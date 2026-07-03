Přeskočit na obsah
Benative
3. 7. Radomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Kanibalismus škodí lidskému zdraví, proto se neuchytil, tvrdí vědci

ČTK

Kanibalismus má nepříznivé dopady na lidské zdraví, což je hlavním důvodem, proč se v lidské společnosti neuchytil. Tvrdí to dvojice vědců z Polska a Česka, kteří pomocí matematického modelu dospěli k závěru, že dlouhodobé pojídání jiných lidí šíří v komunitě nemoci a vede k jejímu rozpadu.

Lovci lebek? Před pár lety by vás Papuánci snědli, dnes mají mobily i facebook, tvrdí Soukup
Ilustrační fotoFoto: DVTV, Martin Veselovský
Reklama

Michal Misiak z Vratislavské univerzity a Petr Tureček z Univerzity Karlovy zkoumali lidské tělo jako zdroj potravy a analyzovali jeho energetickou hodnotu i problémy, které může člověku jeho konzumace přinést.

"Z kalorického hlediska je lidský jedinec průměrnou potravou... Klíčový problém však spočívá jinde: v riziku infekce. Patogeny mají snazší práci, protože se přesunou do organismu s takřka identickou fyziognomií," uvedl Misiak ve zprávě zveřejněné v pátek polskou univerzitou.

Související

Model použitý vědci ukázal, že zdravotní rizika rostou exponenciálně, když kanibalové pojídají jiné lidojedy. Ani vaření nedokáže zlikvidovat infekční bílkoviny, které mohou vyvolávat neurologické nemoci.

Jednou z takových nemocí, označovanou jako kuru, kdysi trpěli kanibalové z Papuy - Nové Guineje, kteří pojídali své zemřelé příbuzné s vírou, že tím osvobodí jejich ducha.

Reklama
Reklama

Petr Tureček sdělil, že s každým článkem potravního řetězce, kdy například kráva sní trávu a ji pak následně vlk, dostanou patogeny z kořisti šanci uchytit se v predátorovi. Vzhledem k tomu, že potenciálních patogenů je mnoho a takovou šanci dostane každý z nich, roste s délkou potravního řetězce pravděpodobnost, že se alespoň jednomu podaří vyvinout adaptaci, která stěhování se do dalších hostitelů usnadní.

Proto musí mít podle Turečka masožravci odolnější imunitní systém než býložravci, kteří jedí jen rostlinnou potravu. Čím je totiž fylogenetická vzdálenost, tedy čas od posledního společného předka menší, tím větší podíl patogenů může přeskočit z kořisti na predátora.

"Kanibalismus je v tomto kontextu nejnebezpečnější strategií, protože kořist i predátor patří ke stejnému druhu a tedy podíl patogenů, které se mohou uchytit jak v jednom, tak v druhém, je nejvyšší. Zároveň tu mohou vznikat velmi dlouhé, potenciálně nekonečné potravní řetězce, pokud kanibal sní kanibala, který snědl kanibala a tak dále," uvedl Tureček.

Podle dvojice vědců přispěla škodlivost pojídání lidí ke vzniku tabu zapovídajícího kanibalismus.

Reklama
Reklama

"Tabu funguje jako evoluční pojistka. Naše výsledky naznačují, že to byla biologicky zdůvodněná reakce na epidemiologické riziko. Komunity, které se nezbavily kanibalismu, zkrátka nepřežily," dodal Misiak.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Fronty aut u čerpacích stanic v Rusku během omezení prodeje paliv
Fronty aut u čerpacích stanic v Rusku během omezení prodeje paliv
Fronty aut u čerpacích stanic v Rusku během omezení prodeje paliv

Vstávání za tmy a boj o poslední litry. Just z Moskvy popisuje benzinový šok

Novým zvykem Moskvanů se stalo velmi časné vstávání, aby stihli vystát frontu na benzin, popisuje aktuální ruskou realitu spolupracovník redakce v Moskvě Jiří Just. „V metropoli benzin pořád seženete, ale na východ od Moskvy už ne.“ O nedostatku pohonných hmot mluvil i Vladimir Putin a je to i hlavní téma hovorů mezi lidmi či na sociálních sítích. „Brblání je ale to jediné, co mohou Rusové dělat.“

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté

Ruské noční útoky v Kyjevě zničily velký sklad Ukrajinského červeného kříže s uloženým vybavením a humanitární pomocí v hodnotě 79 milionů hřiven (37 milionů Kč). Údery, které byly podle primátora hlavního města Vitalije Klička největší, jaké kdy ruské síly na metropoli podnikly, si podle poslední bilance vyžádaly nejméně 21 mrtvých a desítky zraněných.

Vrchní velitel ukrajinských ozbrojenských sil Oleksandr Syrskyj s prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Vrchní velitel ukrajinských ozbrojenských sil Oleksandr Syrskyj s prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Vrchní velitel ukrajinských ozbrojenských sil Oleksandr Syrskyj s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Útok na Kyjev z Běloruska? Putin má jiný plán, udeří odjinud, varuje generál

Útok na Kyjev z Běloruska? Vladimir Putin zřejmě nechal takový plán vypracovat, podle šéfa ukrajinské armády Oleksandra Syrského má ale Kreml na stole pravděpodobnější a realističtější scénář. Vrchní velitel v rozhovoru pro stanici TSN popsal, kde by Rusové ve skutečnosti mohli udeřit, i to, zda se Kreml uchýlí k další vlně nucené mobilizace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama