Robotické čtyřnohé stroje s připevněnými útočnými puškami se pohybují po chodbách a zdolávají schodiště po boku ozbrojených vojáků. Do boje proti haitským gangům je vyslal salvadorský prezident Nayib Bukele. Technologie jako z dystopické sci-fi ale budí vážné obavy, nepodléhá totiž etickým pravidlům.
Do opuštěného fotbalového stadionu vjíždí čtyři obrněná vozidla. Vybíhají z nich vojáci a zajišťují tribuny. Do úzkých chodeb zdemolované budovy ale hned nevstupují. Místo toho umisťují na zem složené bílé stroje. Na jejich „záda“ přichycují útočné pušky.
Následující záběry ukazují už „stojící“ robotické psy. S nebezpečně nízkým profilem probíhají chodbami stadionu. Jen pár desítek centimetrů vysoké stroje bez problémů překračují rozházenou suť a zvládají i schody. To vše za zvuku výstřelů.
Futuristicky působící video zveřejnil salvadorský prezident Nayib Bukele na svém youtubovém kanálu. Jde o momenty z první operace, kterou síly středoamerické země zahájily proti gangům na cizím území – na Haiti.
Cyberpunková válka
Prezident Salvadoru u zveřejněných videí neuvedl výrobce ani přesné dovednosti čtyřnohých robotických systémů. Deník The Hill v textu o strojích z Haiti nicméně zmiňuje čínskou společnost Unitree.
Čína je zatím jednou z mála zemí, které ozbrojené robopsy testují při vojenských cvičeních. Nasazení na Haiti je ale zřejmě prvním zdokumentovaným „ostrým“ využitím technologie.
Deník ale zároveň upozorňuje, že tito robotičtí psi představují zásadní nebezpečí.
„Umělá inteligence neoperuje podle zásad etiky a nedokáže rozlišit gangstera od dítěte, zbraň od hračky. Právě proto většina zemí nevyužívá ozbrojené robotické psy ve skutečných konfliktech,“ píše list.
Deník zároveň připomíná, že drtivý podíl na výrobě futuristické technologie drží právě Čína – podle odhadů citovaných deníkem The Hill ovládá Peking až 85 procent světové produkce čtyřnohých AI ovládaných robotů.
Neobvyklý konflikt
Pozoruhodné jsou i okolnosti, za kterých byli robotičtí psi nasazeni. Rozbuškou neobvyklého konfliktu, v němž Salvador válčí s gangy jiné země, se stalo unesení čtyř salvadorských občanů na Haiti. Došlo k němu 18. října. První vojáci do země dorazili o několik dní později původně pouze s cílem osvobodit zajaté.
Posléze ale Bukele oznámil, že Haiťanům pomůže porazit zločinecké skupiny, které ovládají velkou část jejich země i většinu hlavního města.
Samotné video pochází z operace, která měla proběhnout minulý týden. Salvadorské síly při ní, ve spolupráci s haitskou policií a armádou, převzali opuštěný stadion v metropoli Port-au-Prince.
Stadion podle salvadorského prezidenta, podobně jako velkou část chudých, zdecimovaných předměstí hlavního města Haiti, ovládaly tamější ozbrojené gangy.
„Nyní na stadionu zřídíme operační základnu, abychom mohli postupovat hlouběji do oblasti kontrolované gangy,“ napsal na síti X Bukele. Uvedl také, že armáda našla na stadionu lidské kosti.