trávil mnoho let své letní dovolené.Foto: Reuters
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Podle agentury skupina Fininvest potvrdila, že přijala závaznou nabídku předloženou lucemburskou společností, kterou kontrolují členové katarské panovnické rodiny. Lucemburská investiční firma nabídla za vilu 350 milionů eur, Berlusconiho dědicové původně požadovali zhruba půl miliardy eur.

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Berlusconi ve vile Certosa trávil mnoho let své letní dovolené. Do areálu vily, kde je mimo jiné soukromé golfové hřiště, fungující napodobenina sopky, heliport či amfiteátr, si zval spřátelené politiky. Navštívili ho tam tehdejší britský premiér Tony Blair, americký prezident George W. Bush či ruský prezident Vladimir Putin.

Soukromou dovolenou tam strávil český expremiér Mirek Topolánek. Fotografie obnaženého Topolánka v doprovodu dvou žen, které zveřejnil v roce 2009 deník El País, pochází právě z vily na Sardinii.

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