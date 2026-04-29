Karlova návštěva USA má nečekanou zápletku. S Trumpem jsou prý příbuzní

Ostře sledovaná návštěva britského krále Karla III. ve Spojených státech dostala nečekaný rozměr. Z analýzy, kterou si nechal zpracovat britský deník Daily Mail, totiž vyplývá, že král a americký prezident jsou vzdálenými příbuznými.
„Wow, to je skvělé. Vždycky jsem chtěl bydlet v Buckinghamském paláci!!!“ reagoval Trump v úterý na síti Truth Social na zprávu zveřejněnou britským bulvárním deníkem. „Za pár minut si o tom promluvím s králem a královnou!!!“ dodal.
Zda spolu o údajném rodinném poutu skutečně mluvili, prezident zatím neuvedl. Krále ale označil za „fantastického člověka“ a řekl, že je pro něj velkou ctí ho hostit.
Podle Daily Mail má jejich příbuzenský vztah vést přes třetího hraběte z Lennoxu, pravnuka skotského krále Jakuba II. Skotského. Pokud by se genealogická linie skutečně potvrdila, znamenalo by to, že Trump je patnáctým bratrancem britského panovníka.
Donald Trump, jehož matka má skotské kořeny, se svým obdivem k britské královské rodině a aristokracii obecně nijak netají. Během královy návštěvy například Bílý dům na síti X zveřejnil společnou fotografii obou mužů s popiskem „dva králové“.
„Donald Trump je typ politika, který si velmi užívá imperiální pompéznost a okázalost. Fascinace monarchií do toho zapadá,“ uvedl pro Aktuálně.cz amerikanista Kryštof Kozák.
„Rodokmen, prestiž, spojení s aristokracií, s monarchií – to jsou témata, která mu jsou blízká,“ dodává s tím, že tvrzení o příbuzenském vztahu je třeba brát s rezervou, dokud se skutečně nepotvrdí.
Deník New York Times píše, že jakkoli může zpráva působit překvapivě, odborníci ji nepovažují za nemožnou. Genetik Adam Rutherford už dříve upozornil, že velká část lidí s britskými kořeny je nějakým způsobem spřízněna s královským rodem.
Genealog Graham Holton sice konkrétní zjištění deníku Daily Mail nepotvrdil, připustil však, že potomky středověkých britských panovníků mohou být dnes miliony obyvatel Spojeného království i jejich potomků po celém světě.
Jak si získat Trumpa? Přes krále
Králova čtyřdenní návštěva je komentátory vnímána jako snaha využít Trumpových sympatií k britským panovníkům a obecně symbolům monarchie k nápravě pošramocených vztahů s britskou vládou.
„V pozadí celé návštěvy je představa, že britský panovník může fungovat jako určitá spojka k Donaldu Trumpovi – minimálně na symbolické úrovni. Může mu připomenout, že úplně se od Evropy odvrátit by byla geopolitická chyba,“ hodnotí Kozák.
Král ve svém úterním projevu v Kongresu prohlásil, že partnerství mezi Evropou a Spojenými státy je dnes důležitější než kdy dříve. Zároveň vyzval k pokračující podpoře Ruskem napadené Ukrajiny.
Připomněl také teroristické útoky z 11. září a zdůraznil, že spojenci z NATO tehdy okamžitě přispěchali Spojeným státům na pomoc. „Potřebujeme stejnou neústupnou rozhodnost při obraně Ukrajiny a jejích nesmírně odvážných lidí, abychom zajistili skutečně spravedlivý a trvalý mír,“ uvedl král.
Karel III. překvapil humorem
Nešlo však pouze o vážná témata. Král dokázal svůj projev odlehčit humorem, několikrát rozesmál celý sál a sklidil i ovace vestoje. S odkazem na společnou historii obou zemí například poznamenal, že pro tak starou zemi, jakou je Spojené království, došlo k americké nezávislosti „vlastně teprve nedávno“.
Během večeře v Bílém domě pak připomněl dřívější výrok Donalda Trumpa, že bez Spojených států by dnes Evropa mluvila německy. „Dovolím si poznamenat, že nebýt nás, mluvili byste francouzsky,“ dodal král s narážkou na britsko-francouzské soupeření v Severní Americe v 18. století.
„Byly tam momenty, které by člověk od britského monarchy možná nečekal – třeba humor a nadsázka. Americké publikum mohlo čekat suchý a pompézní projev plný frází. Místo toho dostalo něco živějšího a lidštějšího,“ hodnotí Kozák.
Ve středu se královský pár přesune do New Yorku, kde má Karel III. navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září a setká se i se starostou města. Ve čtvrtek pak program návštěvy vyvrcholí ve Virginii, kde se král zúčastní komunitních a kulturních akcí spojených s oslavami 250. výročí vzniku Spojených států.