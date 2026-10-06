Katalánský separatista se smí vrátit do Španělska. Soud zrušil zatykač

Španělský soud v úterý zrušil zatykač na Carlese Puigdemonta a další dva katalánské separatistické lídry. Učinil tak poté, co v úterý ústavní soud v Madridu rozhodl, že na jejich případ se vztahuje amnestie. Informovaly o tom agentury. Puigdemont je od roku 2017 v belgickém exilu.
Ústavní soud v úterý konstatoval, že zákon o amnestii, který vláda schválila v roce 2024, musí platit i na katalánské separatisty, a to i v případech zpronevěry.
Té se podle soudu Puigdemont a několik dalších katalánských politiků dopustili tím, že na uspořádání referenda o nezávislosti v roce 2017 použili peníze jejich regionu. Hlasování ale tehdy soud v Madridu zakázal s tím, že odporuje španělské ústavě.
V září ústavní soud poměrem sedmi ku pěti hlasům odmítl návrh, podle něhož se amnestie neměla vztahovat na zpronevěru spojenou s katalánským separatistickým procesem.
Konečné rozhodnutí v této věci soud odložil na úterý, kdy stejným poměrem amnestii v případech zpronevěry potvrdil.
Po zrušení zatykače nejvyšším soudem se Puigdemont nyní může vrátit do Španělska, aniž by mu hrozilo zatčení, uvedla agentura AFP. Opatření se podle ní vztahuje také na bývalé katalánské ministry Antoniho Comína a Lluíse Puiga.
Puigdemont byl předsedou katalánské vlády od ledna 2016 do října 2017, kdy utekl před španělskou justicí do Belgie. V Barceloně se krátce objevil v srpnu 2024, kdy promluvil na demonstraci a rychle zas odjel, aniž by ho katalánští policisté zadrželi.
Rozhodnutí ústavního soudu se týká případu bývalé členky katalánské regionální vlády Dolors Bassaové. Podle většiny členů ústavního soudu rozhodnutí nejvyššího soudu neuplatnit amnestii představovalo „příliš širokou interpretaci“ jedné z výjimek obsažených v zákoně o amnestii. Ústavní soud nařídil tudíž nejvyššímu soudu, aby amnestii uplatnil. Ten tak o věci musí znovu rozhodnout.
V podobné situaci jako Bassaová se nachází i další přední představitelé katalánského separatismu. Úterní rozhodnutí bude použitelné i v jejich případě. Vedle Puigdemonta se jedná například o vůdce Republikánské levice Katalánska (ERC) Oriola Junquerase, který úterní rozhodnutí přivítal. Junqueras na rozdíl od Puigdemonta do zahraničí neuprchl a strávil několik let ve vězení.
Amnestie mimo jiné zruší trest zákazu výkonu veřejných funkcí, kterému čelí v minulosti odsouzení představitelé katalánského separatismu. Pokud by nejvyšší soud rozhodl o uplatnění amnestie do 26. října, kdy končí lhůta pro podání kandidatur, tak by Junqueras, Bassaová i někteří další politici mohli kandidovat v předčasných parlamentních volbách, které se uskuteční 29. listopadu.
Několik separatistických politiků, včetně Puigdemonta, kteří uprchli do ciziny, se vyhnulo trestům za referendum, které se v Katalánsku konalo 1. října 2017 a jemuž se tehdejší španělská pravicová vláda snažila zabránit soudně i silou tím, že španělští policisté bránili lidem v hlasování, zabavovali urny a nepouštěli je do hlasovacích místností.
Devíti katalánským separatistickým politikům a aktivistům nejvyšší soud v roce 2019 uložil tresty vězení devět až 13 let za vzpouru. V roce 2021 jim levicová vláda Pedra Sáncheze udělila milost.
V roce 2024 pak španělský parlament schválil zákon o amnestii pro činy, které souvisí se snahami o nezávislost Katalánska a staly se od listopadu 2011 do listopadu 2023.
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