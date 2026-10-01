Kasparov v ohrožení života. Tajné služby USA a Litvy šachistu varovaly před Moskvou

Americké a litevské tajné služby varovaly předního kritika Kremlu a šachového velmistra Garryho Kasparova před možným ohrožením života a doporučily mu přijmout preventivní bezpečnostní opatření. V noci na čtvrtek to na sociální síti X oznámil Kasparov. Dodal, že varování obdržel i jeho spolupracovník Ivan Tjutrin, se kterým spoluzakládal opoziční konferenční platformu Fórum svobodného Ruska.
Kasparov uvedl, že se před diktátorským režimem ruského prezidenta Vladimira Putina nehodlá skrývat.
"Dnešní zprávu zmiňující mě a mého dlouholetého společníka a spoluzakladatele Fóra svobodného Ruska Ivana Tjutrina jako cíle určené k zavraždění nelze označit jako překvapení, i tak to ale představuje šok," napsal v noci na čtvrtek Kasparov.
Reagoval tak na čtvrteční zprávu nezávislého ruského portálu The Moscow Times o tom, že ruští agenti chtěli v létě v USA zavraždit opoziční představitele Kasparova a Ilju Ponomarjova, který ještě jako poslanec ruského parlamentu jako jediný hlasoval v roce 2014 proti anexi ukrajinského autonomního poloostrova Krym.
Kasparov ve svém vyjádření, které zveřejnil krátce před půlnocí v noci na čtvrtek, uvádí, že mu s Tjutrinem nebylo výslovně řečeno, že byli ve zmíněné kauze cílem vražd. "Tajné služby v Litvě a v USA nás ale varovaly, že naše životy jsou v ohrožení a že bychom měli přijmout preventivní opatření, což jsem udělal a budu nadále činit," napsal Kasparov.
Kasparov, který je nyní ve Štrasburku, dodal, že nehodlá svou opoziční činnost zastavit a že se nebude ani skrývat. "Věřím, že nejlepší obranou je dobrý útok," řekl. Dodal, že si je vědom toho, že on i jeho rodina nebudou v bezpečí, dokud bude v Rusku u moci Putin, jehož režim označil za vraždící diktaturu.
SynBiol Andreje Babiše zvýšil ztrátu i zadlužení, ale tržby skupině stouply
Skupina SynBiol vlastněná premiérem Andrejem Babišem (ANO) v roce 2025 navýšila ztrátu na 477,5 milionu korun, předloni to bylo 47 milionů. Tržby koncern přitom zvýšil o téměř 37 procent na 11,3 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy SynBiolu zveřejněné ve Sbírce listin, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.
Společné snídaně i pochvaly. Mezi Pavlem a Macinkou se začalo něco měnit
Ještě před pár týdny to vypadalo na další kolo války mezi Pražským hradem a Černínským palácem. Pak Petr Pavel a Petr Macinka odletěli do New Yorku – každý po svém. A právě v nejslavnějším americkém městě se mezi prezidentem a ministrem zahraničí začalo něco měnit. Usedli ke společné snídani, koordinovali svá jednání a nakonec došlo i na nečekané pochvaly. Vydrží to ale i po návratu?
Sám si naordinoval chudobu, přesto v šipkařově impériu teď bydlí i otec slavného zpěváka
Každý sport má své legendy. Mezi ty šipkařské určitě patří 16násobný mistr světa Phil Taylor. Ze sportovního důchodu se nyní vrací ke hře, i když si může užívat milionového majetku.
V Rakousku se vážně zranil Čech, při fotografování se zřítil ze skály
V Rakousku se vážně zranil Čech, který se při fotografování zřítil ze skály. Ve čtvrtek o tom informovala tyrolská policie.
„Jsem notorický neslavič“. Suchého jubileum připomíná ČT, kniha i nové album
Divadelník, herec a hudebník Jiří Suchý nebude 1. října slavit své 95. narozeniny v divadle. Umělce, který výrazně ovlivnil českou kulturní scénu, ale připomene televize, kniha i nahrávky. Vychází mimo jiné album Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého, kniha Suchý a Šlitr/Semafor 1959—1969 nebo výpravná publikace Kabaret v duši.