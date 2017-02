Kandidát na šéfa tajných služeb USA chce vyšetřit roli Ruska

před 14 minutami

Kandidát na post ředitele amerických zpravodajských služeb Dan Coats podpořil vyšetřování údajného ruského zasahování do loňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Podle agentury Reuters se tak v úterý vyslovil během slyšení v Senátu, který ho má ve funkci schvalovat. Prezident Donald Trump ruské vměšování popírá. "Myslím, že to je něco, co se musí vyšetřit a vyřešit," řekl bývalý republikánský senátor Coats během schvalovacího slyšení. Třiasedmdesátiletý politik také slíbil, že výbor bude mít plný přístup ke všem dokumentům a dalším materiálům souvisejícím s tímto vyšetřováním. Coats ve svém úvodním projevu zahrnul do výčtu hlavních bezpečnostních hrozeb Čínu, KLDR a právě Rusko.

autor: ČTK