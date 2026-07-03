Kanibalismus škodí lidskému zdraví, proto se neuchytil, tvrdí vědci

Kanibalismus má nepříznivé dopady na lidské zdraví, což je hlavním důvodem, proč se v lidské společnosti neuchytil. Tvrdí to dvojice vědců z Polska a Česka, kteří pomocí matematického modelu dospěli k závěru, že dlouhodobé pojídání jiných lidí šíří v komunitě nemoci a vede k jejímu rozpadu.
Michal Misiak z Vratislavské univerzity a Petr Tureček z Univerzity Karlovy zkoumali lidské tělo jako zdroj potravy a analyzovali jeho energetickou hodnotu i problémy, které může člověku jeho konzumace přinést.
"Z kalorického hlediska je lidský jedinec průměrnou potravou... Klíčový problém však spočívá jinde: v riziku infekce. Patogeny mají snazší práci, protože se přesunou do organismu s takřka identickou fyziognomií," uvedl Misiak ve zprávě zveřejněné v pátek polskou univerzitou.
Model použitý vědci ukázal, že zdravotní rizika rostou exponenciálně, když kanibalové pojídají jiné lidojedy. Ani vaření nedokáže zlikvidovat infekční bílkoviny, které mohou vyvolávat neurologické nemoci.
Jednou z takových nemocí, označovanou jako kuru, kdysi trpěli kanibalové z Papuy - Nové Guineje, kteří pojídali své zemřelé příbuzné s vírou, že tím osvobodí jejich ducha.
Petr Tureček sdělil, že s každým článkem potravního řetězce, kdy například kráva sní trávu a ji pak následně vlk, dostanou patogeny z kořisti šanci uchytit se v predátorovi. Vzhledem k tomu, že potenciálních patogenů je mnoho a takovou šanci dostane každý z nich, roste s délkou potravního řetězce pravděpodobnost, že se alespoň jednomu podaří vyvinout adaptaci, která stěhování se do dalších hostitelů usnadní.
Proto musí mít podle Turečka masožravci odolnější imunitní systém než býložravci, kteří jedí jen rostlinnou potravu. Čím je totiž fylogenetická vzdálenost, tedy čas od posledního společného předka menší, tím větší podíl patogenů může přeskočit z kořisti na predátora.
"Kanibalismus je v tomto kontextu nejnebezpečnější strategií, protože kořist i predátor patří ke stejnému druhu a tedy podíl patogenů, které se mohou uchytit jak v jednom, tak v druhém, je nejvyšší. Zároveň tu mohou vznikat velmi dlouhé, potenciálně nekonečné potravní řetězce, pokud kanibal sní kanibala, který snědl kanibala a tak dále," uvedl Tureček.
Podle dvojice vědců přispěla škodlivost pojídání lidí ke vzniku tabu zapovídajícího kanibalismus.
"Tabu funguje jako evoluční pojistka. Naše výsledky naznačují, že to byla biologicky zdůvodněná reakce na epidemiologické riziko. Komunity, které se nezbavily kanibalismu, zkrátka nepřežily," dodal Misiak.
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