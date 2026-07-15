Kandidát na šéfa tajných služeb USA odmítl říct, kdo vyhrál volby v roce 2020

Kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na ředitele tajných služeb Jay Clayton odmítl na slyšení v Senátu říct, že demokrat Joe Biden vyhrál prezidentské volby v roce 2020. V senátním výboru pro zpravodajské služby se na to federálního prokurátora Claytona ptali demokraté. Trump opakovaně zpochybňuje výsledek voleb, v nichž s Bidenem prohrál.
Republikán ve čtvrtek plánuje promluvit k národu o zabezpečení voleb několik měsíců před listopadovými volbami do Kongresu. Píše o tom deník The New York Times (NYT).
No otázku, kdo vyhrál prezidentské volby v roce 2020, někdejší ředitel Komise pro kontrolu cenných papírů Clayton odpověděl, že Biden byl oficiálně prohlášen za vítěze. Podobná odpověď se podle NYT stala standardní pro Trumpovy kandidáty na posty v administrativě, kteří odmítají jednoznačně říct, že vítězem se stal Biden.
"Budete s ním mnohokrát v jedné místnosti a někdy byste se měli rozcházet v názorech. A pokud s ním nedokážete nesouhlasit, když není ve stejné místnosti, budete schopen s ním nesouhlasit, až naproti němu budete sedět v Oválné pracovně či v situační místnosti?" zeptal se Claytona demokratický senátor Mark Kelley.
Přestože se republikáni snažili stočit pozornost slyšení na jiná témata, jako je Claytonova práce na případech souvisejících s terorismem, demokraté se opakovaně vraceli k otázce voleb.
Řada zákonodárců zmínila, že Trump ve čtvrtečním projevu v hlavním vysílacím čase (v noci na pátek SELČ) pravděpodobně zopakuje svá předchozí tvrzení o tom, že hlasovaní ve volbách v roce 2020 bylo zmanipulované. Prozatímní šéf tajných služeb Bill Pulte v posledních dnech pracuje na odtajnění a možném zveřejnění dokumentů souvisejících se zasahováním do voleb a jejich bezpečnosti.
Trump v úterý sdělil, že se v projevu zaměří na bezpečnost voleb a volební přístroje. Rovněž chce oznámit "skutečně velkou novinku". Republikánský prezident plánuje řečí vzbudit dojem, že ve Spojených státech dochází k volebním podvodům, uvedly dva zdroje obeznámené s jeho plány.
Výbor pro zpravodajské služby by měl o potvrzení Claytonovy nominace hlasovat na začátku příštího týdne, uvedl jeho republikánský předseda Tom Cotton. Clayton k postoupení nominace ke konečnému hlasování v Senátu potřebuje hlas všech devíti republikánských senátorů ve výboru za předpokladu, že všech osm demokratů bude hlasovat proti, což se po slyšení zdálo pravděpodobné.
Trump na začátku června šokoval některé ze svých poradců, když dočasně jmenoval Pulteho do čela tajných služeb. Ředitel Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) a předseda představenstva hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac totiž nemá žádné zkušenosti v oblasti národní bezpečnosti. K jeho jmenování se stavěli skepticky i někteří republikáni v Kongresu. Trump následně na post nominoval Claytona, kterého musí do funkce potvrdit Senát.
Pulte dočasně nahradil Tulsi Gabbardovou, první šéfku tajných služeb USA za druhého Trumpova mandátu. Ta v květnu oznámila, že ve funkci končí. Odchod zdůvodnila vážným onemocněním manžela. Agentura Reuters nicméně napsala, že Gabbardová byla donucena odejít kvůli neshodám s Bílým domem.
Mohlo by vás také zajímat: Proč si Babiš, Macinka a Okamura tak náramně rozumějí. A kdo jim teď stojí v cestě
Argentinci předvedli další fenomenální obrat a jsou znovu ve finále
Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2:1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
Přenos skončil Anglie – Argentina 1:2. Argentinci si zopakují účast ve finále světového šampionátu
Sledovali jste online přenos ze semifinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Anglií a Argentinou.
ŽIVĚ USA zahájily další vlnu úderů na Írán. Exploze hlásí Čábahár, Ahváz i Bandar Abbás
Spojené státy zahájily středeční druhou vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) s tím, že útoky začaly v 15:00 amerického východního času (21:00 SELČ) a cílem jsou vojenské kapacity, které Teherán využívá k ohrožování lodí plujících Hormuzským průlivem.
Zemřel legendární rozhodčí, kterého málem uškrtil rozzuřený Holeček
Josef Kompalla patřil k nejuznávanějším hokejovým sudím. Češi si ho však pamatují kvůli skandálnímu gólu na MS 1974.
ŽIVĚ Zelenskyj považuje Koreckého za nejlepšího kandidáta na premiéra
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje šéfa společnosti Naftohaz Serhije Koreckého za nejvíce připraveného kandidáta na premiéra vzhledem k nadcházející zimě, na kterou se Ukrajina čelící ruské invazi musí připravit. Uvedl to ve středu portál Cenzor.net, zatímco s Koreckým jednali poslanci ukrajinského parlamentu za vládní stranu Sluha národa.