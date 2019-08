"Kde vezmeme léky a jídlo?" Odříznutý Kašmír je plný vojáků, frustrace lidí roste

Lidem na mobilních telefonech nefunguje volání ani internet. Když se chtějí s někým spojit, mohou se spolehnout leda na některé pevné linky. Kašmír vyvolává dojem, jako by se před třemi týdny odstřihl od zbytku světa. Právě tehdy indická vláda oznámila, že ruší zvláštní autonomní status severoindického státu Džammú a Kašmír.

Ve státě, kde žije 12,5 milionu obyvatel, platí od té doby přísná bezpečnostní opatření, včetně zmíněných vypnutých telekomunikačních sítí. Tuhý režim se sice začal od minulého týdne mírně uvolňovat, jak ale popisují zahraniční agentury, jen pozvolna.

"Kdo pro naši rodinu zajistí jídlo a léky? Kam mám se svým dítětem jít?" ptá se zoufale mladá žena jménem Ulfat, která teprve nedávno porodila.

Tvrdá opatření v indické části Kašmíru zahrnují i zavření většiny obchodů, škol a nemocnic. Ulfat, se kterou mluvili novináři časopisu Time, tak zdaleka není jediná, kdo bojuje s nedostatkem potravin nebo léků.

Opustit území navíc můžou jen lidé, kteří mají cestovní pasy vystavené přímo od indické vlády, popisuje francouzský server France24. A ani cestování v rámci Kašmíru není pohodlné, všudypřítomní indičtí vojáci postavili v ulicích zátarasy.

Vojáci dohlížejí také na zákaz vycházení, který teď už sice není tak striktní jako na začátku, ale stále v určité formě platí. Bezpečností jednotky se snaží potírat i demonstrace, které se v Kašmíru konají navzdory zákazu veřejného shromažďování.

Rodiče neposílají děti do škol

Minulé pondělí se znovuotevřelo asi 200 základních škol ve Šrínagaru, letním hlavním městě státu Džammú a Kašmír. Lavice ale přesto zůstaly poloprázdné. Rodiče se kvůli napjaté situaci bojí o své děti, a tak je raději nechávají doma, napsal britský server BBC.

Indický velvyslanec ve Spojených státech Harsh Vardhan Shringla tvrdí, že v regionu už fungují také banky, nemocnice a další veřejné služby. "Některá omezení telekomunikace jsou v zájmu bezpečnosti obyvatelstva," dodal Shringla.

V oblasti přesto panuje velký neklid. Mnoho lidí například řadu dní nedostalo žádné zprávy o svých příbuzných, které policie bez vysvětlení zatkla v prvních dnech zrušení zvláštního autonomního statusu. Většinou při nočních raziích.

"Vojáci mě udeřili dřevěným prknem, když jsem se snažila zabránit zatčení mého syna," líčí pro Time obyvatelka Kašmíru jménem Raj Begumová. Tvrdí, že jejího čtyřiadvacetiletého syna odvedly bezpečnostní jednotky bosého a jen v šortkách.

Podle agentury AP, která se odvolává na nejmenovaný policejní zdroj, bylo od začátku blokády státu Džammú a Kašmír zadrženo nejméně 2300 lidí, převážně mladých mužů. Nejvíce se zatýkalo ve Šrínagaru. Podle informací serveru Business Insider navíc někteří vojáci během nočních razií údajně znásilňují ženy a dívky.

Deník The New York Times s odkazem na místní úřady tvrdí, že se mezi zatčenými nacházejí taky lidskoprávní aktivisté, učitelé, místní politici, podnikatelé nebo studenti ve věku pouhých čtrnácti let.

Kašmír čeká nejistota a chaos

"Kašmír si během sedmdesáti let nezvykl na vládu Nového Dillí. Je opravdu nepravděpodobné, že teď by si zvyknout dokázal," komentoval pro server Quartz situaci v neklidném regionu místní novinář Naseer Ahmad.

Podobně to vidí i tamní politický komentátor Gowhar Geelani. Předpovídá, že Kašmír čeká období plné nejistoty, násilí a chaosu. "Teď má (Kašmír) mnoho důvodů být rozzlobený jako nikdy v historii."

Geelani tak připomíná, že stát Džammú a Kašmír je neklidným regionem dlouhodobě. V převážně hinduistické Indii je jediným územím, kde tvoří většinu muslimové.

Na celé území Kašmíru si činí nároky Indie i Pákistán, obě země mají ale pod kontrolou jenom jeho část. Povstalci od roku 1989 bojují proti indické vládě a požadují vznik samostatného státu, nebo sjednocení Kašmíru pod pákistánskou vládou. Konflikt si už vyžádal téměř 70 000 obětí.

Nacionalistická vláda v Dillí odebrala 5. srpna státu Džammú a Kašmír autonomní status, což znamená, že region přišel mimo jiné o výsadu schvalovat vlastní zákony a povolovat občanům z jiných částí Indie vlastnictví půdy.

