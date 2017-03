Kandidáti na prezidenta Francie se střetnou v první debatě. Nejvíc bude muset bojovat Macron

před 13 minutami

Pět hlavních kandidátů na francouzského prezidenta se večer střetne v první televizní debatě. Před kamerami se v souboji slov sejde kandidát republikánů François Fillon, centrista Emmanuel Macron, šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Marine Le Penová, kandidát socialistů Benoît Hamon a kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon. Všem kandidátům jde o hodně - chtějí získat nerozhodnuté voliče.

Paříž - Už tento večer se pětice hlavních kandidátů na úřad francouzského prezidenta střetne v první televizní debatě.

Očekává se, že v devět hodin, kdy debata startuje, miliony Francouzů usednou k televizím, aby se seznámili s programem a postoji předních politiků.

Ti se za méně než pět týdnů utkají o Elysejský palác.

Francouzská média za "velkou neznámou" označují centristu a bývalého ministra hospodářství Emmanuela Macrona. Ten ještě nikdy nekandidoval a nemá z podobných debat, na rozdíl od svých protivníků, žádnou zkušenost.

Všem kandidátům jde o hodně. Průzkumy mimo jiné ukazují, že k urnám půjde asi jen 65 procent voličů. A z nich se 40 procent ještě nerozhodlo, poukazuje agentura AFP.

Jakým chcete být prezidentem?

Před televizními kamerami se v souboji slov sejde kandidát republikánů François Fillon, zmíněný centrista Emmanuel Macron, šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Marine Le Penová, kandidát socialistů Benoît Hamon a kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon.

Debata odstartuje otázkou: Jakým chcete být prezidentem? Na odpověď má každý z kandidátů přesně 90 sekund.

Poté jsou na programu tři velká témata - ekonomika, sociální záležitosti a postavení Francie ve světě.

K debatě dojde jen pár dnů poté, co islámský radikál, zřejmě pod vlivem drog a alkoholu, sebral hlídkující vojačce na pařížském letišti zbraň. Je tak možné, že do popředí se dostane otázka bezpečnosti a terorismu.

Očekává se, že debata bude trvat dvě a půl až tři hodiny.

Musí se připravit na obranu

Všichni kandidáti chtějí využít předvolební debaty, aby Francouzům představili svůj program. Současně se ale připravují na slovní útoky svých oponentů.

Očekává se, že jim bude čelit hlavně François Fillon, a to kvůli fiktivnímu zaměstnávání své ženy a dvou dětí. Nebo také Marine Le Penová, která údajně porušila pravidla Evropského parlamentu tím, že její Bruselem placení asistenti pracovali na stranických záležitostech v Paříži.

Také Emmanuel Macron se musí připravit na ostrá slova svých protivníků. Macron nemá zatím z podobně vyostřených debat zkušenosti. Není tak jasné, jak bude reagovat a jak jeho pondělní vystoupení na Francouze zapůsobí.

Právě on ale může nejen nejvíc ztratit, ale taky nejvíc získat. Macron má z trojice nejsilnějších kandidátů nejméně "skalních" voličů, a to asi polovinu, zatímco u Le Penové je to zhruba 80 procent.

Macronovi jde skutečně o hodně, domnívá se i Jerome Fourquet, ředitel společnosti na průzkum veřejného mínění Ifop. "Je to favorit a také centrista, což znamená, že na něj budou útočit z obou stran," dodal pro server Politico. Podle něj budou Francouzi v předvolební debatě pozorně sledovat, jak si Macron poradí právě se slovními útoky.

Volby by podle průzkumů vyhrál Macron

V prvním kole prezidentských voleb mají aktuálně nejblíže k úspěchu Marine Le Penová a Emmanuel Macron. Oba by podle společnosti na průzkum veřejného mínění Kantar-Sofres měli získat shodně 26 procent. Třetí by skončil François Fillon s 19 procenty. Hamon a Mélenchon by pak měli shodně dostat 12 procent.

V druhém kole průzkum Macronovi předpovídá zisk 64 procent hlasů, zatímco Le Penové 36 procent. Kandidátka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty by tak zůstala těsně před branami Elysejského paláce.

Francouze čekají ještě dvě televizní debaty. A to 4. dubna a pak ještě 20. dubna, jen pár dní před prvním kolem voleb.

autor: Simone Radačičová